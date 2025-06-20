Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба - 20.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250620/massmarket-feykov-zakharova-rasskazala-kak-izmenilas-lozh-mirovogo-masshtaba-1064085041.html
Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба - 20.06.2025 Украина.ру
Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
Если раньше фейки называли дезонформационными кампаниями и на их "изготовление" тратили много времени, сил и "реквизита", то теперь западным любителям вбросов нужен лишь телефон и злой умысел
2025-06-20T14:03
2025-06-20T14:03
новости
украина
мария захарова
фейк
эксклюзив
россия
андрей ермак
владимир зеленский
офис президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064085854_0:267:1073:870_1920x0_80_0_0_a7a4e9b9d60e84c0a703876d69159b0f.jpg
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий"."Ситуация меняется. Если раньше мы оперировали понятием дезинформационная компания, за которой стояли массированные бюджеты и стратегии, то сегодня мы пришли к тому, что не просто малобюджетная, а даже бесплатная история из одной фотографии в состоянии потрясти мир. И не будет задействовано небольших инструментариев или мощных механизмов для использования подложных документов. Раньше нужно было выделить бумагу в старых архивах, чтобы она была похожа на документы 200-летней давности, подделывать подписи, кого-то убеждать, кого-то в чем-то подкупать", - отметила Захарова.Она добавила, что все это кануло в лету, и сегодня даже не на компьютере, а прямо на телефоне можно бесплатно создать такую фейковую историю, которая сможет наносить намного больший ущерб, чем глубинно продуманный и стратегически выверенный обман.Захарова уточнила, что одна "подредактированная" цитата или даже банальное отсутствие датировки новости теперь могут стать стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе и международных отношений.Подобный пример приведет в материале Глава МАГАТЭ: Иран не работал над ядерной бомбой на момент начала израильских ударов. Теперь будет?Один из таких фейков, связанный с Россией напомнила и сама Захарова. Перед 9 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал материал, в котором утверждалось, что якобы 60% советских дивизий состояли из украинцев. Дипломат подчеркнула, что эта голословное и непроверяемое сообщение было нацелено на то, чтобы переписать историю, перечеркнув подвиг советских героев.Другой пример, отметила Захарова, монстр среди фейков - история про якобы украденных украинских детей.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что через фальшивый сайт правительства региона Центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) была сделана ложная рассылка, нацеленная на возбуждение паники у местного населения.Еще по теме: Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков.
https://ukraina.ru/20250402/1062240237.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/14/1064085854_0:166:1073:970_1920x0_80_0_0_06b637d0bc6b69f538773b467c78326a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мария захарова, фейк, эксклюзив, россия, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента
Новости, Украина, Мария Захарова, фейк, Эксклюзив, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Офис президента

Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба

14:03 20.06.2025
 
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"фейк
фейк
© сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Татьяна
Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Если раньше фейки называли дезонформационными кампаниями и на их "изготовление" тратили много времени, сил и "реквизита", то теперь западным любителям вбросов нужен лишь телефон и злой умысел
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий".
"Ситуация меняется. Если раньше мы оперировали понятием дезинформационная компания, за которой стояли массированные бюджеты и стратегии, то сегодня мы пришли к тому, что не просто малобюджетная, а даже бесплатная история из одной фотографии в состоянии потрясти мир. И не будет задействовано небольших инструментариев или мощных механизмов для использования подложных документов. Раньше нужно было выделить бумагу в старых архивах, чтобы она была похожа на документы 200-летней давности, подделывать подписи, кого-то убеждать, кого-то в чем-то подкупать", - отметила Захарова.
Она добавила, что все это кануло в лету, и сегодня даже не на компьютере, а прямо на телефоне можно бесплатно создать такую фейковую историю, которая сможет наносить намного больший ущерб, чем глубинно продуманный и стратегически выверенный обман.
Захарова уточнила, что одна "подредактированная" цитата или даже банальное отсутствие датировки новости теперь могут стать стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе и международных отношений.
Подобный пример приведет в материале Глава МАГАТЭ: Иран не работал над ядерной бомбой на момент начала израильских ударов. Теперь будет?
Один из таких фейков, связанный с Россией напомнила и сама Захарова. Перед 9 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал материал, в котором утверждалось, что якобы 60% советских дивизий состояли из украинцев. Дипломат подчеркнула, что эта голословное и непроверяемое сообщение было нацелено на то, чтобы переписать историю, перечеркнув подвиг советских героев.
Другой пример, отметила Захарова, монстр среди фейков - история про якобы украденных украинских детей.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что через фальшивый сайт правительства региона Центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) была сделана ложная рассылка, нацеленная на возбуждение паники у местного населения.
2 апреля, 14:55
"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылкеЛожная рассылка распространяется через фальшивый сайт правительства Курской области. Об этом 2 апреля сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн.
Еще по теме: Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаМария ЗахаровафейкЭксклюзивРоссияАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийОфис президента
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:03Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
13:57Сообщают о завершении очередного этапа обмена пленными в рамках Стамбульских соглашений
13:50В ТЦК довели до самоубийства мужчину и сломали ногу его адвокату
13:34Продвижение ВС РФ в Харьковской области севернее Купянска продолжается
13:24Украинка случайно поддержала российский бизнес
13:13Крысы бегут с тонущего корабля Зеленского. Для них еще не наступило время Нюрнбергского процесса
13:00Где нашли украинских детей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 20 июня
12:59Дезертировавший ВСУшник сжег пять военных автомобилей в Киеве
12:48Кровавый гешефт Зеленского. Вся правда про новое киевское вундерваффе "Линию дронов"
12:43Сложил фортификации в карман? Вслед за вице-премьером с Украины сбежал друг и "кошелек" Зеленского
12:19Иран отказался от переговоров с США в условиях атак Израиля
11:53ФСБ задержала пособников ВСУ в Крыму
11:48Украина на грани стратегического краха
11:13"Очень отрицательно": Песков о реакции РФ на возможное убийство верховного лидера Ирана
10:39ВСУ покидают село Александро-Калиново - военкор
10:12Количество дронов у ВС РФ во много раз превысило количество потенциальных целей - офицер ВСУ
10:00«Герани» начали бить по мостам
09:50Ермак уничтожает американскую поддержку Украины, журналист на службе СБУ. Главное на утро 20 июня
09:50ВС РФ успешно развивают наступление в тыл Покровско-Мирноградской агломерации
09:41Глава МАГАТЭ: Иран не работал над ядерной бомбой на момент начала израильских ударов. Теперь будет?
Лента новостейМолния