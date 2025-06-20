https://ukraina.ru/20250620/massmarket-feykov-zakharova-rasskazala-kak-izmenilas-lozh-mirovogo-masshtaba-1064085041.html

Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба

Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба - 20.06.2025 Украина.ру

Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба

Если раньше фейки называли дезонформационными кампаниями и на их "изготовление" тратили много времени, сил и "реквизита", то теперь западным любителям вбросов нужен лишь телефон и злой умысел

2025-06-20T14:03

2025-06-20T14:03

2025-06-20T14:03

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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий"."Ситуация меняется. Если раньше мы оперировали понятием дезинформационная компания, за которой стояли массированные бюджеты и стратегии, то сегодня мы пришли к тому, что не просто малобюджетная, а даже бесплатная история из одной фотографии в состоянии потрясти мир. И не будет задействовано небольших инструментариев или мощных механизмов для использования подложных документов. Раньше нужно было выделить бумагу в старых архивах, чтобы она была похожа на документы 200-летней давности, подделывать подписи, кого-то убеждать, кого-то в чем-то подкупать", - отметила Захарова.Она добавила, что все это кануло в лету, и сегодня даже не на компьютере, а прямо на телефоне можно бесплатно создать такую фейковую историю, которая сможет наносить намного больший ущерб, чем глубинно продуманный и стратегически выверенный обман.Захарова уточнила, что одна "подредактированная" цитата или даже банальное отсутствие датировки новости теперь могут стать стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе и международных отношений.Подобный пример приведет в материале Глава МАГАТЭ: Иран не работал над ядерной бомбой на момент начала израильских ударов. Теперь будет?Один из таких фейков, связанный с Россией напомнила и сама Захарова. Перед 9 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал материал, в котором утверждалось, что якобы 60% советских дивизий состояли из украинцев. Дипломат подчеркнула, что эта голословное и непроверяемое сообщение было нацелено на то, чтобы переписать историю, перечеркнув подвиг советских героев.Другой пример, отметила Захарова, монстр среди фейков - история про якобы украденных украинских детей.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что через фальшивый сайт правительства региона Центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) была сделана ложная рассылка, нацеленная на возбуждение паники у местного населения.Еще по теме: Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков.

https://ukraina.ru/20250402/1062240237.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, украина, мария захарова, фейк, эксклюзив, россия, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента