https://ukraina.ru/20250620/massmarket-feykov-zakharova-rasskazala-kak-izmenilas-lozh-mirovogo-masshtaba-1064085041.html
Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба - 20.06.2025 Украина.ру
Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
Если раньше фейки называли дезонформационными кампаниями и на их "изготовление" тратили много времени, сил и "реквизита", то теперь западным любителям вбросов нужен лишь телефон и злой умысел
2025-06-20T14:03
2025-06-20T14:03
2025-06-20T14:03
новости
украина
мария захарова
фейк
эксклюзив
россия
андрей ермак
владимир зеленский
офис президента
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Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий"."Ситуация меняется. Если раньше мы оперировали понятием дезинформационная компания, за которой стояли массированные бюджеты и стратегии, то сегодня мы пришли к тому, что не просто малобюджетная, а даже бесплатная история из одной фотографии в состоянии потрясти мир. И не будет задействовано небольших инструментариев или мощных механизмов для использования подложных документов. Раньше нужно было выделить бумагу в старых архивах, чтобы она была похожа на документы 200-летней давности, подделывать подписи, кого-то убеждать, кого-то в чем-то подкупать", - отметила Захарова.Она добавила, что все это кануло в лету, и сегодня даже не на компьютере, а прямо на телефоне можно бесплатно создать такую фейковую историю, которая сможет наносить намного больший ущерб, чем глубинно продуманный и стратегически выверенный обман.Захарова уточнила, что одна "подредактированная" цитата или даже банальное отсутствие датировки новости теперь могут стать стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе и международных отношений.Подобный пример приведет в материале Глава МАГАТЭ: Иран не работал над ядерной бомбой на момент начала израильских ударов. Теперь будет?Один из таких фейков, связанный с Россией напомнила и сама Захарова. Перед 9 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал материал, в котором утверждалось, что якобы 60% советских дивизий состояли из украинцев. Дипломат подчеркнула, что эта голословное и непроверяемое сообщение было нацелено на то, чтобы переписать историю, перечеркнув подвиг советских героев.Другой пример, отметила Захарова, монстр среди фейков - история про якобы украденных украинских детей.Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что через фальшивый сайт правительства региона Центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) была сделана ложная рассылка, нацеленная на возбуждение паники у местного населения.Еще по теме: Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков.
https://ukraina.ru/20250402/1062240237.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мария захарова, фейк, эксклюзив, россия, андрей ермак, владимир зеленский, офис президента
Новости, Украина, Мария Захарова, фейк, Эксклюзив, Россия, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Офис президента
Массмаркет фейков: Захарова рассказала, как изменилась ложь мирового масштаба
Если раньше фейки называли дезонформационными кампаниями и на их "изготовление" тратили много времени, сил и "реквизита", то теперь западным любителям вбросов нужен лишь телефон и злой умысел
Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии ПМЭФ "Борьба с фейками, формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий".
"Ситуация меняется. Если раньше мы оперировали понятием дезинформационная компания, за которой стояли массированные бюджеты и стратегии, то сегодня мы пришли к тому, что не просто малобюджетная, а даже бесплатная история из одной фотографии в состоянии потрясти мир. И не будет задействовано небольших инструментариев или мощных механизмов для использования подложных документов. Раньше нужно было выделить бумагу в старых архивах, чтобы она была похожа на документы 200-летней давности, подделывать подписи, кого-то убеждать, кого-то в чем-то подкупать", - отметила Захарова.
Она добавила, что все это кануло в лету, и сегодня даже не на компьютере, а прямо на телефоне можно бесплатно создать такую фейковую историю, которая сможет наносить намного больший ущерб, чем глубинно продуманный и стратегически выверенный обман.
Захарова уточнила, что одна "подредактированная" цитата или даже банальное отсутствие датировки новости теперь могут стать стать поводом для тектонических сдвигов, в том числе и международных отношений.
Один из таких фейков, связанный с Россией напомнила и сама Захарова. Перед 9 мая глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал материал, в котором утверждалось, что якобы 60% советских дивизий состояли из украинцев. Дипломат подчеркнула, что эта голословное и непроверяемое сообщение было нацелено на то, чтобы переписать историю, перечеркнув подвиг советских героев.
Другой пример, отметила Захарова, монстр среди фейков - история про якобы украденных украинских детей.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что через фальшивый сайт правительства региона Центром информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) была сделана ложная рассылка, нацеленная на возбуждение паники у местного населения.