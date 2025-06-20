https://ukraina.ru/20250620/khinshteyn-prokommentiroval-veroyatnost-togo-chto-sumskaya-oblast-voydt-v-sostav-kurskoy-poslushayte-1064073014.html
Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте
Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте - 20.06.2025 Украина.ру
Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в Украина.ру, 20.06.2025
2025-06-20T09:12
2025-06-20T09:12
2025-06-20T09:12
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в комментарии для Украина.ру рассказал о том, где может пройти новая граница вверенного ему региона.ТГ-канал Александра Хинштейна: https://t.me/Hinshtein
https://ukraina.ru/20250619/1064044950.html
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Украина.ру
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