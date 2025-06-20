Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте - 20.06.2025 Украина.ру
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Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте
Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте - 20.06.2025 Украина.ру
Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в Украина.ру, 20.06.2025
2025-06-20T09:12
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сумская область
курская область
украина
хинштейн
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в комментарии для Украина.ру рассказал о том, где может пройти новая граница вверенного ему региона.ТГ-канал Александра Хинштейна: https://t.me/Hinshtein
https://ukraina.ru/20250619/1064044950.html
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видео, новости, сумская область, курская область, украина, хинштейн
Видео, Новости, Сумская область, Курская область, Украина, Хинштейн

Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте

09:12 20.06.2025
 
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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в комментарии для Украина.ру рассказал о том, где может пройти новая граница вверенного ему региона.
ТГ-канал Александра Хинштейна: https://t.me/Hinshtein
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал журналистам издания Украина - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Вчера, 14:23
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