https://ukraina.ru/20250620/khinshteyn-prokommentiroval-veroyatnost-togo-chto-sumskaya-oblast-voydt-v-sostav-kurskoy-poslushayte-1064073014.html

Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте

Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте - 20.06.2025 Украина.ру

Хинштейн прокомментировал вероятность того, что Сумская область войдёт в состав Курской. Послушайте

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в Украина.ру, 20.06.2025

2025-06-20T09:12

2025-06-20T09:12

2025-06-20T09:12

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Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, который принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в комментарии для Украина.ру рассказал о том, где может пройти новая граница вверенного ему региона.ТГ-канал Александра Хинштейна: https://t.me/Hinshtein

https://ukraina.ru/20250619/1064044950.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новости, сумская область, курская область, украина, хинштейн