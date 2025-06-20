Ближневосточный кризис как угроза для США: Богатырев раскрыл стратегическое значение региона - 20.06.2025 Украина.ру
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Ближневосточный кризис как угроза для США: Богатырев раскрыл стратегическое значение региона
Ближневосточный кризис как угроза для США: Богатырев раскрыл стратегическое значение региона - 20.06.2025 Украина.ру
Ближневосточный кризис как угроза для США: Богатырев раскрыл стратегическое значение региона
Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может привести к серьезным проблемам для американской экономики и администрации Трампа. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
2025-06-20T05:15
2025-06-20T05:15
новости
сша
израиль
иран
дональд трамп
ближний восток
конфликт
война
нефть
газ
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"Если цена на бензин увеличится вдвое-втрое, Трамп получит совсем другие проблемы", - заявил эксперт. Он пояснил, что Ближний Восток критически важен для США как источник энергоресурсов.Богатырев раскрыл стратегическое значение региона: "Ближний Восток - это не виртуальные редкоземельные металлы Украины. Нефть и газ Саудовской Аравии и Катара - это конкретные энергетические ресурсы".Аналитик отметил уязвимость американских позиций: "США до сих пор в Сирии держат под оккупацией провинцию Дайр-эз-Заур... Если Израиля не станет, этой тысяче американских пехотинцев просто неоткуда будет ждать помощи".Эксперт заключил: "Израиль - это непотопляемый авианосец Америки на Ближнем Востоке. Он для них также важен, как для нас важен Крым на Черном море".Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.Также по теме ирано-израильского конфликта — в материале Алексея Туманова "Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/1063981362.html
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израиль
иран
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новости, сша, израиль, иран, дональд трамп, ближний восток, конфликт, война, нефть, газ, саудовская аравия, катар, черное море, крым, главные новости
Новости, США, Израиль, Иран, Дональд Трамп, Ближний Восток, конфликт, война, нефть, газ, Саудовская Аравия, Катар, Черное море, Крым, Главные новости

Ближневосточный кризис как угроза для США: Богатырев раскрыл стратегическое значение региона

05:15 20.06.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Эскалация конфликта между Израилем и Ираном может привести к серьезным проблемам для американской экономики и администрации Трампа. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военно-политический аналитик (Ростов-на-Дону) Сергей Богатырев
"Если цена на бензин увеличится вдвое-втрое, Трамп получит совсем другие проблемы", - заявил эксперт. Он пояснил, что Ближний Восток критически важен для США как источник энергоресурсов.
Богатырев раскрыл стратегическое значение региона: "Ближний Восток - это не виртуальные редкоземельные металлы Украины. Нефть и газ Саудовской Аравии и Катара - это конкретные энергетические ресурсы".
Аналитик отметил уязвимость американских позиций: "США до сих пор в Сирии держат под оккупацией провинцию Дайр-эз-Заур... Если Израиля не станет, этой тысяче американских пехотинцев просто неоткуда будет ждать помощи".
Эксперт заключил: "Израиль - это непотопляемый авианосец Америки на Ближнем Востоке. Он для них также важен, как для нас важен Крым на Черном море".
Полный текст интервью "Сергей Богатырев: Россия двигается к Днепру через Сумы, а США сели на шпагат между Украиной и Израилем" на сайте Украина.ру.
Также по теме ирано-израильского конфликта — в материале Алексея Туманова "Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки на сайте Украина.ру.
Александр Зимовский
18 июня, 07:00
Александр Зимовский: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на одинИран остается один на один с Израилем. Сейчас все зависит от того, что иранцы успели накопить и смогут ли они нанести неприемлемые потери противнику. Пока Иран этого сделать не смог, и будет находиться под ударами, военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
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Заголовок открываемого материала
05:15Ближневосточный кризис как угроза для США: Богатырев раскрыл стратегическое значение региона
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