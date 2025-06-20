Ближневосточный кризис как угроза для США: Богатырев раскрыл стратегическое значение региона

Александр Зимовский: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один

Иран остается один на один с Израилем. Сейчас все зависит от того, что иранцы успели накопить и смогут ли они нанести неприемлемые потери противнику. Пока Иран этого сделать не смог, и будет находиться под ударами, военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский