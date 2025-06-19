В центре Киева прошла масштабная протестная акция - 19.06.2025 Украина.ру
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В центре Киева прошла масштабная протестная акция
В центре Киева прошла масштабная протестная акция - 19.06.2025 Украина.ру
В центре Киева прошла масштабная протестная акция
В украинской столице 19 июня состоялся масштабный протест против действий АРМА – агентства по розыску и менеджменту активов. Об этом сообщает украинское издание "Инсайдер UA".
2025-06-19T21:22
2025-06-19T21:22
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протесты
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"Впервые за время войны — масштабный протест в центре Киева", - сообщил телеграм-канал издания.По его данным, около тысячи митингующих собрались днём под Домом профсоюзов."Ветераны, профсоюзы, общественность - все против произвола АРМА. Ветераны возмущены: "Мы воюем на фронте - а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!", - сказано в публикации.Издание сообщило, что Федерацию профсоюзов пытаются окончательно устранить из её здания. Полиция заблокировала вход."Митингующие поставили ультиматум до 24 июня. Если не будет решения - протест станет еще больше. Ветераны требуют: АРМА должен возглавить военный", - сообщило украинское издание.Оно опубликовало видеозапись шествия протестующих призывного возраста. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, беглый вице-премьер. Итоги 19 июня
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новости, киев, протесты, акции протеста, протестующие, украина, сво, кабмин, федерация профсоюзов украины
Новости, Киев, протесты, акции протеста, протестующие, Украина, СВО, Кабмин, Федерация профсоюзов Украины

В центре Киева прошла масштабная протестная акция

21:22 19.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Skolzyashiy
- РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© commons.wikimedia.org / Skolzyashiy
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В украинской столице 19 июня состоялся масштабный протест против действий АРМА – агентства по розыску и менеджменту активов. Об этом сообщает украинское издание "Инсайдер UA".
"Впервые за время войны — масштабный протест в центре Киева", - сообщил телеграм-канал издания.
По его данным, около тысячи митингующих собрались днём под Домом профсоюзов.
"Ветераны, профсоюзы, общественность - все против произвола АРМА. Ветераны возмущены: "Мы воюем на фронте - а в тылу государство забирает нашу землю и право на голос!", - сказано в публикации.
Издание сообщило, что Федерацию профсоюзов пытаются окончательно устранить из её здания. Полиция заблокировала вход.
"Митингующие поставили ультиматум до 24 июня. Если не будет решения - протест станет еще больше. Ветераны требуют: АРМА должен возглавить военный", - сообщило украинское издание.
Оно опубликовало видеозапись шествия протестующих призывного возраста.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Обмен пленными, беглый вице-премьер. Итоги 19 июня
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