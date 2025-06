https://ukraina.ru/20250619/obmen-plennymi-beglyy-vitse-premer-itogi-19-iyunya-1064057873.html

Обмен пленными, беглый вице-премьер. Итоги 19 июня

Обмен пленными, беглый вице-премьер. Итоги 19 июня - 19.06.2025 Украина.ру

Обмен пленными, беглый вице-премьер. Итоги 19 июня

Россия и Украина провели новый обмен пленными. На Украине разгорается скандал с покинувшим страну вице-премьер-министром Алексеем Чернышовым

2025-06-19T18:52

2025-06-19T18:52

2025-06-19T19:34

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

анатолий шарий

кривонос

европа

россия

украина

минобороны рф

набу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064057745_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_dadf5880b1565c5606873cc657f95fd3.jpg

Днём 19 июня Минобороны России сообщило о новом обмене пленными с Украиной."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми второго июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", — указывалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, указали в министерстве."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", — подытожили в сообщении.Позднее были опубликованы видео общения освобождённых российских военных со своими родными."По сложившейся доброй традиции российские бойцы, вернувшиеся из плена, первым делом звонят домой. Так радостные новости узнают матери, дети, жёны наших военнослужащих. Как всегда это очень трогательные и эмоциональные кадры", — прокомментировал видео российский военкор Евгений Поддубный.Репортёр Юрий Васильев обратил внимание и на ряд других нюансов."Глядя на кадры возвращения ребят из плена — можно сказать, очередные, поскольку обмены стали постоянными, и в этом наилучшее отличие СВО от собственно войны, — вдруг понял, уже по тому, как встречают вернувшихся. С флагами, торжественно, точно не пряча, с благодарностью за то что все прошли и вернулись к нам. Понял, что за три с лишним года мы как страна Россиюшка, может быть, и не стали добрее. Но куда человечнее к своим — наверняка", — отметил Васильев.Днём ранее, 18 июня, президент России Владимир Путин, общаясь с руководителями международных информационных агентств, упомянул и обмен пленными."Сейчас на гуманитарном треке в целом ситуация такова, что эти переговоры имеют смысл. Мы уже на 1200 договорились обменять пленных. Людей возвращаем – это же хорошо. Мы уже 500 человек отдали, 400 получили назад. Думаю, что здесь всё будет по-честному: мы получим всех, кого мы должны получить", — отметил Путин.Позднее, 19 июня, его пресс-секретарь — Дмитрий Песков — сообщил, что тематикой третьего раунда переговоров также будут обмены пленными."Безусловно [тематика третьего раунда переговоров], продолжение гуманитарных обменов, освобождение пленных, продолжение обмена телами, президент вчера говорил, что мы готовы продолжить эту практику. Ну и, конечно, предстоит уже обменяться как-то мнениями по реакции на те проекты меморандумов, которыми был произведен обмен", — сообщил Песков.С украинской стороны об обмене пленными сообщил Владимир Зеленский."Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооружённых сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находилась в плену с 2022 года", — написал он в своём телеграм-канале.По его словам, возвращённые по обмену украинские военнослужащие ранее были взяты в плен в ДНР, ЛНР, Запорожской области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.Он поблагодарил всех, кто помогает делать обмены возможными.Бежал или не бежалПресс-служба украинского вице-премьер-министра, министра национального единства Алексея Чернышова в комментарии "Украинской правде" заявила о командировке чиновника."Командировка проходит в штатном режиме. Обращаем внимание, что подобные рабочие поездки являются привычной частью работы вице-премьер-министра. Попутно напоминаем, что ход рабочих встреч вице-премьер-министра, в частности в зарубежных командировках, освещается на официальной странице Алексея Чернышева в Facebook* и на официальных ресурсах Министерства национального единства", — отмечалось в сообщении пресс-службы.На уточняющий вопрос украинских журналистов, как долго ещё продлится командировка министра и планирует ли он возвращаться на Украину, в пресс-службе ответили, что ограничатся сугубо процитированным выше комментарием.Ранее, 17 июня министерство национального единства организовывало всеукраинский форум "Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery". Чернышов включался на мероприятие в формате видеоконференции.Позднее, 19 июня Чернышов сообщал в соцсетях, что в рамках рабочего визита в ЕС провел ряд встреч с представителями Совета Европы, сопровождая сообщения фотографиями. К примеру — с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой, с которой, по его словам, встречался в Брюсселе.До этого, 13 июня, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн (около 1,88 млрд руб. - Ред.).НАБУ И САП сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым: бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.Позднее, 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина - его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн. (около 37,58 млн руб. - Ред.).При этом СМИ сообщили, что около месяца назад обыски были проведены у самого Чернышова.Медиаэксперт Анатолий Шарий рассказал о том, как украинская власть пытается решить эту проблему. По словам Шария, Чернышов близок к самому Зеленскому."Как вы знаете, из Украины сбежал министр национального единства Чернышов. Сбежал он из-за того, что НАБУ начало расследование против него и подобралось достаточно близко. Сейчас он находится в Европе. Это очень болезненная тема для Зеленского, потому что Чернышов не какой-то там министр, а один из ближайших кошельков семьи. Чернышова привел к Зеленскому Миндич, родственника которого недавно также взяли. Чернышов очень близок с семьей Зеленского, их жены дружат и вместе посещают мероприятия. Это очень и очень близкий человек", — отметил Шарий.Он указал, что созданное под давлением американцев НАБУ — пока неподконтрольный Зеленскому орган. И Зеленский пытается это исправить."НАБУ не удается контролировать. Сейчас Зеленский в полной ярости. Офис президента пропихнул на руководство НАБУ некого Семёна Кривоноса. Прелесть в том, что Семен Кривонос имел ранее уголовные преследования, причем чисто коррупционные. Но дела были закрыты в свое время", — писал Шарий.По его словам, когда Кривоноса назначили руководить антикоррупционным органом, "многие были в шоке"."Дело в том, что Олег Татаров (замглавы Офиса президента — Ред.) раскопал эти старые дела и объяснил Кривоносу, что их можно реанимировать. Таким образом, Офис президента получил полностью управляемого руководителя одного из самых эффективных антикоррупционных органов Украины – НАБУ. Но проблема - американцы создавали НАБУ так, что их детективы очень независимы. И руководитель службы не может полностью контролировать службу", — отметил Шарий.Он указал, что с этим и связано то, что детективы НАБУ подобрались очень близко к Зеленскому и к его коррупции."Чернышов сейчас звонит в Киев и требует решить вопрос. Недвусмысленно он намекает на то, что, если вопрос решён не будет, то он со своей стороны тоже начнет говорить или что-то делать. Для Зеленского тема крайне горячая. Поэтому, как я вам уже говорил, у него случилась истерика около недели назад с требованием распустить НАБУ", — отметил медиаэксперт.Он также сообщил, что в Верховной Раде 19 июня создали комиссию по поводу расследования возможных фактов коррупции в антикоррупционных органах. Председателем комиссии назначили Сергея Власенко из партии "Батьківщина", заместителем — Максима Бужанского из "Слуги народа"."Напрямую НАБУ не указано, но создана комиссия именно для того, чтобы уничтожить НАБУ. Уничтожить этот антикоррупционный орган, который начал делать Зеленскому очень и очень горячо", — отметил Шарий.Он также попытался спрогнозировать международную реакцию на попытку атаковать НАБУ."Как к этому отнесутся американцы? Ну, однозначно негативно. Однозначно негативно к этому отнесутся все. Другое дело, что американцам уже по большому счету плевать, что там происходит в Украине, хоть даже в ней начнут развешивать на фонарях оппонентов власти. А европейцы подмахнут публично любому решению Верховной Рады, объяснив, что это и есть демократия. Однако кулуарно это однозначно вызовет шок. Зеленский убирает НАБУ только по той причине, что НАБУ подобралось вплотную к самому Зеленскому. В частности, на Чернышове криптокошельки и другие активы "семьи"", — рассказал медиаэксперт.Он назвал всех, кто помогает Зеленскому в уничтожении НАБУ — "пособниками позорного вора и убийцы".О планах Запада — в статье Михаила Павлива "Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация".*Деятельность компании Meta* (Facebook*, Instagram*) запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20250619/sroki-prorabatyvayutsya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-19-iyunya-1064038155.html

https://ukraina.ru/20250619/zhit-po-kakim-pravilam-glavnoe-na-utro-19-iyunya-1064030301.html

https://ukraina.ru/20250618/problemy-s-ukrepleniyami-v-sumskoy-oblasti-vremeni-net-itogi-18-iyunya-1064010791.html

европа

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, анатолий шарий, кривонос, европа, россия, украина, минобороны рф, набу, верховная рада