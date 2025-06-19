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Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области
Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области - 19.06.2025 Украина.ру
Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области
Боевые действия в Сумской области ведутся преимущественно на открытой местности, что позволяет активно использовать дроны и осложняет оборону ВСУ. Однако из-за множества мелких рек и ограниченного количества укрытий продвижение идет медленно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский
2025-06-19T04:30
2025-06-19T04:30
2025-06-19T04:30
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сумская область
сумы
теткино
вооруженные силы украины
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Собеседник издания пояснил, что, вопреки распространенному мнению, в зоне нынешних боев нет сплошных лесов — лишь отдельные массивы, которые пока не затронуты наступлением.По его словам, ВСУ вынуждены импровизировать с полевыми укреплениями, так как укрытий на открытой местности мало."Южнее Теткино вообще поля открытые. Там негде спрятаться, поэтому ВСУ приходится выстраивать полевые фортификации на ходу и зарываться где только можно. Но поскольку нам тоже приходится наступать пешком, темп продвижения у нас невысокий", — добавил эксперт.Ранее сообщалось, что российские подразделения закрепились в нескольких населенных пунктах Сумской области, создавая зону безопасности для приграничных территорий РФ.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250618/1063991145.html
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новости, сумская область, сумы, теткино, вооруженные силы украины
Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области
Боевые действия в Сумской области ведутся преимущественно на открытой местности, что позволяет активно использовать дроны и осложняет оборону ВСУ. Однако из-за множества мелких рек и ограниченного количества укрытий продвижение идет медленно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский
Собеседник издания пояснил, что, вопреки распространенному мнению, в зоне нынешних боев нет сплошных лесов — лишь отдельные массивы, которые пока не затронуты наступлением.
"Там, где мы сейчас создаем буферную зону – открытая местность, пересеченная лугами и кустарниками. Единственный крупный лесной массив находится северо-восточнее Сум. До него мы еще не дошли", — отметил Зимовский.
По его словам, ВСУ вынуждены импровизировать с полевыми укреплениями, так как укрытий на открытой местности мало.
"Южнее Теткино вообще поля открытые. Там негде спрятаться, поэтому ВСУ приходится выстраивать полевые фортификации на ходу и зарываться где только можно. Но поскольку нам тоже приходится наступать пешком, темп продвижения у нас невысокий", — добавил эксперт.
Ранее сообщалось, что российские подразделения закрепились в нескольких населенных пунктах Сумской области, создавая зону безопасности для приграничных территорий РФ.