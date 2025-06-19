https://ukraina.ru/20250619/ne-lesa-a-polya-i-rechki-zimovskiy-obyasnil-kak-idet-prodvizhenie-v-sumskoy-oblasti-1064012621.html

Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области

Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области - 19.06.2025 Украина.ру

Не леса, а поля и речки: Зимовский объяснил, как идет продвижение в Сумской области

Боевые действия в Сумской области ведутся преимущественно на открытой местности, что позволяет активно использовать дроны и осложняет оборону ВСУ. Однако из-за множества мелких рек и ограниченного количества укрытий продвижение идет медленно. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт Александр Зимовский

2025-06-19T04:30

2025-06-19T04:30

2025-06-19T04:30

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сумская область

сумы

теткино

вооруженные силы украины

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Собеседник издания пояснил, что, вопреки распространенному мнению, в зоне нынешних боев нет сплошных лесов — лишь отдельные массивы, которые пока не затронуты наступлением.По его словам, ВСУ вынуждены импровизировать с полевыми укреплениями, так как укрытий на открытой местности мало."Южнее Теткино вообще поля открытые. Там негде спрятаться, поэтому ВСУ приходится выстраивать полевые фортификации на ходу и зарываться где только можно. Но поскольку нам тоже приходится наступать пешком, темп продвижения у нас невысокий", — добавил эксперт.Ранее сообщалось, что российские подразделения закрепились в нескольких населенных пунктах Сумской области, создавая зону безопасности для приграничных территорий РФ.Полный текст интервью Александра Зимовского: Иран не смог нанести Израилю неприемлемые потери и остался с ним один на один читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/1063991145.html

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новости, сумская область, сумы, теткино, вооруженные силы украины