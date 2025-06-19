Какие два города нужно занять ВС России для того, чтобы Зеленский и Украина капитулировали — Михеев - 19.06.2025 Украина.ру
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Какие два города нужно занять ВС России для того, чтобы Зеленский и Украина капитулировали — Михеев
Какие два города нужно занять ВС России для того, чтобы Зеленский и Украина капитулировали — Михеев - 19.06.2025 Украина.ру
Какие два города нужно занять ВС России для того, чтобы Зеленский и Украина капитулировали — Михеев
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру поделился мнением о конфликте на Ближнем Востоке и участии в нём США, а также проанализировал положение Украины,... Украина.ру, 19.06.2025
2025-06-19T09:18
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру поделился мнением о конфликте на Ближнем Востоке и участии в нём США, а также проанализировал положение Украины, ситуацию с переговорами и рассказал о вероятности Третьей мировой войны и о способах, которые помогут её избежать: 00:23 – Участие США в конфликте на Ближнем Востоке;06:50 – Смещение вектора внимания от Украины и ситуация на переговорном треке;13:47 – Шансы на капитуляцию Украины;17:55 – Провокации против России;22:30 – Масштабы ирано-израильского конфликта. #Михеев #США #Иран #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #обстрел ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogicaНаш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, новости, украина, сша, сергей михеев, россия, трамп и зеленский, украина.ру
Видео, Новости, Украина, США, Сергей Михеев, Россия, Трамп и Зеленский, Украина.ру

Какие два города нужно занять ВС России для того, чтобы Зеленский и Украина капитулировали — Михеев

09:18 19.06.2025
 
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Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру поделился мнением о конфликте на Ближнем Востоке и участии в нём США, а также проанализировал положение Украины, ситуацию с переговорами и рассказал о вероятности Третьей мировой войны и о способах, которые помогут её избежать:

00:23 – Участие США в конфликте на Ближнем Востоке;
06:50 – Смещение вектора внимания от Украины и ситуация на переговорном треке;
13:47 – Шансы на капитуляцию Украины;
17:55 – Провокации против России;
22:30 – Масштабы ирано-израильского конфликта.

#Михеев #США #Иран #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #обстрел

ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica

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