Какие два города нужно занять ВС России для того, чтобы Зеленский и Украина капитулировали — Михеев
Политолог Сергей Михеев в эфире Украина.ру поделился мнением о конфликте на Ближнем Востоке и участии в нём США, а также проанализировал положение Украины, ситуацию с переговорами и рассказал о вероятности Третьей мировой войны и о способах, которые помогут её избежать:
00:23 – Участие США в конфликте на Ближнем Востоке;
06:50 – Смещение вектора внимания от Украины и ситуация на переговорном треке;
13:47 – Шансы на капитуляцию Украины;
17:55 – Провокации против России;
22:30 – Масштабы ирано-израильского конфликта.
#Михеев #США #Иран #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #обстрел
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00:23 – Участие США в конфликте на Ближнем Востоке;
06:50 – Смещение вектора внимания от Украины и ситуация на переговорном треке;
13:47 – Шансы на капитуляцию Украины;
17:55 – Провокации против России;
22:30 – Масштабы ирано-израильского конфликта.
#Михеев #США #Иран #Израиль #Трамп #Нетаньяху #война #конфликт #обстрел
ТГ-канал Сергея Михеева: https://t.me/ironlogica
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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