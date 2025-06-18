https://ukraina.ru/20250618/tramp-mozhet-rasteryat-vsekh-soyuznikov---pushkov-1063993860.html

Трамп может растерять всех союзников - Пушков

Трамп может растерять всех союзников - Пушков - 18.06.2025 Украина.ру

Трамп может растерять всех союзников - Пушков

Президент США Дональд Трамп может растерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом. На это указал в своем телеграм-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков

2025-06-18T11:14

2025-06-18T11:14

2025-06-18T11:14

новости

иран

дональд трамп

сша

израиль

такер карлсон

алексей пушков

совет федерации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103306/06/1033060689_0:149:2839:1746_1920x0_80_0_0_939da4473435174c503e9b0aad1ac1c7.jpg

"Дональд Трамп теряет важных союзников. Не успел переругаться с Илоном Маском, как назвал "чокнутым" Такера Карлсона за то, что тот выступает против участия США в войне в Иране. На пресс-конференции на "большой семерке" он и вовсе отмежевался от Карлсона, заявив: "Понятия не имею, о чем толкует Карлсон". Так недолго растерять всех, кто помогал Трампу избраться президентом. Враги Трампа потирают руки", - предупредил Пушков.Накануне Трамп назвал журналиста Такера Карлсона "свихнувшимся" после того, как тот раскритиковал его из-за риска втягивания страны в войну с Ираном.Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. Подробнее о конфликте - в материале "Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран на сайте Украина.ру.

иран

сша

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, дональд трамп, сша, израиль, такер карлсон, алексей пушков, совет федерации