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Трамп может растерять всех союзников - Пушков
Трамп может растерять всех союзников - Пушков - 18.06.2025 Украина.ру
Трамп может растерять всех союзников - Пушков
Президент США Дональд Трамп может растерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом. На это указал в своем телеграм-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков
2025-06-18T11:14
2025-06-18T11:14
2025-06-18T11:14
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дональд трамп
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такер карлсон
алексей пушков
совет федерации
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"Дональд Трамп теряет важных союзников. Не успел переругаться с Илоном Маском, как назвал "чокнутым" Такера Карлсона за то, что тот выступает против участия США в войне в Иране. На пресс-конференции на "большой семерке" он и вовсе отмежевался от Карлсона, заявив: "Понятия не имею, о чем толкует Карлсон". Так недолго растерять всех, кто помогал Трампу избраться президентом. Враги Трампа потирают руки", - предупредил Пушков.Накануне Трамп назвал журналиста Такера Карлсона "свихнувшимся" после того, как тот раскритиковал его из-за риска втягивания страны в войну с Ираном.Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. Подробнее о конфликте - в материале "Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран на сайте Украина.ру.
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новости, иран, дональд трамп, сша, израиль, такер карлсон, алексей пушков, совет федерации
Новости, Иран, Дональд Трамп, США, Израиль, Такер Карлсон, Алексей Пушков, Совет Федерации
Трамп может растерять всех союзников - Пушков
Президент США Дональд Трамп может растерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом. На это указал в своем телеграм-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков