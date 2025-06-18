Трамп может растерять всех союзников - Пушков - 18.06.2025 Украина.ру
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Трамп может растерять всех союзников - Пушков
Трамп может растерять всех союзников - Пушков - 18.06.2025 Украина.ру
Трамп может растерять всех союзников - Пушков
Президент США Дональд Трамп может растерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом. На это указал в своем телеграм-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков
2025-06-18T11:14
2025-06-18T11:14
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"Дональд Трамп теряет важных союзников. Не успел переругаться с Илоном Маском, как назвал "чокнутым" Такера Карлсона за то, что тот выступает против участия США в войне в Иране. На пресс-конференции на "большой семерке" он и вовсе отмежевался от Карлсона, заявив: "Понятия не имею, о чем толкует Карлсон". Так недолго растерять всех, кто помогал Трампу избраться президентом. Враги Трампа потирают руки", - предупредил Пушков.Накануне Трамп назвал журналиста Такера Карлсона "свихнувшимся" после того, как тот раскритиковал его из-за риска втягивания страны в войну с Ираном.Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару. Подробнее о конфликте - в материале "Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, иран, дональд трамп, сша, израиль, такер карлсон, алексей пушков, совет федерации
Новости, Иран, Дональд Трамп, США, Израиль, Такер Карлсон, Алексей Пушков, Совет Федерации

Трамп может растерять всех союзников - Пушков

11:14 18.06.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Президент США Дональд Трамп может растерять всех союзников, кто помог ему избраться президентом. На это указал в своем телеграм-канале член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков
"Дональд Трамп теряет важных союзников. Не успел переругаться с Илоном Маском, как назвал "чокнутым" Такера Карлсона за то, что тот выступает против участия США в войне в Иране. На пресс-конференции на "большой семерке" он и вовсе отмежевался от Карлсона, заявив: "Понятия не имею, о чем толкует Карлсон". Так недолго растерять всех, кто помогал Трампу избраться президентом. Враги Трампа потирают руки", - предупредил Пушков.
Накануне Трамп назвал журналиста Такера Карлсона "свихнувшимся" после того, как тот раскритиковал его из-за риска втягивания страны в войну с Ираном.
Ранее Карлсон также обвинял Трампа в соучастии в израильской операции против Ирана, утверждая, что годы военной помощи и координации действий делают США причастными к удару.
Подробнее о конфликте - в материале "Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран на сайте Украина.ру.
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