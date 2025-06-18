"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран - 18.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250618/demonstriruyut-prezrenie-k-smerti-polikarpov-rasskazal-pochemu-izrail-ne-smozhet-pobedit-iran-1063982313.html
"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран
"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран - 18.06.2025 Украина.ру
"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран
Попытки Тель-Авива сломить Иран одним ударом обречены на провал из-за масштабов страны и боевого духа иранского командования. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-18T05:30
2025-06-18T05:30
новости
иран
израиль
ирак
конфликт
война
атака
убийство
генерал
командование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_c4172989ff7dc930874eaa4d9ee4f221.jpg
Он отметил, что высшие офицеры Ирана с времен войны с Ираком демонстрируют презрение к смерти.Поликарпов подчеркнул, что даже успешные точечные удары не меняют стратегической картины: "Израиль может ликвидировать часть руководства, но Тегеран быстро восстановит управление"."Иранская система власти устойчива, а генералы там – не одноразовые пешки, а кадровые командиры, которых готовят годами", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/krasnaya-cherta-dlya-blizhnego-vostoka-kak-protivobunkernye-bomby-ssha-mogut-razvyazat-regionalnuyu-1063970288.html
иран
израиль
ирак
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_408:0:3005:1948_1920x0_80_0_0_fdf98aef011b5c8afd92d1c7ed64a61c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, израиль, ирак, конфликт, война, атака, убийство, генерал, командование, управление, ближний восток
Новости, Иран, Израиль, Ирак, конфликт, война, атака, убийство, генерал, командование, управление, Ближний Восток

"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран

05:30 18.06.2025
 
Иран, флаг
Иран, флаг
Читать в
ДзенTelegram
Попытки Тель-Авива сломить Иран одним ударом обречены на провал из-за масштабов страны и боевого духа иранского командования. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
"Уничтожить всех иранских генералов невозможно. Они как "бессмертные" из войск Ахеменидов (династия царей Древней Персии. — Ред.) – сколько бы их ни убили, их число не уменьшается", – заявил эксперт.
Он отметил, что высшие офицеры Ирана с времен войны с Ираком демонстрируют презрение к смерти.
Поликарпов подчеркнул, что даже успешные точечные удары не меняют стратегической картины: "Израиль может ликвидировать часть руководства, но Тегеран быстро восстановит управление".
"Иранская система власти устойчива, а генералы там – не одноразовые пешки, а кадровые командиры, которых готовят годами", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.
Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Вчера, 17:21
Красная черта для Ближнего Востока: как противобункерные бомбы США могут развязать региональную войнуВооружение Израиля американскими противобункерными авиабомбами назвали рычагом давления Дональда Трампа на Иран. Однако такие военные поставки могут открыть ящик Пандоры
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранИзраильИракконфликтвойнаатакаубийствогенералкомандованиеуправлениеБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Российские военные освободили Новониколаевку и Долгенькое
13:23Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня
13:19Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании
13:08Рада приняла закон о множественном гражданстве
12:12Начальник Генштаба Герасимов проверил работу группировки "Центр" - МО РФ
12:11"Нет разницы, демократ ты или республиканец". Большинство американцев против войны
12:00Дело о госизмене завели на жителя Тувы, передававшего Киеву сведения о границе с Монголией
11:45The Telegraph: Китай отправляет в Иран транспортные самолеты. Чего боятся британцы?
11:40Экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области пытались взорвать
11:14Трамп может растерять всех союзников - Пушков
10:46"Может быть": иранский телеканал опубликовал видео "ядерных боеголовок"
10:20Российские войска продвинулись около Юнаковки Сумской области
10:15В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешаться
10:13Израиль для Трампа гораздо важнее Украины - Berliner Zeitung
10:12Семьи сотрудников российского посольства покинули Израиль через наземный переход с Египтом
10:01Что происходит в Курской области
09:39Решающие сутки, Келлог посетит Белоруссию ради Украины. Главное на утро 18 июня
09:34В Ситуационной комнате Белого дома обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - CNN
09:27Захватить высоты и бомбить переправы. Богатырёв о походе России на Днепр через Сумы
09:22Трамп провел встречу с командой по нацбезопасности и отказался отправлять чиновников на встречу с Ираном
Лента новостейМолния