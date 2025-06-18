https://ukraina.ru/20250618/demonstriruyut-prezrenie-k-smerti-polikarpov-rasskazal-pochemu-izrail-ne-smozhet-pobedit-iran-1063982313.html
"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран
"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран - 18.06.2025 Украина.ру
"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран
Попытки Тель-Авива сломить Иран одним ударом обречены на провал из-за масштабов страны и боевого духа иранского командования. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-06-18T05:30
2025-06-18T05:30
2025-06-18T05:30
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Он отметил, что высшие офицеры Ирана с времен войны с Ираком демонстрируют презрение к смерти.Поликарпов подчеркнул, что даже успешные точечные удары не меняют стратегической картины: "Израиль может ликвидировать часть руководства, но Тегеран быстро восстановит управление"."Иранская система власти устойчива, а генералы там – не одноразовые пешки, а кадровые командиры, которых готовят годами", – заключил собеседник издания.Полный текст материала "Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение" на сайте Украина.ру.Также на тему ирано-израильского конфликта — в статье Владимира Скачко: "Израиль и США получат сильную пощечину". Тель-Авив приблизил мир к ядерному конфликту на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250617/krasnaya-cherta-dlya-blizhnego-vostoka-kak-protivobunkernye-bomby-ssha-mogut-razvyazat-regionalnuyu-1063970288.html
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новости, иран, израиль, ирак, конфликт, война, атака, убийство, генерал, командование, управление, ближний восток
Новости, Иран, Израиль, Ирак, конфликт, война, атака, убийство, генерал, командование, управление, Ближний Восток
"Демонстрируют презрение к смерти": Поликарпов рассказал, почему Израиль не сможет победить Иран
Попытки Тель-Авива сломить Иран одним ударом обречены на провал из-за масштабов страны и боевого духа иранского командования. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов