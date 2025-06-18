https://ukraina.ru/20250618/povtorit-siriyskiy-stsenariy-ekspert-o-planakh-trampa-po-iranu-1064009463.html

"Повторит сирийский сценарий": эксперт о планах Трампа по Ирану

"Повторит сирийский сценарий": эксперт о планах Трампа по Ирану - 18.06.2025 Украина.ру

"Повторит сирийский сценарий": эксперт о планах Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп не планирует начинать полномасштабную войну с Ираном, так как не уверен в ее успешном исходе для Вашингтона. Максимум, на что может пойти американский лидер — это точечные удары по иранским объектам без дальнейшей эскалации

2025-06-18T20:00

2025-06-18T20:00

2025-06-18T20:00

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иран

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро. По словам эксперта, цель Вашингтона и Тель-Авива — смена режима в Тегеране, но для этого недостаточно единичных атак.Он добавил, что наиболее вероятный сценарий — повторение событий апреля 2018 года, когда США нанесли ограниченные удары по Сирии, но не стали развивать конфликт.Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии.Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.Полный текст интервью Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250618/goryachaya-noch-iran-i-tsakhal-obmenyalis-udarami-i-postami-v-sotssetyakh-tramp-dal-48-chasov--1063985801.html

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новости, иран, израиль, сша, дональд трамп, тегеран