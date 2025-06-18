"Повторит сирийский сценарий": эксперт о планах Трампа по Ирану
© Public domain
© Public domain
Президент США Дональд Трамп не планирует начинать полномасштабную войну с Ираном, так как не уверен в ее успешном исходе для Вашингтона. Максимум, на что может пойти американский лидер — это точечные удары по иранским объектам без дальнейшей эскалации
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро. По словам эксперта, цель Вашингтона и Тель-Авива — смена режима в Тегеране, но для этого недостаточно единичных атак.
"Эта ситуация напоминает апрель 2022 года, когда Запад решил повоевать с Россией на Украине в расчете на то, что через полгода из-за санкций российская экономика рухнет. Трамп об этом помнит и не хочет начинать открытую войну США с Ираном, потому что не уверен в успехе", — пояснил Моро.
Он добавил, что наиболее вероятный сценарий — повторение событий апреля 2018 года, когда США нанесли ограниченные удары по Сирии, но не стали развивать конфликт.
Конфликт Ирана и Израиля длится многие десятилетия, однако в ночь на 13 июня Тель-Авив пошатнул тлеющее перемирие, начав масштабную операцию "Нация львов" против Тегерана. Удары были нанесены по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии.
Свои действия Израиль назвал ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана, заявив, что тайная военно-ядерная программа Ирана якобы приблизилась к точке невозврата. В результате погибли не только иранские генералы, но и видные физики-ядерщики.
Вчера, 10:15В шаге от мировой войны. Иран и Израиль обменялись ударами, Трамп дал 48 часов и пообещал вмешатьсяПочти всю ночь на 18 июня Тегеран и Тель-Авив обменивались ударами и постами в соцсетях. В итоге лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что попытки сменить режим в Иране военными методами приведут к хаосу, а в Германии согласились с тем, что для президента США Дональда Трампа Израиль важнее Украины, а в Вашингтоне снова призвали Иран к капитуляции
Полный текст интервью Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании читайте на сайте Украина.ру.
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