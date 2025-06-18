Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании - 18.06.2025 Украина.ру
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Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании
Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании - 18.06.2025 Украина.ру
Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании
Трамп не хочет ввязываться в войну с Ираном, потому что не уверен, что она закончится успешно. Максимум, что он может, так это повторить события апреля 2018 года, когда он отдал приказ о точечных ударах по Сирии и потом забыл о ней, считает военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-06-18T13:19
2025-06-18T13:19
интервью
иран
израиль
сша
дональд трамп
ксавье моро
биньямин нетаньяху
вооруженные силы украины
россия
сво
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Дональд Трамп, несмотря на ультиматумы в адрес Ирана и выход американских кораблей и их союзников с базы в Бахрейне в открытое море, во время заседания совета по национальной безопасности так и не принял решения о нанесения ракетно-бомбовых ударов по исламской республике.- Ксавье, как вы думаете, Трамп изначально не хотел бить по Ирану? Хотел воевать, но передумал? Или он ждет подходящего момента, чтобы ударить сильно и внезапно?- На самом деле Трамп не хочет начинать войну с Ираном.Какая цель у Израиля и США? Поменять режим в Иране. Но для этого недостаточно убить несколько генералов и ученых. Эта ситуация напоминает апрель 2022 года, когда Запад решил повоевать с Россией на Украине в расчете на то, что через полгода из-за санкций российская экономика рухнет и произойдут народные восстания. Трамп об этом помнит и не хочет начинать открытую войну США с Ираном, потому что не уверен, что она закончится для него успешно.Максимум, что сейчас может сделать Трамп, так это повторить события апреля 2018 года, когда он отдал приказ о точечных ударах по сирийской территории и потом больше к этой теме не возвращался.- Как могут развиваться ирано-израильские перестрелки, если вмешательства США или не будет, или оно будет чисто символическим?- Скоро все остановится. Это будет большой провал для Нетаньяху. У него начнутся серьезные проблемы внутри страны из-за тяжелой ситуации в экономике. "Израильская силиконовая долина" работать не будет, туристический сезон уже сорван. Повторюсь, если США не вмешаются, для Израиля все будет очень плохо.- Израиль еще может поджечь Иран изнутри?- Может, но эти возможности ограничены. Мне кажется, что Израиль слишком воодушевился после событий в Сирии и решил, что этот опыт применим к Ирану. Но режим Асада пал, потому что неэффективно управлял страной, а не потому, что был убит кто-то из сирийского руководства. А режим в Иране страной управляет эффективно.- Выходит, Ирану сейчас достаточно держаться и по возможности отвечать?- Да. Держаться и наносить ракетные удары по территории Израиля. Тем более, западное вооружение, которое использует Израиль, очень дорогое. Это уже показал украинский конфликт: 155-мм снаряд НАТО стоит 6000 тысяч евро, а советский 152-мм снаряд – 600. Иранские системы дешевые, а ракеты для "Пэтриота" дорогие. То есть долго Израиль не сможет держать этот ритм и остановится.Нетаньяху, конечно, может, сказать: "Мы свою задачу выполнили, Иран уничтожен". Но мы же понимаем, что цель Израиля – уничтожить иранский режим. Если этого не произойдет, для Израиля это будет провал.Поэтому Трамп не хочет вмешиваться в конфликт: он не хочет потерпеть поражение в войне с Ираном.- Если ирано-израильский конфликт не приведет к серьезным геополитическим последствиям, чего ожидать на Украинском направлении?- По Украине надо дождаться окончания летней кампании. ВС РФ используют тактику Брусиловского прорыва. Я не ожидаю каких-то крупных операций, но ВСУ все равно не выдержат такого системного давления и их фронт рухнет по образцу Первой мировой войны. Тем более, США вряд ли будут давать Киеву крупные партии денег и оружия, а Европа на это неспособна. Поэтому я настроен весьма оптимистично.Также по теме - в интервью Александра Фролова: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем
https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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интервью, иран, израиль, сша, дональд трамп, ксавье моро, биньямин нетаньяху, вооруженные силы украины, россия, сво, сирия
Интервью, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Ксавье Моро, Биньямин Нетаньяху, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, Сирия

Ксавье Моро: Трамп боится проиграть в войне с Ираном, а Украина рухнет после окончания летней кампании

13:19 18.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений БиятовКсавье Моро интервью
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Трамп не хочет ввязываться в войну с Ираном, потому что не уверен, что она закончится успешно. Максимум, что он может, так это повторить события апреля 2018 года, когда он отдал приказ о точечных ударах по Сирии и потом забыл о ней, считает военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее Дональд Трамп, несмотря на ультиматумы в адрес Ирана и выход американских кораблей и их союзников с базы в Бахрейне в открытое море, во время заседания совета по национальной безопасности так и не принял решения о нанесения ракетно-бомбовых ударов по исламской республике.
- Ксавье, как вы думаете, Трамп изначально не хотел бить по Ирану? Хотел воевать, но передумал? Или он ждет подходящего момента, чтобы ударить сильно и внезапно?
- На самом деле Трамп не хочет начинать войну с Ираном.
Ксавье Моро - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля 2023, 12:01
Ксавье Моро: кто онВоенно-политический эксперт из Франции
Какая цель у Израиля и США? Поменять режим в Иране. Но для этого недостаточно убить несколько генералов и ученых. Эта ситуация напоминает апрель 2022 года, когда Запад решил повоевать с Россией на Украине в расчете на то, что через полгода из-за санкций российская экономика рухнет и произойдут народные восстания. Трамп об этом помнит и не хочет начинать открытую войну США с Ираном, потому что не уверен, что она закончится для него успешно.
Максимум, что сейчас может сделать Трамп, так это повторить события апреля 2018 года, когда он отдал приказ о точечных ударах по сирийской территории и потом больше к этой теме не возвращался.
- Как могут развиваться ирано-израильские перестрелки, если вмешательства США или не будет, или оно будет чисто символическим?
- Скоро все остановится. Это будет большой провал для Нетаньяху. У него начнутся серьезные проблемы внутри страны из-за тяжелой ситуации в экономике. "Израильская силиконовая долина" работать не будет, туристический сезон уже сорван. Повторюсь, если США не вмешаются, для Израиля все будет очень плохо.
- Израиль еще может поджечь Иран изнутри?
- Может, но эти возможности ограничены. Мне кажется, что Израиль слишком воодушевился после событий в Сирии и решил, что этот опыт применим к Ирану. Но режим Асада пал, потому что неэффективно управлял страной, а не потому, что был убит кто-то из сирийского руководства. А режим в Иране страной управляет эффективно.
- Выходит, Ирану сейчас достаточно держаться и по возможности отвечать?
- Да. Держаться и наносить ракетные удары по территории Израиля. Тем более, западное вооружение, которое использует Израиль, очень дорогое. Это уже показал украинский конфликт: 155-мм снаряд НАТО стоит 6000 тысяч евро, а советский 152-мм снаряд – 600. Иранские системы дешевые, а ракеты для "Пэтриота" дорогие. То есть долго Израиль не сможет держать этот ритм и остановится.
Нетаньяху, конечно, может, сказать: "Мы свою задачу выполнили, Иран уничтожен". Но мы же понимаем, что цель Израиля – уничтожить иранский режим. Если этого не произойдет, для Израиля это будет провал.
Поэтому Трамп не хочет вмешиваться в конфликт: он не хочет потерпеть поражение в войне с Ираном.
- Если ирано-израильский конфликт не приведет к серьезным геополитическим последствиям, чего ожидать на Украинском направлении?
- По Украине надо дождаться окончания летней кампании. ВС РФ используют тактику Брусиловского прорыва. Я не ожидаю каких-то крупных операций, но ВСУ все равно не выдержат такого системного давления и их фронт рухнет по образцу Первой мировой войны. Тем более, США вряд ли будут давать Киеву крупные партии денег и оружия, а Европа на это неспособна. Поэтому я настроен весьма оптимистично.
Также по теме - в интервью Александра Фролова: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем
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