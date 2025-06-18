https://ukraina.ru/20250618/neudachnyy-vizit-zelenskogo-v-kanadu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-iyunya-1063996978.html

Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня

Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня - 18.06.2025 Украина.ру

Неудачный визит Зеленского в Канаду, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 18 июня

Владимир Зеленский досрочно завершает визит в Канаде, западные СМИ пишут о неудовлетворительном для него саммите G7. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-18T13:23

2025-06-18T13:23

2025-06-18T13:23

хроники

эксклюзив

владимир зеленский

трамп и зеленский

дональд трамп

вооруженные силы украины

the wall street journal

the guardian

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Владимир Зеленский покинул саммит "Большой семёрки" в Канаде, так и не сумев заручиться той поддержкой, на которую изначально рассчитывал, сообщило издание The Wall Street Journal.По информации издания, досрочный отъезд президента США Дональда Трампа с саммита сместил фокус внимания с участия Зеленского в мероприятия.Как сообщили источники CBC News, в итоге сам Зеленский решил сократить своё участие в саммите и досрочно покинуть Канаду. Так, он отменил пресс-конференцию в Калгари.Другое издание — The Guardian — писало, что украинские дипломаты были разочарованы, а в некоторых случаях и озлоблены после того, как Зеленский пролетел 8 тыс. км до конференции G7 в Канаде только для того, чтобы узнать, что Трамп вернулся в США накануне планировавшейся их встречи.Также украинские власти разочаровало наложенное США вето на совместное заявление "Большой семёрки" по Украине, принятое на саммите. Причиной была названа слишком антироссийская формулировка заявления, что могло поставить под угрозу переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Как сообщили изданию некоторые украинские чиновники, сегодня они не уверены, стоит ли Зеленскому посещать саммит НАТО в Гааге на следующей неделе, поскольку нет никаких гарантий, что там будет Трамп.Обстрелы и налётыУтром 18 июня Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 14 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Курской области, 10 – над территорией Орловской области, 5 – над территорией Белгородской области, 3 – над территорией Тульской области, по 2 – над территориями Калужской области и Московским регионом, 1 – над территорией Липецкой области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 19 обстрелов этого региона России.На горловском направлении ВСУ осуществили 18 ударов, на донецком — 1 удар, выпустив в общей сложности 41 единицу различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 15 гражданских лиц.Огнём ВСУ были повреждены 12 жилых домостроений, легковые автомобили, коммунальная техника и 3 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню 18 июня в Енакиево был сброшен ВОП с БПЛа. Также в регионе неоднократно объявлялась авиационная и ракетная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 28 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 28 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 6; Каховка — 7; Днепряны — 3; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 4; Алёшки — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Малая Лепетиха, Алёшки и Днепряны.Кроме того, как сообщила администрация Горностаевского муниципального округа, в минувшие сутки ВСУ также атаковали округ БПЛА."Происшествия Горностаевского муниципального округа: за прошедшие сутки зафиксировано 39 артиллерийских ударов и 10 атак БПЛА по участкам местности; н.п. Горностаевка, н.п. Каиры, н.п. Заводовка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — отмечалось в заявлении администрации.Администрация Великолепетихского муниципального округа сообщила об артиллерийский и беспилотных атаках на регион."Происшествия Великолепетихского муниципального округа. За прошедшие сутки зафиксировано всего по округу 6 атак БПЛА и 5 артиллерийских ударов: пгт.Великая Лепетиха - 5, с.Князе-Григорьевка 6. Возгорание травы, которое произошло в результате сброса с дрона в с. Князе-Григорьевка, ликвидировали своими силами. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала", — указывалось в публикации в телеграм-канале администрации.Утром 18 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Октябрьский, Разумное, сёлам Соломино, Солохи и хутору Церковный совершены атаки 7 беспилотников, из которых 4 сбиты системой ПВО. В посёлке Октябрьский повреждён забор частного домовладения, в хуторе Церковный — корпус сельхозпредприятия", — указывалось в сводке.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Долгое и Кукуевка подверглись атакам 17 беспилотников, 13 из которых подавлены. В селе Двулучное на территории социального объекта повреждено складское помещение.В Волоконовском районе сёла Волчья Александровка и Грушевка атакованы 3 беспилотниками. В районе села Волчья Александровка повреждено оборудование коммерческого объекта, в селе Грушевка — линия электропередачи.В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворону, сёлам Гора-Подол, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущено 4 боеприпаса и нанесены удары 11 беспилотников."В городе Грайвороне три женщины пострадали от детонации дрона рядом с коммерческим объектом. В городской больнице №2 г. Белгорода врачи провели необходимые обследования, диагнозы баротравмы не подтвердились. Ещё один пострадавший позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. Лечение проходит амбулаторно", — сообщил губернатор.Также в городе были повреждены коммерческий объект и 5 транспортных средств. Сегодня утром в селе Гора-Подол от удара дрона повреждён автомобиль.В Краснояружском районе посёлок Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье, Теребрено и хутор Высокий подверглись 14 обстрелам с применением 70 боеприпасов и атакам 8 беспилотников. Информация о последствиях уточняется."В Ракитянском районе сёла Борисполье и Илек-Кошары атакованы 3 FPV-дронами. В районе села Борисполье от удара дрона по легковому автомобилю погиб глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области. Машина получила повреждения", — указывалось в сводке.В селе Илек-Кошары загорелась кровля частного дома — возгорание ликвидировано. Кроме того, вчера вечером в селе Борисполье было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии. Аварийными службами электроснабжение восстановлено.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Дмитриевка, Доброе, Муром, Старовщина, хуторам Ржавец и Стадников совершены атаки 11 беспилотников, один из которых подавлен."В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь в Шебекинской ЦРБ, лечение продолжает амбулаторно", — писал Гладков.В городе повреждены ГАЗель, 5 автомобилей, коммерческий объект и 2 частных дома, в селе Старовщина — грузовой автомобиль, в селе Вознесеновка — линия электропередачи и частный дом, в селе Муром — частное домовладение. Вчера вечером в районе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются сёла Дмитриевка, Доброе и Яблочково. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.Над Яковлевским муниципальным округом подавлены 5 беспилотников самолётного типа. Последствий нет.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О происходящем в экономике Украине — в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: провоцирование ракетных ударов, дефицит ржи и бессмысленная стандартизация".

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Егор Леев

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