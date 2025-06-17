Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters
© Public domain
© Public domain
Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ. Об этом сообщает агентство Reuters
"В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - поясняется в материале со ссылкой на трех американских чиновников.
По их словам, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".
О стратегических задачах Трампа - в материале Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины на сайте Украина.ру.
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