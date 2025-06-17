Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters - 17.06.2025 Украина.ру
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Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters
Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters - 17.06.2025 Украина.ру
Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ. Об этом сообщает агентство Reuters
2025-06-17T14:04
2025-06-17T14:04
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"В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - поясняется в материале со ссылкой на трех американских чиновников.По их словам, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".О стратегических задачах Трампа - в материале Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, дональд трамп, украина
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Украина

Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters

14:04 17.06.2025
 
© Public domain
© Public domain
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Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ. Об этом сообщает агентство Reuters
"В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - поясняется в материале со ссылкой на трех американских чиновников.
По их словам, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".
О стратегических задачах Трампа - в материале Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины на сайте Украина.ру.
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