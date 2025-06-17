https://ukraina.ru/20250617/tramp-raspuskaet-gruppu-po-davleniyu-na-rf---reuters-1063960941.html

Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters

Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters - 17.06.2025 Украина.ру

Трамп распускает группу по давлению на РФ - Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа остановила работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий давления на РФ. Об этом сообщает агентство Reuters

2025-06-17T14:04

2025-06-17T14:04

2025-06-17T14:04

новости

россия

сша

дональд трамп

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061421949_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_3f4398a007d170295cffd5047c824554.jpg

"В последние недели администрация Трампа свернула работу межведомственной рабочей группы, созданной для выработки стратегий оказания давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной", - поясняется в материале со ссылкой на трех американских чиновников.По их словам, работа группы началась еще весной, однако в мае обороты сбавились, когда участникам группы стало ясно, что Трамп не заинтересован в принятии "более конфронтационной позиции по отношению к Москве".О стратегических задачах Трампа - в материале Алексей Фененко: У Трампа три стратегические задачи в отношении Украины на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, дональд трамп, украина