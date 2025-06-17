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"Страшно, когда на могилах такое количество флагов колышется". Украинские эксперты о своих убитых

"Страшно, когда на могилах такое количество флагов колышется". Украинские эксперты о своих убитых - 17.06.2025 Украина.ру

"Страшно, когда на могилах такое количество флагов колышется". Украинские эксперты о своих убитых

В украинском экспертном сообществе обсуждают, почему Киев упорно затягивал приемку тел своих солдат и офицеров. И думают над тем, сможет ли Украина призвать в ряды ВСУ за год еще 700 тысяч человек

2025-06-17T04:45

2025-06-17T04:45

2025-06-17T04:45

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киев

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сизо

верховная рада

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В понедельник, 16 июня, в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, российская сторона передала Украине 1248 тел погибших военнослужащих ВСУ, вернув тела 51 погибшего российского военнослужащего, сообщили в пресс-службе МО РФ.Таким образом, Россия выполнила договоренности, реализовав масштабную гуманитарную акцию по передаче 6060 тел погибших солдат ВСУ, подчеркнули в военном ведомстве. По данным Минобороны РФ, при этом украинской стороной переданы тела 78 погибших российских военнослужащих."Готовы на данном этапе передать еще 2239 тел погибших военнослужащих ВСУ украинской стороне", — отметили в МО РФ.Ранее, 6 июня, российская сторона приступила к передаче Киеву тел солдат ВСУ и обмену военнопленных, однако украинские власти неожиданно перенесли приемку своих погибших солдат и офицеров.Договоренность о передаче Киеву 6 тысяч тел украинских военных была достигнута 2 июня в Стамбуле в рамках второго раунда переговоров российско-украинских делегаций. Также стороны условились произвести обмен всех тяжелораненых пленных и солдат возрастом до 25 лет по формуле "все на все".По мнению авторов украинского телеграм-канала "Резидент", сообщение Координационного штаба ВСУ о получении 15 июня еще 1200 тел погибших военных стало триггером для сложной информационной и политической волны."По официальным данным, общее число тел, переданных украинской стороне, достигло 4800 (по уточненным данным на 16 июня украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. — Ред.). Россия, в свою очередь, ссылается на ранее достигнутые договорённости в Стамбуле и утверждает, что должна передать 6000 тел. Однако с украинской стороны передано лишь 27 тел российских военных (по уточненным данным на 16 июня Украина передала 78 тел. — Ред.)", — говорится в публикации.По мнению авторов, такой резкий дисбаланс вызывает неминуемые вопросы, и на поверхности — простой арифметический факт: тела украинских военных передаются в десятки, если не в сотни раз активнее. Это может свидетельствовать "о существенно более высоких потерях ВСУ".Даже если исключить политическую риторику, остается неумолимая статистика: Киев вынужден принимать реальность, которую сам предпочитает замалчивать. Однако, отмечают авторы "Резидента", важен не столько сам числовой разрыв, сколько реакция властей и её контекст."Причина такой сдержанности очевидна: власти не хотят давать поводов для внутренней деморализации. Публичное признание потерь в таких масштабах — удар по моральному духу армии, обществу и международному имиджу. Поэтому обмен был проведён максимально негласно — без заявлений, без телекамер, без церемоний", — подытожил "Резидент".Экс-командующий ССО Украины генерал Сергей Кривонос фактически признал ранее неоднократно озвучиваемые в России предположения. "У нас (на Украине. — Ред.) две проблемы, про которые стараются не говорить. Первая – это количество неопознанных тел и пленные. Это те вещи, про которые власть делает вид, что ничего не произошло. И власть не хочет этим заниматься", — заявил Кривонос в в интервью экс-депутату Бориславу Березе в эфире YouTube-канала.По его мнению, киевским властям экономически невыгодно распознавание тел. Ведь за каждое распознанное тело украинского военного потом необходимо выплачивать деньги. "А так – оно не опознано, оно не похоронено, и со временем оно забыто", – указал украинский генерал.При этом Кривонос привел цитату из романа Михаила Шолохова "Тихий Дон"."О погибших казаках забыли быстрее, чем трава успела прорасти на могилах". Это системное отношение и нашей власти к погибшим воинам", – сказал бывший командующий Сил спецопераций Украины.Также Кривонос обратил внимание на огромное количество могил солдат ВСУ. "Когда сильный ветер, и ты слышишь, какое количество этих флагов колышется, то страшно", — подчеркнул он.А что с мобилизацией? Киевский режим подсчитал, что дополнительный призыв, который будет нацелен на то, чтобы полностью выгрести мужское население 18-24 лет, позволит призвать в ВСУ еще 700 тысяч человек, считает бывший глава правительства Украины Николай Азаров.По подсчетам политика, в действительности, мобилизационный резерв Украины намного скромнее и составляет порядка 500 тысяч человек."Но это нереально. Столько человек надо обучить, найти форму, обмундирование. Киевский режим не способен это сделать. Он сейчас загоняет по 30 тыс. мужчин в месяц на передовую. Это лишь увеличивает его потери без всякой пользы Думаю, Запад не будет до такой степени надавливать на Зеленского. Больше похоже на то, что это отсылка [Владимира] Зеленского на них. Мол, я не сам хочу, а меня заставляют", — сказал Азаров.По мнению экс-премьера Украины, Зеленский вряд ли решится на такое – как минимум, это негативно с точки зрения его нахождения у власти, за которую он крепко держится.Тем временем находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский отмечает, что якобы украинский Генштаб подсчитал, что снижение призывного возраста на один год дает прирост призывников на 100 тысяч."То есть, если "упасть" по призыву до 18 лет, это даст ЗСУ (ВСУ. — Ред.) +700 тысяч человек. По словам Зеленского, Украина ежемесячно призывает 25-27 тысяч (скорее всего врет — неоднократно звучала от ТЦК цифра 15-20 тысяч). За 12 месяцев — 250 тысяч. Русские [якобы призвали] за такой же период — 500 тысяч (данные того же Зеленского)", — заявил опальный политик.То есть, отметил Дубинский, даже если Украина сможет призвать за год сразу все 700 тысяч — "мы только подтянемся, но даже не превзойдем призыв в РФ". А дальше — все, резервы будут исчерпаны. "А это значит, что [Украине] войну надо заканчивать сейчас, а не уничтожить всех мужчин, как в Парагвае, и все равно проиграть", — призвал депутат.Подробнее о ситуации с передачей Украине тел погибших военнослужащих ВСУ - в статье Павла Котова "Шесть тысяч нежелательных тел. Что придумает Зеленский".

https://ukraina.ru/20250616/peredali-bolee-6-tysyach-tel-medinskiy-zaveril-chto-rf-vypolnila-dannye-v-stambule-obeschaniya-1063921220.html

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