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Госдума приняла закон о защите русского языка

Госдума приняла закон о защите русского языка - 17.06.2025 Украина.ру

Госдума приняла закон о защите русского языка

Нижняя палата российского парламента приняла закон о защите русского языка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.

2025-06-17T19:14

2025-06-17T19:14

2025-06-17T19:14

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"Государственная Дума приняла закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве", - сказано в официальном сообщении.Законном предписано написание на русском языке вывесок, указателей и информационных табличек в магазинах, а также в общественных местах. При этом допускается их дублирование на языках народов России или на иностранных языках.Застройщики жилых комплексов и объектов строительства обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что язык, культура, вера и история – основы идентичности любой нации. В качестве примера того, что ждет тех, кто отказывается от своей культуры, языка и религии, он привёл Украину."В итоге не стало нации, она подчинена. Государство утратило свой суверенитет", — заявил председатель нижней палаты российского парламента.По итогам рассмотрения инициативы он заявил, что надо делать всё, чтобы защищать свой суверенитет. По его мнению, это значит защищать свои основы — язык, культуру, веру, историю.Тем временем Киевская полиция расследует исполнение песен на русском языкеПроблему русского языка на Украине отметила Елена Кирюшкинав публикации "Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры

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