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Госдума приняла закон о защите русского языка
Госдума приняла закон о защите русского языка - 17.06.2025 Украина.ру
Госдума приняла закон о защите русского языка
Нижняя палата российского парламента приняла закон о защите русского языка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.
2025-06-17T19:14
2025-06-17T19:14
2025-06-17T19:14
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"Государственная Дума приняла закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве", - сказано в официальном сообщении.Законном предписано написание на русском языке вывесок, указателей и информационных табличек в магазинах, а также в общественных местах. При этом допускается их дублирование на языках народов России или на иностранных языках.Застройщики жилых комплексов и объектов строительства обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что язык, культура, вера и история – основы идентичности любой нации. В качестве примера того, что ждет тех, кто отказывается от своей культуры, языка и религии, он привёл Украину."В итоге не стало нации, она подчинена. Государство утратило свой суверенитет", — заявил председатель нижней палаты российского парламента.По итогам рассмотрения инициативы он заявил, что надо делать всё, чтобы защищать свой суверенитет. По его мнению, это значит защищать свои основы — язык, культуру, веру, историю.Тем временем Киевская полиция расследует исполнение песен на русском языкеПроблему русского языка на Украине отметила Елена Кирюшкинав публикации "Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры
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новости, украина, россия, мариуполь, вячеслав володин, госдума, русскоязычные, русский, русский язык, русская традиция, русская культура, русский мир, суверенитет, цивилизация
Новости, Украина, Россия, Мариуполь, Вячеслав Володин, Госдума, русскоязычные, русский, Русский язык, русская традиция, русская культура, Русский мир, суверенитет, цивилизация
Госдума приняла закон о защите русского языка
Нижняя палата российского парламента приняла закон о защите русского языка. Об этом сообщает пресс-служба Государственной Думы.