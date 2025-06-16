"Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры
Культурная неделя радует своими перепадами: украинские "мытци" пытаются вернуть Мариуполь путём эксгумации художественных достижений диссидентки Аллы Горской, деколонизаторы добрались до Лобановского, Амосова и Верки Сердючки, а в Сочи мирно проходит фестиваль украинского кино
Мариуполь и Горская
Почему общественные активисты выбрали именно эту часть Мариуполя? Все очень просто: Алла Горская – одна из лидеров украинской "оттепели", визитная карточка шестидесятников в вышиванках, диссидент и правозащитница. Согласно антисоветскому мифу художницу "убили спецслужбы". По официальной версии Алла Горская погибла в ноябре 1970 года в Василькове от рук свёкра: он зарубил ее топором.
За три года до гибели команда художников-монументалистов во главе с Горской создала мозаичное панно "Боривитер" в Мариуполе. Как пишут искусствоведы, смелое сочетание материалов, чередование цветов и рельефов сделали "Боривитер" символом творческой свободы. В 2022 году мозаика была сильно повреждена.
Её судьба неизвестна, но украинские активисты предпочитают рассказывать о том, что культовое панно было уничтожено россиянами.
"Теперь, благодаря уникальной конструкции, он способен путешествовать по стране и миру. Наша гордость и огромная любовь", – написала инициатор проекта Ярослава Гресь. Внучка советского журналиста Ивана Греся тоже числится журналисткой, блогеркой и активисткой. Начинала работу с журнала "Экран недели" потом доросла до редактора газеты "Телегид". Скакала на Евромайдане, причём настолько активно, что сразу после переворота обзавелась уже своим пиар-агентством и начала продвигать культурные, образовательные и гражданские проекты – большинство из них на западные гранты.
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Идея восстановление "Боревитра" была воплощена с подачи и на деньги спонсоров, которые требуют продвигать в массы идею о временном пребывании Мариуполя под российской юрисдикцией. Ну, а пока город находится "в плену", мозаика "Боревитер" будет путешествовать по миру и всем "рассказывать историю, которая никого не оставит равнодушным": про украинское сопротивление и мужественных бойцов "Азова"*, про мечтания жителей Мариуполя вернуться в Украину и прочие байки.
Правда, европейцы любят такие сказки, так что успех гастролям мариупольской мозаики обеспечен. Тем более, что грантоеды сочинили ей умилительную бренд-легенду: 15 художников монументалистов в тайне от всего мира три месяца собирали "Боривитер" в ангаре, повторяя каждую малейшую деталь, чтобы панно ничем не отличалось от того, что осталось в Мариуполе. 700 килограммов смальты, которую уже давно не выпускают, искали по всей стране, но нашли… в Италии. Разработали конструкцию из 68 пазлов, чтобы панно можно было складывать и раскладывать – это удобно для транспортировки и выставочного турне.
Мозаика "Борывитер" в Мариуполе
Мозаика "Борывитер" в Мариуполе
Cпециально для европейцев, которые не смотрят украинский телемарафон, реаниматоры украинских шедевров поясняют, что мозаика Горской может находится в целости и сохранности:
"Мы не знаем, в каком состоянии сейчас "Боривитер" в Мариуполе – мозаику прячут ото всех. Но даже если россияне очень сильно её повредили, мы сможем всё восстановить".
Проект Ярославы Гресь не только пропагандистский, но и коммерческий. Реаниматоры в рамках проекта создали вторую копию мозаики, разделенную на 1250 фрагментов и будут их продавать всем патриотичным украинцам – чтобы хранители творческого наследия Украины сберегали кусочки смальты ценой почти в 2000 гривен каждый у самого сердца, под вышиванкой.
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Надо как-то поднимать моральный дух приунывшей нации, вот и впаривают им по апробированной схеме душещипательные истории из серии "сначала вёрнем картины – потом город".
Деколонизация продолжается
"Активисты" ищут "зраду" в самых неожиданных местах.
"Директор аналитического центра Cedos" Иван Вербицкий в журнале "Український тиждень" ("Украинская неделя") внезапно усомнился в том, что легендарный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины – достаточно украинец. Тренировал футболистов по-русски (т.е. – способствовал их русификации), пользовался поддержкой компартийной элиты...
Тут же в тему появилось видео, где юный "активист" прямо на поле поучает украинского футболиста Евгения Селезнёва на каком языке он должен разговаривать…
А в соцсетях, как заметил украинский политолог Константин Бондаренко, "начали активно разгонять пост некоего ноунейма, которому сантехник, ремонтировавший водопровод, поведал историю, услышанную от своей тети – о том, что академик Амосов является дутым авторитетом, проводившим эксперименты на людях. А что еще можно ожидать от "москалей"? Стоит ли говорить, что тетя сантехника оказалась единственной выжившей после операций Амосова?"
Ну и в очередной раз попал под раздачу Андрей Данилко, чью Верку Сердючку с незапамятных времён ругательски ругают за то, что она говорит и поёт на суржике и вообще создаёт неправильный образ эталонной рагулихи.
20 августа 2023, 19:56Тайна "главного врага Кремля" Верки Сердючки - кто ей (им) все же управляетКолесит по европейским и американским весям, с заездом в Израиль бывшая "звезда мирового уровня", ныне "заслуженная пенсионерка эстрады" Верка Сердючка, он же Андрей Данилко. Собирает не такие уж большие залы. Но пока зритель хоть какой-то есть, надо успевать. Популярность артиста неуклонно падает, и причин две.
С начала войны позиция Данилко претерпела кардинальные изменения. Из заводного шоумена-балагура он превратился в активного сторонника украинских властей, деньги за концерты переводил в помощь ВСУ. В 2022 году на благотворительном концерте в Амстердаме Данилко изменил слова своей песни "Dancing Lasha Tumbai" на "Раша гудбай" (Russia, goodbye). Он также исполнил песни "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый") и "Батько наш Бандера".
Но все эти заискивания перед Зеленским и титульной нацией не помогли: мало того, что шоумену недавно запретили выезды за границу, так ещё и свидомые граждане накатали донос на Данилко: мол, выступая 13 июня в Киеве, он позволил себе исполнять песни на "языке агрессора".
Самое интересное, что тему сразу подхватил и развил языковый омбудсмен Тарас Кремень, который и донос опубликовал и заявил, что "Верка Сердючка" нарушила статьи закона о "Функционировании державной мовы…, да ещё во время моратория на использование российского культурного продукта, который действует на Украине с 2023 года". Кремень обратился с заявлением в полицию с требованием надлежащим образом отреагировать на законодательные нарушения Данилко: ему вменяется легализация музыки агрессора под прикрытием развлечений и шоубиза.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
"Сердючку" и уголовное дело может ожидать и мобилизация в ВСУ. Это называется – своим салом, да по сусалам.
"Евразия-Кинофест" – наш ответ Голливуду?
В общем, "наш ответ Голливуду" и ответ достойный, если учесть, что на сцену Летнего театра парка имени Фрунзе вышли представители киноиндустрии из 25 стран: Кении, Турции, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, России. Презрев санкции, прибыли актеры и режиссеры из Германии, Австрии, Франции, Сербии. По красной сочинской дорожке прошли Мария Шукшина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, сербский кинорежиссёр и актёр Гойко Митич, бразильская актриса Луселия Сантус.
Ведущие кинофестивался Александр Олешко и Екатерина Гусева огласили результаты решения жюри и вручили победителям статуэтку "Евразия". Символизирует творческую дружбу девушка на куполе земного шаре с лавровым венком в поднятых руках – как знак культурного многообразия и гармонии. В общем, такой себе "евразийский Оскар", только женского пола.
Итак, кому же досталась "девушка на шаре"?
Скульптура "Евразия" - награда кинофестиваля "Евразия кинофест"
Скульптура "Евразия" - награда кинофестиваля "Евразия кинофест"
Награду за лучший полнометражный фильм завоевала картина "Нави: дорогая будущая я" (Германия и Кения) режиссёров Тоби Шмутцлера, Кевина Шмутцлера, Апуу Маурина и Валентина Челлугета.
"Эвакуация" режиссера Фархата Шарипова из Казахстана получила приз президента кинофестиваля. Этот фильм – пронзительный рассказ об эвакуации жителей с оккупированных территорий СССР в восточные регионы. В годы Великой Отечественной войны Казахстан принял около 1,5 миллионов человек, и для многих он остался домом по сей день.
Зацепил зрителей и жюри фильм белорусского режиссера Владимира Луцкого "Обитель святой Ефросиньи". Он получил специальный приз АНО "Евразия" за новый взгляд на роль духовных просветителей земли русской: кинолента заставляет вдуматься в духовный подвиг преподобной Евфросинии, основавшей мужской и женский монастыри, ставшие центром просвещения в Полоцком княжестве, символами мира и единения. Не просто кинофильм, а история становления славянских государств, православной веры и объединения трёх народов в единой духовной колыбели. Более чем актуален сегодня, особенно в свете раскольнических церковных процессов на Украине.
Дебютантом фестиваля стал режиссёр из Узбекистана Арутюн Сагателян, он получил награду за короткометражку "Сумаляк", а приз мэтра достался Гойко Митичу – "За вклад в развитие кинематографа". Такое вот "переплетение" восточной новеллы и европейского мастерства в рамках одного кинофорума, что только подтверждает его главную идею культурного многообразия.
Да и организаторы считают, что "Евразия-Фест" удался, три тысячи зрителей которые смогли увидеть и премьерные показы, и международные проекты тоже не остались равнодушными. Их объединило разноплановое кино: кому-то пришлись по сердцу фильмы о любви в любом возрасте, как "Огород" с Валентиной Теличкиной, кто-то плакал над кадрами военной эвакуации, кто-то узнавал себя в питерских стариках – пенсионерах из киноленты "Двое в одной жизни, не считая собаки", ищущих подход к молодому поколению.
Не факт, что "Евразия-кинофест" задумывался как противовес Каннам или Венеции, но готовность создавать альтернативные западным творческие площадки, что в кино, что в музыке ("Интервидение") – налицо.
О других неоднозначных событиях в украинской культуре и шоу-бизнесе - в статье Едены Кирюшкиной "Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука"
*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
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