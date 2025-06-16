"Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры - 16.06.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250616/boriviter-iz-mariupolya-yazykovyy-donos-na-verku-serdyuchku-i-sochinskiy-oskar-sobytiya-kultury--1063906451.html
"Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры
"Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры - 16.06.2025 Украина.ру
"Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры
Культурная неделя радует своими перепадами: украинские "мытци" пытаются вернуть Мариуполь путём эксгумации художественных достижений диссидентки Аллы Горской, деколонизаторы добрались до Лобановского, Амосова и Верки Сердючки, а в Сочи мирно проходит фестиваль украинского кино
2025-06-16T04:15
2025-06-16T04:15
культура
культура
мариуполь
украина
казахстан
андрей данилко
верка сердючка
константин бондаренко
"динамо"
художник
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Мариуполь и ГорскаяУкраина решила вернуть Мариуполь. Ну, как вернуть… Восстановить мозаику "Боривитер" (одно из названий пустельги), диссидентки Аллы Горской и перевезти "кусочек Мариуполя" в столицу Украины.Почему общественные активисты выбрали именно эту часть Мариуполя? Все очень просто: Алла Горская – одна из лидеров украинской "оттепели", визитная карточка шестидесятников в вышиванках, диссидент и правозащитница. Согласно антисоветскому мифу художницу "убили спецслужбы". По официальной версии Алла Горская погибла в ноябре 1970 года в Василькове от рук свёкра: он зарубил ее топором.За три года до гибели команда художников-монументалистов во главе с Горской создала мозаичное панно "Боривитер" в Мариуполе. Как пишут искусствоведы, смелое сочетание материалов, чередование цветов и рельефов сделали "Боривитер" символом творческой свободы. В 2022 году мозаика была сильно повреждена.Её судьба неизвестна, но украинские активисты предпочитают рассказывать о том, что культовое панно было уничтожено россиянами."Теперь, благодаря уникальной конструкции, он способен путешествовать по стране и миру. Наша гордость и огромная любовь", – написала инициатор проекта Ярослава Гресь. Внучка советского журналиста Ивана Греся тоже числится журналисткой, блогеркой и активисткой. Начинала работу с журнала "Экран недели" потом доросла до редактора газеты "Телегид". Скакала на Евромайдане, причём настолько активно, что сразу после переворота обзавелась уже своим пиар-агентством и начала продвигать культурные, образовательные и гражданские проекты – большинство из них на западные гранты.Идея восстановление "Боревитра" была воплощена с подачи и на деньги спонсоров, которые требуют продвигать в массы идею о временном пребывании Мариуполя под российской юрисдикцией. Ну, а пока город находится "в плену", мозаика "Боревитер" будет путешествовать по миру и всем "рассказывать историю, которая никого не оставит равнодушным": про украинское сопротивление и мужественных бойцов "Азова"*, про мечтания жителей Мариуполя вернуться в Украину и прочие байки.Правда, европейцы любят такие сказки, так что успех гастролям мариупольской мозаики обеспечен. Тем более, что грантоеды сочинили ей умилительную бренд-легенду: 15 художников монументалистов в тайне от всего мира три месяца собирали "Боривитер" в ангаре, повторяя каждую малейшую деталь, чтобы панно ничем не отличалось от того, что осталось в Мариуполе. 700 килограммов смальты, которую уже давно не выпускают, искали по всей стране, но нашли… в Италии. Разработали конструкцию из 68 пазлов, чтобы панно можно было складывать и раскладывать – это удобно для транспортировки и выставочного турне.До 22 июня "Боривитер" стоит в Киеве, потом его повезут, конечно же, во Львов, а оттуда – в европейские столицы.Cпециально для европейцев, которые не смотрят украинский телемарафон, реаниматоры украинских шедевров поясняют, что мозаика Горской может находится в целости и сохранности:"Мы не знаем, в каком состоянии сейчас "Боривитер" в Мариуполе – мозаику прячут ото всех. Но даже если россияне очень сильно её повредили, мы сможем всё восстановить".Проект Ярославы Гресь не только пропагандистский, но и коммерческий. Реаниматоры в рамках проекта создали вторую копию мозаики, разделенную на 1250 фрагментов и будут их продавать всем патриотичным украинцам – чтобы хранители творческого наследия Украины сберегали кусочки смальты ценой почти в 2000 гривен каждый у самого сердца, под вышиванкой.Надо как-то поднимать моральный дух приунывшей нации, вот и впаривают им по апробированной схеме душещипательные истории из серии "сначала вёрнем картины – потом город".Деколонизация продолжается"Активисты" ищут "зраду" в самых неожиданных местах."Директор аналитического центра Cedos" Иван Вербицкий в журнале "Український тиждень" ("Украинская неделя") внезапно усомнился в том, что легендарный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины – достаточно украинец. Тренировал футболистов по-русски (т.е. – способствовал их русификации), пользовался поддержкой компартийной элиты...Тут же в тему появилось видео, где юный "активист" прямо на поле поучает украинского футболиста Евгения Селезнёва на каком языке он должен разговаривать…А в соцсетях, как заметил украинский политолог Константин Бондаренко, "начали активно разгонять пост некоего ноунейма, которому сантехник, ремонтировавший водопровод, поведал историю, услышанную от своей тети – о том, что академик Амосов является дутым авторитетом, проводившим эксперименты на людях. А что еще можно ожидать от "москалей"? Стоит ли говорить, что тетя сантехника оказалась единственной выжившей после операций Амосова?"Ну и в очередной раз попал под раздачу Андрей Данилко, чью Верку Сердючку с незапамятных времён ругательски ругают за то, что она говорит и поёт на суржике и вообще создаёт неправильный образ эталонной рагулихи.С начала войны позиция Данилко претерпела кардинальные изменения. Из заводного шоумена-балагура он превратился в активного сторонника украинских властей, деньги за концерты переводил в помощь ВСУ. В 2022 году на благотворительном концерте в Амстердаме Данилко изменил слова своей песни "Dancing Lasha Tumbai" на "Раша гудбай" (Russia, goodbye). Он также исполнил песни "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый") и "Батько наш Бандера".Но все эти заискивания перед Зеленским и титульной нацией не помогли: мало того, что шоумену недавно запретили выезды за границу, так ещё и свидомые граждане накатали донос на Данилко: мол, выступая 13 июня в Киеве, он позволил себе исполнять песни на "языке агрессора".Самое интересное, что тему сразу подхватил и развил языковый омбудсмен Тарас Кремень, который и донос опубликовал и заявил, что "Верка Сердючка" нарушила статьи закона о "Функционировании державной мовы…, да ещё во время моратория на использование российского культурного продукта, который действует на Украине с 2023 года". Кремень обратился с заявлением в полицию с требованием надлежащим образом отреагировать на законодательные нарушения Данилко: ему вменяется легализация музыки агрессора под прикрытием развлечений и шоубиза."Сердючку" и уголовное дело может ожидать и мобилизация в ВСУ. Это называется – своим салом, да по сусалам."Евразия-Кинофест" – наш ответ Голливуду?В Сочи завершился Международный кинофестиваль "Евразия-кинофест", проходивший с 6 по 13 июня. Это уже второй форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Первый состоялся в прошлом году в Москве.Задуманный как инструмент поддержки талантливых кинематографистов стран СНГ и Евразии, форум также дает стимул к изучению истории своей страны, сохранению традиционных и культурных ценностей.В общем, "наш ответ Голливуду" и ответ достойный, если учесть, что на сцену Летнего театра парка имени Фрунзе вышли представители киноиндустрии из 25 стран: Кении, Турции, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, России. Презрев санкции, прибыли актеры и режиссеры из Германии, Австрии, Франции, Сербии. По красной сочинской дорожке прошли Мария Шукшина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, сербский кинорежиссёр и актёр Гойко Митич, бразильская актриса Луселия Сантус.Ведущие кинофестивался Александр Олешко и Екатерина Гусева огласили результаты решения жюри и вручили победителям статуэтку "Евразия". Символизирует творческую дружбу девушка на куполе земного шаре с лавровым венком в поднятых руках – как знак культурного многообразия и гармонии. В общем, такой себе "евразийский Оскар", только женского пола.Итак, кому же досталась "девушка на шаре"?Награду за лучший полнометражный фильм завоевала картина "Нави: дорогая будущая я" (Германия и Кения) режиссёров Тоби Шмутцлера, Кевина Шмутцлера, Апуу Маурина и Валентина Челлугета."Эвакуация" режиссера Фархата Шарипова из Казахстана получила приз президента кинофестиваля. Этот фильм – пронзительный рассказ об эвакуации жителей с оккупированных территорий СССР в восточные регионы. В годы Великой Отечественной войны Казахстан принял около 1,5 миллионов человек, и для многих он остался домом по сей день.Зацепил зрителей и жюри фильм белорусского режиссера Владимира Луцкого "Обитель святой Ефросиньи". Он получил специальный приз АНО "Евразия" за новый взгляд на роль духовных просветителей земли русской: кинолента заставляет вдуматься в духовный подвиг преподобной Евфросинии, основавшей мужской и женский монастыри, ставшие центром просвещения в Полоцком княжестве, символами мира и единения. Не просто кинофильм, а история становления славянских государств, православной веры и объединения трёх народов в единой духовной колыбели. Более чем актуален сегодня, особенно в свете раскольнических церковных процессов на Украине.Дебютантом фестиваля стал режиссёр из Узбекистана Арутюн Сагателян, он получил награду за короткометражку "Сумаляк", а приз мэтра достался Гойко Митичу – "За вклад в развитие кинематографа". Такое вот "переплетение" восточной новеллы и европейского мастерства в рамках одного кинофорума, что только подтверждает его главную идею культурного многообразия.Да и организаторы считают, что "Евразия-Фест" удался, три тысячи зрителей которые смогли увидеть и премьерные показы, и международные проекты тоже не остались равнодушными. Их объединило разноплановое кино: кому-то пришлись по сердцу фильмы о любви в любом возрасте, как "Огород" с Валентиной Теличкиной, кто-то плакал над кадрами военной эвакуации, кто-то узнавал себя в питерских стариках – пенсионерах из киноленты "Двое в одной жизни, не считая собаки", ищущих подход к молодому поколению.Не факт, что "Евразия-кинофест" задумывался как противовес Каннам или Венеции, но готовность создавать альтернативные западным творческие площадки, что в кино, что в музыке ("Интервидение") – налицо.О других неоднозначных событиях в украинской культуре и шоу-бизнесе - в статье Едены Кирюшкиной "Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20240924/1057651606.html
https://ukraina.ru/20240403/1054237647.html
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Елена Кирюшкина
Елена Кирюшкина
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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культура, мариуполь, украина, казахстан, андрей данилко, верка сердючка, константин бондаренко, "динамо", художник, мозаики, музыка, футбол, кино, кинематограф, фильм, сочи, эксклюзив
Культура, культура, Мариуполь, Украина, Казахстан, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Константин Бондаренко, "Динамо", художник, мозаики, музыка, футбол, кино, кинематограф, фильм, Сочи, Эксклюзив

"Боривитер" из Мариуполя, языковый донос на Верку Сердючку и сочинский "Оскар". События культуры

04:15 16.06.2025
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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Елена Кирюшкина
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Культурная неделя радует своими перепадами: украинские "мытци" пытаются вернуть Мариуполь путём эксгумации художественных достижений диссидентки Аллы Горской, деколонизаторы добрались до Лобановского, Амосова и Верки Сердючки, а в Сочи мирно проходит фестиваль украинского кино
Мариуполь и Горская
Украина решила вернуть Мариуполь. Ну, как вернуть… Восстановить мозаику "Боривитер" (одно из названий пустельги), диссидентки Аллы Горской и перевезти "кусочек Мариуполя" в столицу Украины.
Почему общественные активисты выбрали именно эту часть Мариуполя? Все очень просто: Алла Горская – одна из лидеров украинской "оттепели", визитная карточка шестидесятников в вышиванках, диссидент и правозащитница. Согласно антисоветскому мифу художницу "убили спецслужбы". По официальной версии Алла Горская погибла в ноябре 1970 года в Василькове от рук свёкра: он зарубил ее топором.
За три года до гибели команда художников-монументалистов во главе с Горской создала мозаичное панно "Боривитер" в Мариуполе. Как пишут искусствоведы, смелое сочетание материалов, чередование цветов и рельефов сделали "Боривитер" символом творческой свободы. В 2022 году мозаика была сильно повреждена.
Её судьба неизвестна, но украинские активисты предпочитают рассказывать о том, что культовое панно было уничтожено россиянами.
"Теперь, благодаря уникальной конструкции, он способен путешествовать по стране и миру. Наша гордость и огромная любовь", – написала инициатор проекта Ярослава Гресь. Внучка советского журналиста Ивана Греся тоже числится журналисткой, блогеркой и активисткой. Начинала работу с журнала "Экран недели" потом доросла до редактора газеты "Телегид". Скакала на Евромайдане, причём настолько активно, что сразу после переворота обзавелась уже своим пиар-агентством и начала продвигать культурные, образовательные и гражданские проекты – большинство из них на западные гранты.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2024
24 сентября 2024, 14:24
Зеленский с супругой попытались "украинизировать" русских художников на выставке в СШАВладимир Зеленский с супругой Еленой 24 сентября посетили выставку художников в США и вознамерились "вернуть" Украине мастеров, которых якобы присвоила Россия. Об этом в своем телеграм-канале написала Елена Зеленская
Идея восстановление "Боревитра" была воплощена с подачи и на деньги спонсоров, которые требуют продвигать в массы идею о временном пребывании Мариуполя под российской юрисдикцией. Ну, а пока город находится "в плену", мозаика "Боревитер" будет путешествовать по миру и всем "рассказывать историю, которая никого не оставит равнодушным": про украинское сопротивление и мужественных бойцов "Азова"*, про мечтания жителей Мариуполя вернуться в Украину и прочие байки.
Правда, европейцы любят такие сказки, так что успех гастролям мариупольской мозаики обеспечен. Тем более, что грантоеды сочинили ей умилительную бренд-легенду: 15 художников монументалистов в тайне от всего мира три месяца собирали "Боривитер" в ангаре, повторяя каждую малейшую деталь, чтобы панно ничем не отличалось от того, что осталось в Мариуполе. 700 килограммов смальты, которую уже давно не выпускают, искали по всей стране, но нашли… в Италии. Разработали конструкцию из 68 пазлов, чтобы панно можно было складывать и раскладывать – это удобно для транспортировки и выставочного турне.
До 22 июня "Боривитер" стоит в Киеве, потом его повезут, конечно же, во Львов, а оттуда – в европейские столицы.
Мозаика "Борывитер" в Мариуполе
Мозаика Борывитер в Мариуполе
Мозаика "Борывитер" в Мариуполе
Cпециально для европейцев, которые не смотрят украинский телемарафон, реаниматоры украинских шедевров поясняют, что мозаика Горской может находится в целости и сохранности:
"Мы не знаем, в каком состоянии сейчас "Боривитер" в Мариуполе – мозаику прячут ото всех. Но даже если россияне очень сильно её повредили, мы сможем всё восстановить".
Проект Ярославы Гресь не только пропагандистский, но и коммерческий. Реаниматоры в рамках проекта создали вторую копию мозаики, разделенную на 1250 фрагментов и будут их продавать всем патриотичным украинцам – чтобы хранители творческого наследия Украины сберегали кусочки смальты ценой почти в 2000 гривен каждый у самого сердца, под вышиванкой.
- РИА Новости, 1920, 03.04.2024
3 апреля 2024, 16:00История
Красоты таврической степи и яд шестидесятничества: "Тронка" Олеся Гончара"Тронка" – один из самых популярных романов украинского советского писателя Олеся Гончара, родившегося 3 апреля 1918 года. Написанный в 1963 году роман был сочтён настолько важным, что в следующем году его наградили Ленинской премией и включили в школьную программу, хотя это решение сейчас вызывает решительное недоумение
Надо как-то поднимать моральный дух приунывшей нации, вот и впаривают им по апробированной схеме душещипательные истории из серии "сначала вёрнем картины – потом город".
Деколонизация продолжается
"Активисты" ищут "зраду" в самых неожиданных местах.
"Директор аналитического центра Cedos" Иван Вербицкий в журнале "Український тиждень" ("Украинская неделя") внезапно усомнился в том, что легендарный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины – достаточно украинец. Тренировал футболистов по-русски (т.е. способствовал их русификации), пользовался поддержкой компартийной элиты...
Тут же в тему появилось видео, где юный "активист" прямо на поле поучает украинского футболиста Евгения Селезнёва на каком языке он должен разговаривать…
А в соцсетях, как заметил украинский политолог Константин Бондаренко, "начали активно разгонять пост некоего ноунейма, которому сантехник, ремонтировавший водопровод, поведал историю, услышанную от своей тети – о том, что академик Амосов является дутым авторитетом, проводившим эксперименты на людях. А что еще можно ожидать от "москалей"? Стоит ли говорить, что тетя сантехника оказалась единственной выжившей после операций Амосова?"
Ну и в очередной раз попал под раздачу Андрей Данилко, чью Верку Сердючку с незапамятных времён ругательски ругают за то, что она говорит и поёт на суржике и вообще создаёт неправильный образ эталонной рагулихи.
Верка Сердючка
20 августа 2023, 19:56
Тайна "главного врага Кремля" Верки Сердючки - кто ей (им) все же управляетКолесит по европейским и американским весям, с заездом в Израиль бывшая "звезда мирового уровня", ныне "заслуженная пенсионерка эстрады" Верка Сердючка, он же Андрей Данилко. Собирает не такие уж большие залы. Но пока зритель хоть какой-то есть, надо успевать. Популярность артиста неуклонно падает, и причин две.
С начала войны позиция Данилко претерпела кардинальные изменения. Из заводного шоумена-балагура он превратился в активного сторонника украинских властей, деньги за концерты переводил в помощь ВСУ. В 2022 году на благотворительном концерте в Амстердаме Данилко изменил слова своей песни "Dancing Lasha Tumbai" на "Раша гудбай" (Russia, goodbye). Он также исполнил песни "Геть з України, москаль некрасівий" ("Прочь из Украины, москаль некрасивый") и "Батько наш Бандера".
Но все эти заискивания перед Зеленским и титульной нацией не помогли: мало того, что шоумену недавно запретили выезды за границу, так ещё и свидомые граждане накатали донос на Данилко: мол, выступая 13 июня в Киеве, он позволил себе исполнять песни на "языке агрессора".
Самое интересное, что тему сразу подхватил и развил языковый омбудсмен Тарас Кремень, который и донос опубликовал и заявил, что "Верка Сердючка" нарушила статьи закона о "Функционировании державной мовы…, да ещё во время моратория на использование российского культурного продукта, который действует на Украине с 2023 года". Кремень обратился с заявлением в полицию с требованием надлежащим образом отреагировать на законодательные нарушения Данилко: ему вменяется легализация музыки агрессора под прикрытием развлечений и шоубиза.
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
Евровидение-2019. Репетиция финала, Данилко, Сердючка - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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"Евровидение-2019". Репетиция финала, Данилко, Сердючка
"Сердючку" и уголовное дело может ожидать и мобилизация в ВСУ. Это называется – своим салом, да по сусалам.
"Евразия-Кинофест" – наш ответ Голливуду?
В Сочи завершился Международный кинофестиваль "Евразия-кинофест", проходивший с 6 по 13 июня. Это уже второй форум деятелей киноиндустрии стран евразийского пространства. Первый состоялся в прошлом году в Москве.
Задуманный как инструмент поддержки талантливых кинематографистов стран СНГ и Евразии, форум также дает стимул к изучению истории своей страны, сохранению традиционных и культурных ценностей.
Представительницы Украины в Каннах. Фото из социальных сетей
18 мая, 21:30Культура
Не то кино. На фестивалях в Каннах Украина презентовала фильмы об "азовцах" и нацистахУкраину на Каннском фестивале, который состоялся с 13 по 15 мая, уже назвали "Бахмутом на Круазетт", как бы намекая на солидарность Киева и Парижа не только в киноискусстве, но и на фронте
В общем, "наш ответ Голливуду" и ответ достойный, если учесть, что на сцену Летнего театра парка имени Фрунзе вышли представители киноиндустрии из 25 стран: Кении, Турции, Бразилии, ЮАР, Узбекистана, Белоруссии, Казахстана, России. Презрев санкции, прибыли актеры и режиссеры из Германии, Австрии, Франции, Сербии. По красной сочинской дорожке прошли Мария Шукшина, Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, сербский кинорежиссёр и актёр Гойко Митич, бразильская актриса Луселия Сантус.
Ведущие кинофестивался Александр Олешко и Екатерина Гусева огласили результаты решения жюри и вручили победителям статуэтку "Евразия". Символизирует творческую дружбу девушка на куполе земного шаре с лавровым венком в поднятых руках – как знак культурного многообразия и гармонии. В общем, такой себе "евразийский Оскар", только женского пола.
Итак, кому же досталась "девушка на шаре"?
Скульптура "Евразия" - награда кинофестиваля "Евразия кинофест"
Скульптура Евразия - награда кинофестиваля Евразия кинофест
Скульптура "Евразия" - награда кинофестиваля "Евразия кинофест"
Награду за лучший полнометражный фильм завоевала картина "Нави: дорогая будущая я" (Германия и Кения) режиссёров Тоби Шмутцлера, Кевина Шмутцлера, Апуу Маурина и Валентина Челлугета.
"Эвакуация" режиссера Фархата Шарипова из Казахстана получила приз президента кинофестиваля. Этот фильм – пронзительный рассказ об эвакуации жителей с оккупированных территорий СССР в восточные регионы. В годы Великой Отечественной войны Казахстан принял около 1,5 миллионов человек, и для многих он остался домом по сей день.
Зацепил зрителей и жюри фильм белорусского режиссера Владимира Луцкого "Обитель святой Ефросиньи". Он получил специальный приз АНО "Евразия" за новый взгляд на роль духовных просветителей земли русской: кинолента заставляет вдуматься в духовный подвиг преподобной Евфросинии, основавшей мужской и женский монастыри, ставшие центром просвещения в Полоцком княжестве, символами мира и единения. Не просто кинофильм, а история становления славянских государств, православной веры и объединения трёх народов в единой духовной колыбели. Более чем актуален сегодня, особенно в свете раскольнических церковных процессов на Украине.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
3 марта, 19:56Культура
Юра Борисов не получил статуэтку, но "русская победа" состоялась: результаты "Оскара"Несмотря на все трудности, забастовки и пожары, 2 марта в Лос-Анджелесе всё же состоялась церемония награждения победителей "Оскара"-2024
Дебютантом фестиваля стал режиссёр из Узбекистана Арутюн Сагателян, он получил награду за короткометражку "Сумаляк", а приз мэтра достался Гойко Митичу – "За вклад в развитие кинематографа". Такое вот "переплетение" восточной новеллы и европейского мастерства в рамках одного кинофорума, что только подтверждает его главную идею культурного многообразия.
Да и организаторы считают, что "Евразия-Фест" удался, три тысячи зрителей которые смогли увидеть и премьерные показы, и международные проекты тоже не остались равнодушными. Их объединило разноплановое кино: кому-то пришлись по сердцу фильмы о любви в любом возрасте, как "Огород" с Валентиной Теличкиной, кто-то плакал над кадрами военной эвакуации, кто-то узнавал себя в питерских стариках – пенсионерах из киноленты "Двое в одной жизни, не считая собаки", ищущих подход к молодому поколению.
Не факт, что "Евразия-кинофест" задумывался как противовес Каннам или Венеции, но готовность создавать альтернативные западным творческие площадки, что в кино, что в музыке ("Интервидение") – налицо.
О других неоднозначных событиях в украинской культуре и шоу-бизнесе - в статье Едены Кирюшкиной "Культурный обман. С чем может быть связана на Украине травля Святослава Вакарчука"
*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ
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17:32Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
17:29Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно
17:26ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине
16:35"Артек": 100 лет от первого костра
16:18Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям
15:19Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова
14:31Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
14:30"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
14:20Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной
14:06Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение
13:58Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
13:43Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
13:26Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков
13:12Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
13:10Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация
13:00Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня
12:35Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"
12:02СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
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