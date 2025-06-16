https://ukraina.ru/20250616/otmenyat-vsekh-na-ukraine-dekommunizirovali-trenera-lobanovskogo-i-khirurga-amosova-1063920597.html

Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова

Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова - 16.06.2025 Украина.ру

Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова

Националистический журнал "Український тиждень" опубликовал разоблачение выдающегося тренера Валерия Лобановского, с которым связаны лучшие страницы истории киевского "Динамо" и советской футбольной сборной.

2025-06-16T15:19

2025-06-16T15:19

2025-06-16T15:19

эксклюзив

украина

ссср

ярослав мудрый

кость бондаренко

"динамо"

кпу

виктор медведчук

"металлист"

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Как и все подобные материалы, эта статья оформлена в виде прямого доноса. Причем ее автор выдвигает в адрес покойного тренера весьма серьезные по нынешним временам обвинения, которые тянут на статью о госизмене путем оправдания "преступного коммунистического режима".Для начала "Український тиждень" цитирует крамольные строки из Лобановского, которые раскопали в старых подшивках бдительные неравнодушные украинцы.Оказалось, что этот высокообразованный специалист еще во времена горбачевской перестройки весьма прозорливо выступал против политики ограничения прав русского языка, которую постепенно навязывали в то время украинскому обществу под лицемерным предлогом защиты украинской культуры."В Киеве неожиданно возник вопрос, на каком языке объясняться – на украинском или русском? За приоритет украинского языка некоторые борются так, будто он когда-нибудь подвергался дискриминации. Когда такое было? Даже в хмурое средневековье гуманисты стыдились защищать свою культуру путем преследования иноязычных граждан. Думай и говори на любом языке, скажешь умное – поймут", – писал Лобановский в 1989 году в передовой статье первомайского выпуска газеты "Советский спорт".Сейчас его обвиняют из-за этого в так называемой латентной украинофобии – вдобавок напоминая о том, что карьера всемирно известного футбольного тренера развивалась благодаря хорошим отношениям с партийным руководством УССР."Не секрет, что тренерскую деятельность Лобановского сопровождала полная поддержка главного коммуниста Украины Владимира Щербицкого. Валерий Васильевич комфортнее всего чувствовал чувствовал себя за спиной Владимира Васильевича", – возмущается этим фактом доносчик в современном украинском журнале.Советское руководство действительно много делало для развития спорта. А покойный Щербицкий, во времена которого советская Украина достигла вершины своего социального, культурного и экономического развития, был искренне предан всенародно любимой игре – футболу.Стараниями руководства КПУ в республике открывались стадионы и спортивные школы, обеспечивая кадрами знаменитые на весь Советский Союз команды – киевское "Динамо", одесский "Черноморец", харьковский "Металлист", днепропетровский "Днепр", донецкий "Шахтер".Достижения на спортивном направлении были так велики, что на закате существования СССР футболисты киевского клуба закономерно составили костяк всесоюзной сборной, которую возглавил все тот же Валерий Лобановский.Никто не сомневался, что это назначение состоялось не благодаря протекции большого начальства. Валерия Васильевича продвигали совершенно заслуженно. Потому что просчитанные и продуманные им тактические схемы вместе с подготовленной на научной основе программой физической подготовки спортсменов давали хорошие результаты, которые заметили на футбольных полях планеты.Но сейчас националисты представляют Лобановского ставленником коммунистической власти – вдобавок напоминая о том, что позже, в девяностые годы, он выступал в поддержку Социал-демократической партии Украины (объединенной), которую связывали с именем Виктора Медведчука.Был бы Лобановский живой, его вполне могли бы отправить по совокупности этих "преступлений" прямиком в киевское СИЗО. Но поскольку он скончался двадцать три года назад, украинские декоммунизаторы, скорее всего, демонтируют установленный в его честь монумент возле стадиона "Динамо". А также переименуют топонимы, связанные с именем знаменитого футбольного тренера.Одновременно с этим на Украине приступили к отмене выдающегося хирурга – академика Николая Амосова. Хотя в 2008 году он занял второе место по итогам общенационального голосования на телевизионном конкурсе "Сто великих украинцев", пропустив вперед только князя Ярослава Мудрого.Теперь Амосова считают чужаком-коммунистом. Ведь он родился в Новгородской губернии и тоже пользовался покровительством коммунистов, которые наградили выдающегося врача Ленинской премией и сделали его Героем социалистического труда.Сейчас про него придумали классическую "черную легенду" – отвратительную байку, согласно которой Амосов якобы умерщвлял в своей больнице украинцев, реализуя коварные планы коммунистического режима."Общественный психоз усугубляется. На днях журнал "Тиждень" обратил внимание на то, что Валерий Лобановский, считавшийся доселе гордостью украинского спорта, на самом деле был недостаточно патриотичным человеком и не понимал красоту украинского языка. Скорее всего в ближайшее время мы станем свидетелями кампании за сном памятника и переименование стадиона и проспекта в Киеве. Примерно неделю назад начали активно разгонять пост некоего ноунейма, которому сантехник, ремонтировавший водопровод, поведал историю, услышанную от своей тети – о том, что академик Амосов является дутым авторитетом, проводившим эксперименты на людях. А что еще можно ожидать от "москалей"? Стоит ли говорить, что тетя сантехника оказалась единственной выжившей после операций Амосова?", – иронично пишет о происходящем безумии украинский политолог Кость Бондаренко.Конечно, синхронную атаку на Лобановского и Амосова нельзя рассматривать как случайное совпадение.Этих выдающихся людей из не столь давнего и еще не полностью забытого прошлого обязательно декоммунизируют и отменят в рамках тотальной борьбы с советским наследием. Потому что борьба против них является принципиально важным моментом для идеологической программы режима, существующего в режиме непрерывного поиска врагов нации.Декоммунизируют и другие, не менее знаковые фигуры – например, Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.Журнал "Український тиждень" особо упомянул их имена в публицистическом доносе на Лобановского. По словам его автора, всенародно любимые музыканты пользовались благосклонностью партийных деятелей, ездили за границу СССР и вообще прекрасно чувствовали себя в советские времена.А это значит, что им тоже не может быть места в новой украинской реальности, которая повсеместно искажает нашу историю, превращая ее в смешной и страшный гротескный фарс.

https://ukraina.ru/20240106/1052561457.html

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эксклюзив, украина, ссср, ярослав мудрый, кость бондаренко, "динамо", кпу, виктор медведчук, "металлист"