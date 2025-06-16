https://ukraina.ru/20250616/1063929642.html

Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда

Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда - 16.06.2025 Украина.ру

Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-06-16T17:41

2025-06-16T17:41

2025-06-16T17:41

эксклюзив

константиновка

украина

дзержинск (торецк)

вооруженные силы украины

донбасс

запорожская область

сумская область

дроны

спецоперация

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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение населенного пункта Комар, который был важным узлом логистики и долговременной обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении. Этот успех был обусловлен несколькими причинами.Во-первых, Комар находится на восточном берегу реки Сухие Ялы, и уничтожение мостов осложнило действия украинской группировки.Во-вторых, дроновое насыщение также привело к тому, что на целом ряде участков ВСУ сложно проводить контратаки.В-третьих, ситуация изменилась еще с освобождением Алексеевки, которая находится севернее.Сейчас противник вынужден маневрировать резервами, причем этот участок не самый приоритетный для ВСУ в отличие от Константиновского и Красноармейского направления, чтобы потушить пожары, которые вспыхивают по всему фронту.Я уже не говорю про Сумское направление, где киевский режим столкнулся с угрозой потери областного центра.Судя по всему, Запорожское направление станет бедным родственником для командования противника. Самое простое объяснение будет самым верным: у киевского режима нет резервов.Исходя из этого, нами может быть проведена операция, в рамках которой противник будет вынужден выбирать между защитой Красноармейска и защитой череды населенных пунктов, донбасской дуги от Константиновки до Славянска. То есть затыкать резервами дыру западнее Красноармейска, позволяя нашим продвинуться западнее Дружковки, вынуждая ВСУ отойти из Константиновки.Надо понимать, что Константиновка в основном представлена одноэтажной застройкой. Плюс город в низине, вытянутый, его сложно оборонять. Примерно такая же и Дружковка. И у ВСУ возникнет дилемма: оставить или нет сложно обороняемые города, чтобы прикрыть Красноармейское направление, так как оттуда можно откатиться и до Павлограда. А Павлоград им, судя по всему, терять очень не хочется.Кстати, недавние ракетные удары были нацелены именно на этот город, который является важным центром для оборонной промышленности Украины. Приближение фронта даже на 20 километров будет означать выпадение его из производственного цикла.Наша летняя кампания направлена на то, чтобы заставлять противника выбирать между направлениями, где он будет отступать. И это будет ключевым отличием от летней кампании предыдущего года, когда у нас было 3-4 наступательных направления: Курск, Дзержинск, Очеретино, Красноармейск.Противник, решив сохранить Дзержинск и инициативу под Курском пожертвовал направлением на Красноармейск и Угледаром. Сейчас мы видим уже гораздо больший масштаб. Это Константиновское, Красноармейское направление. А то, что называлось Южно-Донецким, может перерасти в Гуляйпольское направление.В текущей летней кампании происходит парадигмальное изменение войны, когда боевые действия из нескольких оперативных уровней, относительно слабо связанных между собой, перерастают в общий стратегический замысел. В условиях, когда внутренние кризисы на Украине влекут за собой падение обороноспособности, это дает оптимистичный взгляд на лето.

https://ukraina.ru/20250523/1063331660.html

https://ukraina.ru/20250612/front-metodichno-dvigaetsya-k-sumam-vsu-pytayutsya-zatsepitsya-za-kurskoe-prigraniche-1063864290.html

константиновка

украина

дзержинск (торецк)

донбасс

запорожская область

сумская область

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, константиновка, украина, дзержинск (торецк), вооруженные силы украины, донбасс, запорожская область, сумская область, дроны, спецоперация