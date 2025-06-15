Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко - 15.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250615/diplomatiya-ssha-terpit-krakh-v-otnosheniyakh-s-rossiey-kitaem-i-iranom---ischenko-1063890732.html
Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко
Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко - 15.06.2025 Украина.ру
Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко
США пытаются давить одновременно на три страны. Эта тактика неминуемо приведет к провалу, пишет политолог Ростислав Ищенко в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру
2025-06-15T04:30
2025-06-15T04:30
новости
сша
россия
китай
ростислав ищенко
дональд трамп
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062270349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa28c456dde3a4101cc21156373b4a4f.jpg
Ростислав Ищенко раскритиковал переговорную стратегию администрации Трампа, которая, по его мнению, обречена на провал из-за своей жесткости и нежелания идти на реальные уступки."Профессиональная подготовка американских политиков и сотрудников Госдепа... за последние десятилетия существенно деградировала", — констатировал эксперт.Политолог отмечает, что США пытаются одновременно давить на три ключевые страны — Россию, Китай и Иран, предлагая им заведомо неприемлемые условия."Понятно, что США надеялись, что кто-то из оппонентов дрогнет... Но надеяться на "авось" политики не могут", — подчеркнул Ищенко.В отношении Китая, как отмечает аналитик, Вашингтон готовит почву для возможного военного конфликта, используя территориальные споры Пекина с соседями."Там в любой момент может быть спровоцировано военное столкновение с Тайванем, Филиппинами или даже с Индией", — предупредил эксперт.Что касается России, то здесь, по мнению Ищенко, США делают ставку на эскалацию напряженности в Прибалтике и на Черном море, пытаясь втянуть Москву в затяжной конфликт."Якобы самостоятельно действующая Великобритания и резко осмелевшие Франция и Германия формируют на Балтике коалицию", — отметил политолог.
https://ukraina.ru/20250611/1063832749.html
сша
россия
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/03/1062270349_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca5a9b2e82781f92028573dbbac08050.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру
Новости, США, Россия, Китай, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Украина.ру

Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко

04:30 15.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
США пытаются давить одновременно на три страны. Эта тактика неминуемо приведет к провалу, пишет политолог Ростислав Ищенко в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко раскритиковал переговорную стратегию администрации Трампа, которая, по его мнению, обречена на провал из-за своей жесткости и нежелания идти на реальные уступки.
"Профессиональная подготовка американских политиков и сотрудников Госдепа... за последние десятилетия существенно деградировала", — констатировал эксперт.
Политолог отмечает, что США пытаются одновременно давить на три ключевые страны — Россию, Китай и Иран, предлагая им заведомо неприемлемые условия.
"Понятно, что США надеялись, что кто-то из оппонентов дрогнет... Но надеяться на "авось" политики не могут", — подчеркнул Ищенко.
В отношении Китая, как отмечает аналитик, Вашингтон готовит почву для возможного военного конфликта, используя территориальные споры Пекина с соседями.
"Там в любой момент может быть спровоцировано военное столкновение с Тайванем, Филиппинами или даже с Индией", — предупредил эксперт.
Что касается России, то здесь, по мнению Ищенко, США делают ставку на эскалацию напряженности в Прибалтике и на Черном море, пытаясь втянуть Москву в затяжной конфликт.
"Якобы самостоятельно действующая Великобритания и резко осмелевшие Франция и Германия формируют на Балтике коалицию", — отметил политолог.
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
11 июня, 10:21
Посол РФ Дарчиев: до "выздоровления" отношений РФ и США далеко, но переговоры - близкоПодвижек во взаимодействии РФ и США по стратегической стабильности пока нет. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью российским СМИ. В то же время, он оговорился, что новый раунд переговоров Москвы и Вашингтона пройдет в самое ближайшее время в российской столице
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияКитайРостислав ИщенкоДональд ТрампУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:55Пролетая над другими государствами. Чем Иран бьет по Израилю?
17:41Военный эксперт Владимир Носков: Летом ВСУ придется пожертвовать Константиновкой ради обороны Павлограда
17:32Кто и зачем наживается на нуждах фронта и как бороться со спекуляциями на теме волонтёрства — Лукин
17:29Когда перо — прикрытие, а роман — операция. Киселев назвал британскую разведку поименно
17:26ЕС впервые обошел США по объему военной помощи Украине
16:35"Артек": 100 лет от первого костра
16:18Разведка выяснила, что подталкивает режим Зеленского к новым диверсиям
15:19Отменят всех. На Украине декоммунизировали тренера Лобановского и хирурга Амосова
14:31Передали более 6 тысяч тел. Мединский заверил, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания
14:30"В приоритете для президента": Песков сообщил о встрече Путина с губернатором Севастополя
14:20Путин и Эрдоган обсудили эскалацию ирано-израильского конфликта и переговоры с Украиной
14:06Михаил Поликарпов: Израиль не смог уничтожить Иран одним ударом и рискует потерпеть серьезное поражение
13:58Россия не опасается сближения Китая со среднеазиатскими партнёрами
13:43Песков сказал, на что готова Россия для устранения первопричин кризиса на Ближнем Востоке
13:26Россия намерена бескомпромиссно бороться с терроризмом - Песков
13:12Дата и место продолжения переговоров России и Украины не согласованы – Песков
13:10Что задумала Европа, которой нужно время. На наших глазах разворачивается дипломатическая спецоперация
13:00Крушение надежд сторонников Киева, провалы ВСУ, кадровые перемены. Главное на Украине на 13.00 16 июня
12:35Такер Карлсон: "Мы глубоко влипли", Нетаньяху: "Бесплатных войн не бывает", его сын: "Папа - ты Черчилль"
12:02СГБ Латвии задержала вступившегося за русскоязычных депутата Росликова
Лента новостейМолния