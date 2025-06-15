https://ukraina.ru/20250615/diplomatiya-ssha-terpit-krakh-v-otnosheniyakh-s-rossiey-kitaem-i-iranom---ischenko-1063890732.html
Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко
Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко - 15.06.2025 Украина.ру
Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко
США пытаются давить одновременно на три страны. Эта тактика неминуемо приведет к провалу, пишет политолог Ростислав Ищенко в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру
2025-06-15T04:30
2025-06-15T04:30
2025-06-15T04:30
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Ростислав Ищенко раскритиковал переговорную стратегию администрации Трампа, которая, по его мнению, обречена на провал из-за своей жесткости и нежелания идти на реальные уступки."Профессиональная подготовка американских политиков и сотрудников Госдепа... за последние десятилетия существенно деградировала", — констатировал эксперт.Политолог отмечает, что США пытаются одновременно давить на три ключевые страны — Россию, Китай и Иран, предлагая им заведомо неприемлемые условия."Понятно, что США надеялись, что кто-то из оппонентов дрогнет... Но надеяться на "авось" политики не могут", — подчеркнул Ищенко.В отношении Китая, как отмечает аналитик, Вашингтон готовит почву для возможного военного конфликта, используя территориальные споры Пекина с соседями."Там в любой момент может быть спровоцировано военное столкновение с Тайванем, Филиппинами или даже с Индией", — предупредил эксперт.Что касается России, то здесь, по мнению Ищенко, США делают ставку на эскалацию напряженности в Прибалтике и на Черном море, пытаясь втянуть Москву в затяжной конфликт."Якобы самостоятельно действующая Великобритания и резко осмелевшие Франция и Германия формируют на Балтике коалицию", — отметил политолог.
https://ukraina.ru/20250611/1063832749.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, китай, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру
Дипломатия США терпит крах в отношениях с Россией, Китаем и Ираном - Ищенко
США пытаются давить одновременно на три страны. Эта тактика неминуемо приведет к провалу, пишет политолог Ростислав Ищенко в статье "Израильская атака на Иран как фактор геополитики" на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко раскритиковал переговорную стратегию администрации Трампа, которая, по его мнению, обречена на провал из-за своей жесткости и нежелания идти на реальные уступки.
"Профессиональная подготовка американских политиков и сотрудников Госдепа... за последние десятилетия существенно деградировала", — констатировал эксперт.
Политолог отмечает, что США пытаются одновременно давить на три ключевые страны — Россию, Китай и Иран, предлагая им заведомо неприемлемые условия.
"Понятно, что США надеялись, что кто-то из оппонентов дрогнет... Но надеяться на "авось" политики не могут", — подчеркнул Ищенко.
В отношении Китая, как отмечает аналитик, Вашингтон готовит почву для возможного военного конфликта, используя территориальные споры Пекина с соседями.
"Там в любой момент может быть спровоцировано военное столкновение с Тайванем, Филиппинами или даже с Индией", — предупредил эксперт.
Что касается России, то здесь, по мнению Ищенко, США делают ставку на эскалацию напряженности в Прибалтике и на Черном море, пытаясь втянуть Москву в затяжной конфликт.
"Якобы самостоятельно действующая Великобритания и резко осмелевшие Франция и Германия формируют на Балтике коалицию", — отметил политолог.