https://ukraina.ru/20250613/mezhkoreyskie-sammity-doroga-kotoraya-ne-privela-k-miru-1063864889.html

Межкорейские саммиты: дорога, которая не привела к миру

Межкорейские саммиты: дорога, которая не привела к миру - 13.06.2025 Украина.ру

Межкорейские саммиты: дорога, которая не привела к миру

13 июня 2000 года состоялась первая в истории встреча лидеров Северной и Южной Кореи, которые до сих пор находятся в состоянии войны. Однако замороженный с 1953 года конфликт уладить так и не удалось

2025-06-13T08:00

2025-06-13T08:00

2025-06-13T08:00

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После капитуляции японской армии в 1945 году, СССР и США достигли договоренности о разделе на зоны влияния Корейского полуострова, который с 1910 года являлся владением Японской империи. Территория к северу от 38-й параллели перешла под контроль Советского Союза, а южная часть – США.Именно Запад сделал первый шаг по формализации раскола некогда единой страны. 15 августа 1948 года на юге Корейского полуострова была провозглашена Республика Корея (РК), которая ориентировалась на построение рыночной экономики и демократии западного типа. В ответ 9 сентября 1948 года на севере было объявлено о создании Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).В 1950 году между двумя Кореями началась война, в которой погибли, по разным оценкам, от 3 до 5,6 млн человек. На стороне КНДР воевали китайские и советские военные, им противостояли войска ООН, основу которых составляли американцы, британцы и военные из других стран Британского содружества. Боевые действия завершились соглашением о перемирии, заключенным 27 июля 1953 года между КНДР и ООН. Представитель Республики Корея отказался поставить подпись под документом.Таким образом, до настоящего времени оба корейских государства формально находятся в состоянии войны, между ними существует демилитаризованная зона. При этом власти КНДР и РК считают себя единственным законным правительством всего полуострова, и рассматривают территории по другую сторону линии размежевания как оккупированные.Несмотря на это, в 70-е годы прошлого столетия Северная и Южная Кореи начали менять свое отношение друг к другу. После провозглашения в 1969 году "доктрины Никсона" Вашингтон склонился к тому, чтобы решением азиатских проблем занялись сами азиаты. США призвали Сеул к налаживанию диалога с Пхеньяном и Пекином. Последний, в свою очередь, взял курс на улучшение отношений с США и подталкивал Северную Корею к переговорам с Югом.Первые официальные контакты между двумя странами начались в 1972 году, когда директор Центрального разведывательного управления РК Ли Ху Рак был тайно принят в Пхеньяне лидером КНДР Ким Ир Сеном. В результате 4 июля 1972 года было подписано Совместное заявление КНДР и РК, в котором содержались подходы к улучшению межкорейских отношений и указывалось на необходимость "самостоятельного, мирного и совместного решения вопросов воссоединения".Совместное заявление стало первым документом, подписанным между двумя Кореями после раздела страны, и привело к ряду важных изменений. Существовавшие до того контакты по линии Красного Креста расширились до обменов в политической, экономической, культурной и спортивной сферах. Поэтому документ по-прежнему считается основополагающим в межкорейских отношениях.Хотя политическая и военная напряжённость сохранялась, в 1988 году в Сеуле заговорили о готовности к проведению межкорейского саммита. Тогдашний президент РК Ро Дэ У заявил о том, что КНДР рассматривается в качестве "добропорядочного партнёра", и оба государства могли бы двигаться сообща в сторону мирного сосуществования и постепенного воссоединения, для чего нужно провести встречу на высшем уровне.Пхеньян положительно отреагировал на призыв южан, и в 1990 году стороны провели переговоры на уровне глав правительств. В Сеуле и Пхеньяне состоялось несколько раундов переговоров, а в феврале 1992 года было подписано Соглашение об основах отношений между Югом и Севером Кореи. Оно предусматривало примирение, взаимное ненападение, сотрудничество и обмены. В том же году была подписана Декларация между КНДР и РК о безъядерном статусе Корейского полуострова, и создан Фонд межкорейского сотрудничества.Стороны обсуждали планы объединения Кореи в рамках конфедерации, однако после смерти Ким Ир Сена в 1994 году диалог был приостановлен. Он возобновился в 1998 году после прихода к власти в Южной Корее президента Ким Дэ Чжуна. Политик провозгласил "политику солнечного тепла", направленную на нормализацию межкорейских отношений на основе экономического сотрудничества. Успеху этого курса способствовала ухудшавшаяся из-за внешнеполитического давления и распада социалистического блока экономическая ситуация в КНДР.В 1999 году Сеул принял комплексный план преодоления последствий "холодной войны" на Корейском полуострове, а 9 марта 2000 года Ким Дэ Чжун выступил с Берлинской декларацией, заявив о создании межкорейского экономического сообщества. Он призвал к прямому диалогу между лидерами Юга и Севера Кореи, проведению встреч разделённых корейских семей и обмену спецпредставителями по вопросам сотрудничества. Во второй половине марта 2000 года в Шанхае и Пекине состоялись две встречи высокопоставленных чиновников РК и КНДР, на которых было согласовано проведение первого межкорейского саммита в Пхеньяне.13 июня 2000 года самолёт Ким Дэ Чжуна приземлился в Пхеньяне, где президента РК и его супругу у трапа встретил лидер КНДР Ким Чен Ир, который лично настоял на изменении протокола. В первые же минуты встречи Ким Чен Ир по корейскому обычаю пожал руку высокому гостю двумя руками, что символизировало особо дружеское расположение.Из аэропорта Ким Чен Ир и Ким Дэ Джун отправились в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон". Официальные переговоры на высшем уровне состоялись на следующий день, и 14 июня в 23:20 по местному времени лидеры Северной и Южной Кореи подписали "Совместную декларацию Республики Корея и Корейской Народно-Демократической республики". Обнародована она была на следующий день, и датой подписания документа считается 15 июня 2000 года.Декларация состояла из пяти пунктов, ключевыми из которых были первые два:1. Юг и Север согласились решать проблему объединения страны самостоятельно, путем совместных усилий корейского народа.2. Юг и Север признают общность предложения Юга – о создании коалиции, и предложения Севера – о создании свободной конфедерации, для достижения объединения.Два последующих пункта касались решения гуманитарных вопросов, в первую очередь воссоединения семей, разлученных в результате Корейской войны, а также укрепления взаимного доверия и сотрудничества в разнообразных областях.Совместную декларацию от 15 июня 2000 года поддержали во всём мире. Саммит и подписанная на нём декларация заняли пятую позицию в рейтинге десяти важнейших мировых новостей 2000 года по версии агентства "Ассошиэйтед Пресс".Уже 29 июля того же года в Сеуле прошли первые после 1992-го двусторонние переговоры РК и КНДР на министерском уровне. При этом, несмотря на договоренность провести следующий межкорейский саммит в Сеуле, Ким Чен Ир под различными предлогами отказывался совершать ответный визит. Проведенное позже расследование установило, что правительство Ким Дэ Чжуна заплатило КНДР около $ 200 млн за встречу между лидерами.Эта информация вызвала критику со стороны оппозиции Южной Кореи, однако не повлияла на дальнейшее развитие межкорейского диалога. Контакты между Севером и Югом продолжились, были восстановлены две автомобильные дороги и два железнодорожных пути между двумя корейскими государствами.Позже Сеул продолжил попытки уже непрямого подкупа Пхеньяна. В 2004 году на территории КНДР был создан совместный промышленный комплекс Кэсон, и уже в следующем году объём межкорейской торговли превысил $ 1 млрд. Но в Северной Корее посчитали подобный эксперимент опасным, и на втором межкорейском саммите (октябрь 2007) Ким Чен Ир заявил президенту РК Но Му Хёну, что выступает против создания новых промышленных зон. Хотя РК и КНДР тогда договорились заключить полноценный мирный договор, подчеркнули необходимость денуклеаризации полуострова и дальнейшего развития экономических отношений, со сменой президента Южной Кореи процесс нормализации отношений на Корейском полуострове был приостановлен.После смерти Ким Чен Ира в 2011 году КНДР возглавил его сын, Ким Чен Ын. Новый лидер страны сделал ставку на развитие ядерной и ракетной программы, чем вызвал негативную реакцию мирового сообщества и санкции со стороны СБ ООН. Сеул со своей стороны ввел односторонние меры против КНДР. Однако к 2018 году Ким Чен Ын смягчил риторику в отношении Республики Корея.Накануне зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане лидер КНДР выразил надежду на то, что Игры пройдут успешно и заявил, что страна готова отправить на соревнования своих спортсменов. 9 февраля 2018 года на церемонии открытия зимних Олимпийских игр сборные команды РК и КНДР прошли единой колонной под флагом с изображением Корейского полуострова.В 2018 году Ким Чен Ын и президент РК Мун Чжэ Ин провели сразу три саммита: в апреле и мае – в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, а в сентябре – в Пхеньяне. На последней встрече стороны подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере, предусматривающее сокращение масштаба военных учений, договорились начать воссоединение транскорейской железной дороги, создать межкорейский офис связи и даже направить единую команду на грядущие летние Олимпийские игры-2020 в Токио.Однако активность контактов между Севером и Югом Кореи резко сократилась после безрезультатного Ханойского саммита в феврале 2019 года, в ходе которого президенту США Дональду Трампу и Ким Чен Ыну не удалось достичь никаких соглашений.А с весны 2022 года отношения между КНДР и РК перешли в стадию постоянной эскалации, сопровождающейся вооружёнными и информационными провокациями с обеих сторон. В феврале 2024 года Ким Чен Ын заявил, что имеет законное право уничтожить Южную Корею, что не было пустым звуком, учитывая наличие у Пхеньяна ядерных зарядов, баллистических и стратегических крылатых ракет. А в октябре того же года на территории КНДР были подорваны участки дорог, ведущие на Юг.Одним словом, надежды отдельных российских комментаторов на то, что конфликт на Украине можно закончить неким "корейским вариантом", ради чего стоит провести саммит даже с Владимиром Зеленским, понять достаточно сложно. Особенно учитывая результаты межкорейских саммитов.

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история, дипломатия, переговоры, кндр, сеул, южная корея, ким чен ын, дональд трамп, диалог, корея