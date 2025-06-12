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"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами"

"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами" - 12.06.2025 Украина.ру

"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами"

В 1980-е большой популярностью в СССР пользовались песни известного советского композитора Вячеслава Добрынина. Немалую роль в популяризации его творчества сыграли кинофильмы, один из которых, "Приморский бульвар", сняли на Одесской киностудии

2025-06-12T08:02

2025-06-12T08:02

2025-06-12T08:02

история

одесса

ссср

актер

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фильм

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музыка

песня

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Ещё в 1981 году на советские экраны вышла лирическая музыкальная комедия "Берегите женщин", которая очень понравилась зрителю, и собрала у телевизоров настоящий аншлаг. Режиссер фильма, Александр Полынников, решил повторить свой успех. Александр Николаевич всё это время снимал преимущественно комедии и сказки, среди которых мало кем сейчас вспоминаемые "Просто ужас!" (1982), "Поживем – увидим" (1985), "Повод" (1986).За сценарий будущей картины взялся Анатолий Шайкевич, имевший успешные работы в жанре музыкальной комедии: "Женатый холостяк" (1982) и "Девушки из "Согдианы" (1987). Первый из них посмотрели почти 36 млн. зрителей!Оператором картины стал Аркадий Повзнер, с которым Полынников привык работать в паре. Ну и композитором фильма стал талантливый музыкант Вячеслав Добрынин. К тому времени это был признанный 40-летний создатель шлягеров, на счету которого были работы с мега-популярной группой 80-х "Весёлые ребята" и не менее мега-популярный шлягер "Прощай". Работая над лентой "Берегите женщин", режиссёр Полынников использовал музыку известного композитора Юрия Антонова, и картина принесла обоим громадные бонусы. Теперь режиссёр решил с теми же целями посотрудничать с Добрыниным. Конечно же, композитор был не против.По сюжету действие картины происходит в Одессе летом 1987 года. Главный герой, только что ушедший на дембель ефрейтор Александр Ермоленко. Вернувшись в родной город Одессу, в очереди перед универмагом он случайно обменивается одинаковыми сумками с девушкой Леной. Поняв, что произошла подмена, Саша пытается догнать Лену, и становится виновником ДТП. В аварии серьезные повреждения получает автомобиль некоего Ильи Огонькова, автора городской рекламы и одесского драматурга. Сам водитель тоже оказывается в больнице. Илья предлагает Александру сделку – Ермоленко должен держать пострадавшего в курсе событий о поиске девушки – это ему надо для создания рекламы Госстраха. Вскоре выясняется, что Огоньков – отец той самой Лены. Беда только в том, что у его дочери уже есть жених – Владимир. В больнице Ермоленко знакомится с младшей дочерью Огонькова – Дашей, в которую влюбляется, и их чувства оказываются взаимными. В итоге бывший солдат Ермоленко строит отношения с Дашей и помогает потенциальному тестю написать увлекательный сюжет для рекламного ролика Госстраха.Роль Александра Ермоленко исполнил Александр Кузнецов, сыгравший к тому времени в фильмах "Привет с фронта" (1983), "Господин Великий Новгород" (1985), "Прости" (1986). Но наибольшую популярность ему принёс фильм "Джек Восьмёркин – "американец" (1987-88). Вскоре после выхода "Приморский бульвар" Кузнецов уехал в США, где длительное время работал.Дашу сыграла актриса Анна Назарьева, до того засветившаяся в таких фильмах, как "Юность Петра" (1980), "Танцплощадка" (1985), "Криминальный талант" (1988). В кино Анна начала сниматься с 4-х лет, когда во время прогулки с родителями по ВДНХ её увидели кинематографисты и уговорили родителей привести дочь на пробы. После этого девочка снималась в "Ералаше" и художественных фильмах.Анна познакомилась с Полынниковым когда ей было 14, а ему 42. Когда начались съемки "Приморского бульвара" актрисе не исполнилось 18-ти лет. Режиссёр шутил (точнее, многие думали, что шутил), что, когда ей стукнет 18, они распишутся. Никто и подумать не мог, что после съемок пара, несмотря на солидную разницу в возрасте, действительно расписалась. С тех пор режиссер снимал свою жену-музу в своих фильмах до самой смерти.Драматурга Илью Огонькова сыграл Анатолий Равикович, за спиной которого было уже более 50 киноролей, включая "Капитана Соври-голову" (1979), "Прохиндиаду, или Бег на месте" (1984) и прочие. Но популярность и признание зрителей ему, конечно же, принесла главная роль в бессмертном фильме "Покровские ворота" (1982).Лену сыграла Ольга Кабо – зрители запомнили её по ролям в фильмах "Миллион в брачной корзине" (1985), "Где находится нофелет?" (1987), "Поражение" (1987). Володю, парня Лены, сыграл талантливый актёр Андрей Градов, слава к которому пришла после ролей Тараскина в "Место встречи изменить нельзя" (1979), Жени в "Берегите женщин" (1981), Виктора в "Найти и обезвредить" (1982) и труса Ишутина в "Гостье из будущего" (1984). Конечно же, Полынников пригласил его, памятуя, как тот сыграл в его фильме "Берегите женщин".Маму Лены и Даши сыграла Алла Будницкая, сыгравшая в популярнейших фильмах того времени "Гараж" (1979), "Вокзал для двоих" (1982), "Когда становятся взрослыми" (1985). Жанну Львовну, работодателя Огонькова, сыграла Валентина Талызина.Вообще, в фильме принимает участие множество актёров, уже известных в то время, или прославившихся в следующие годы. Например, в одной палате с героем Анатолия Равиковича "лежит" актер Виктор Павловский, хорошо запомнившийся зрителям в роли филёра кардинала в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра". Кстати, во время войны Виктор Александрович воевал командиром танка Т-34, а после войны ставил спектакли в Севастопольском драматическом театре, в котором служил.Второй пациент в палате – ныне покойный участник бессмертного дуэта "Городок" Илья Олейников, для него "Приморский бульвар" стал дебютом в кино. Олейников до этого был в Кишинёве в гостях у папы, немного покутил и остался без денег. Сложная ситуация вынудила актёра обратиться к Полынникову, что бы тот дал ему хотя бы роль в массовке, чтобы заработать на билет в Ленинград – 29 рублей. Полынников согласился придумать для дебютанта интересный кадр, но Олейников сам взял инициативу в свои руки. Он ознакомился со сценарием, за ночь придумал эпизоды в больнице со своим участием, и они понравились режиссёру. Олейников пробыл на съемочной площадке около недели и заработал 50 рублей!Ещё одним сыгравшим в фильме ветераном Великой Отечественной войны стал Юрий Катин-Ярцев – плотник Джузеппе из культового фильма советской детворы "Приключения Буратино" (1975)."Приморский бульвар", конечно же, снимали в Одессе – в кадр попало много достопримечательностей города: Одесский оперный театр, Воронцовский переулок, Французский бульвар, Потёмкинская лестница и Екатерининская площадь, Горсад, Думская площадь, Одесский порт, Дом учёных, Воронцовский дворец и коллонада, Пассаж, Ланжероновский спуск, Гостиница "Красная" (Бристоль), памятник Дюку.Визитной карточкой картины, кроме Южной Пальмиры, безусловно, стала музыка Вячеслава Добрынина, причем создателям фильма удалось на старенькой технике снять настоящие видеоклипы. В фильме звучат композиции "Кто с нашим городом поспорит" в исполнении Игоря Гатауллина, "Пустыня" ("Мираж") Александра Добрынина, "Бабушки" Александра Буйнова, "Треугольник" Алексея Глызина, "Чашка чая" Александра Буйнова и прочие. После выхода фильма многие из них стали настоящими хитами.Кроме музыки создатели картины хотели показать в картине и моду эпохи Перестройки. Они одели своих героев в модную в то время одежду (кеды, джинсы), надевали на них популярные украшения (в том числе пластмассовые сережки-ножницы), делали стильные прически. Например, сумки с тремя адидасовскими полосками, которые по сюжету путают Лена и Александр, в то время пользовались популярностью и назывались "бананами".В фильме улицы Одессы выглядят пустынными, в том числе и центральная Пушкинская. Перекрывать улицы создателям картины никто бы не позволил, поскольку это создало бы громадные заторы и массу неприятностей, поэтому снимали они их только ранним утром.Как и "Берегите женщин", музыкальный фильм "Приморский бульвар" вызвал у зрителей огромный интерес. Только за первую неделю показа его посмотрели более 4,4 млн. зрителей. Многие песни из него стали шлягерами, известными до сих пор, например, "Капля в море" или "Бабушки-старушки". Сегодня, конечно, его вспоминают только старшие поколения. Но в любом случае он стал своеобразным памятником и эпохе и городу Одессе, который переживал в конце 80-х не самые худшие свои годы.

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Алексей Стаценко

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