"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами" - 12.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка
История
https://ukraina.ru/20250612/primorskiy-bulvar-s-kabo-dobryninym-i-veslymi-rebyatami-1063736968.html
"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами"
"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами" - 12.06.2025 Украина.ру
"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами"
В 1980-е большой популярностью в СССР пользовались песни известного советского композитора Вячеслава Добрынина. Немалую роль в популяризации его творчества сыграли кинофильмы, один из которых, "Приморский бульвар", сняли на Одесской киностудии
2025-06-12T08:02
2025-06-12T08:02
история
одесса
ссср
актер
режиссер
кино
фильм
кинематограф
музыка
песня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/07/1063736706_0:30:752:453_1920x0_80_0_0_b4cc13348c5b5511aa03e6c3f3d8ebf1.jpg
Ещё в 1981 году на советские экраны вышла лирическая музыкальная комедия "Берегите женщин", которая очень понравилась зрителю, и собрала у телевизоров настоящий аншлаг. Режиссер фильма, Александр Полынников, решил повторить свой успех. Александр Николаевич всё это время снимал преимущественно комедии и сказки, среди которых мало кем сейчас вспоминаемые "Просто ужас!" (1982), "Поживем – увидим" (1985), "Повод" (1986).За сценарий будущей картины взялся Анатолий Шайкевич, имевший успешные работы в жанре музыкальной комедии: "Женатый холостяк" (1982) и "Девушки из "Согдианы" (1987). Первый из них посмотрели почти 36 млн. зрителей!Оператором картины стал Аркадий Повзнер, с которым Полынников привык работать в паре. Ну и композитором фильма стал талантливый музыкант Вячеслав Добрынин. К тому времени это был признанный 40-летний создатель шлягеров, на счету которого были работы с мега-популярной группой 80-х "Весёлые ребята" и не менее мега-популярный шлягер "Прощай". Работая над лентой "Берегите женщин", режиссёр Полынников использовал музыку известного композитора Юрия Антонова, и картина принесла обоим громадные бонусы. Теперь режиссёр решил с теми же целями посотрудничать с Добрыниным. Конечно же, композитор был не против.По сюжету действие картины происходит в Одессе летом 1987 года. Главный герой, только что ушедший на дембель ефрейтор Александр Ермоленко. Вернувшись в родной город Одессу, в очереди перед универмагом он случайно обменивается одинаковыми сумками с девушкой Леной. Поняв, что произошла подмена, Саша пытается догнать Лену, и становится виновником ДТП. В аварии серьезные повреждения получает автомобиль некоего Ильи Огонькова, автора городской рекламы и одесского драматурга. Сам водитель тоже оказывается в больнице. Илья предлагает Александру сделку – Ермоленко должен держать пострадавшего в курсе событий о поиске девушки – это ему надо для создания рекламы Госстраха. Вскоре выясняется, что Огоньков – отец той самой Лены. Беда только в том, что у его дочери уже есть жених – Владимир. В больнице Ермоленко знакомится с младшей дочерью Огонькова – Дашей, в которую влюбляется, и их чувства оказываются взаимными. В итоге бывший солдат Ермоленко строит отношения с Дашей и помогает потенциальному тестю написать увлекательный сюжет для рекламного ролика Госстраха.Роль Александра Ермоленко исполнил Александр Кузнецов, сыгравший к тому времени в фильмах "Привет с фронта" (1983), "Господин Великий Новгород" (1985), "Прости" (1986). Но наибольшую популярность ему принёс фильм "Джек Восьмёркин – "американец" (1987-88). Вскоре после выхода "Приморский бульвар" Кузнецов уехал в США, где длительное время работал.Дашу сыграла актриса Анна Назарьева, до того засветившаяся в таких фильмах, как "Юность Петра" (1980), "Танцплощадка" (1985), "Криминальный талант" (1988). В кино Анна начала сниматься с 4-х лет, когда во время прогулки с родителями по ВДНХ её увидели кинематографисты и уговорили родителей привести дочь на пробы. После этого девочка снималась в "Ералаше" и художественных фильмах.Анна познакомилась с Полынниковым когда ей было 14, а ему 42. Когда начались съемки "Приморского бульвара" актрисе не исполнилось 18-ти лет. Режиссёр шутил (точнее, многие думали, что шутил), что, когда ей стукнет 18, они распишутся. Никто и подумать не мог, что после съемок пара, несмотря на солидную разницу в возрасте, действительно расписалась. С тех пор режиссер снимал свою жену-музу в своих фильмах до самой смерти.Драматурга Илью Огонькова сыграл Анатолий Равикович, за спиной которого было уже более 50 киноролей, включая "Капитана Соври-голову" (1979), "Прохиндиаду, или Бег на месте" (1984) и прочие. Но популярность и признание зрителей ему, конечно же, принесла главная роль в бессмертном фильме "Покровские ворота" (1982).Лену сыграла Ольга Кабо – зрители запомнили её по ролям в фильмах "Миллион в брачной корзине" (1985), "Где находится нофелет?" (1987), "Поражение" (1987). Володю, парня Лены, сыграл талантливый актёр Андрей Градов, слава к которому пришла после ролей Тараскина в "Место встречи изменить нельзя" (1979), Жени в "Берегите женщин" (1981), Виктора в "Найти и обезвредить" (1982) и труса Ишутина в "Гостье из будущего" (1984). Конечно же, Полынников пригласил его, памятуя, как тот сыграл в его фильме "Берегите женщин".Маму Лены и Даши сыграла Алла Будницкая, сыгравшая в популярнейших фильмах того времени "Гараж" (1979), "Вокзал для двоих" (1982), "Когда становятся взрослыми" (1985). Жанну Львовну, работодателя Огонькова, сыграла Валентина Талызина.Вообще, в фильме принимает участие множество актёров, уже известных в то время, или прославившихся в следующие годы. Например, в одной палате с героем Анатолия Равиковича "лежит" актер Виктор Павловский, хорошо запомнившийся зрителям в роли филёра кардинала в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра". Кстати, во время войны Виктор Александрович воевал командиром танка Т-34, а после войны ставил спектакли в Севастопольском драматическом театре, в котором служил.Второй пациент в палате – ныне покойный участник бессмертного дуэта "Городок" Илья Олейников, для него "Приморский бульвар" стал дебютом в кино. Олейников до этого был в Кишинёве в гостях у папы, немного покутил и остался без денег. Сложная ситуация вынудила актёра обратиться к Полынникову, что бы тот дал ему хотя бы роль в массовке, чтобы заработать на билет в Ленинград – 29 рублей. Полынников согласился придумать для дебютанта интересный кадр, но Олейников сам взял инициативу в свои руки. Он ознакомился со сценарием, за ночь придумал эпизоды в больнице со своим участием, и они понравились режиссёру. Олейников пробыл на съемочной площадке около недели и заработал 50 рублей!Ещё одним сыгравшим в фильме ветераном Великой Отечественной войны стал Юрий Катин-Ярцев – плотник Джузеппе из культового фильма советской детворы "Приключения Буратино" (1975)."Приморский бульвар", конечно же, снимали в Одессе – в кадр попало много достопримечательностей города: Одесский оперный театр, Воронцовский переулок, Французский бульвар, Потёмкинская лестница и Екатерининская площадь, Горсад, Думская площадь, Одесский порт, Дом учёных, Воронцовский дворец и коллонада, Пассаж, Ланжероновский спуск, Гостиница "Красная" (Бристоль), памятник Дюку.Визитной карточкой картины, кроме Южной Пальмиры, безусловно, стала музыка Вячеслава Добрынина, причем создателям фильма удалось на старенькой технике снять настоящие видеоклипы. В фильме звучат композиции "Кто с нашим городом поспорит" в исполнении Игоря Гатауллина, "Пустыня" ("Мираж") Александра Добрынина, "Бабушки" Александра Буйнова, "Треугольник" Алексея Глызина, "Чашка чая" Александра Буйнова и прочие. После выхода фильма многие из них стали настоящими хитами.Кроме музыки создатели картины хотели показать в картине и моду эпохи Перестройки. Они одели своих героев в модную в то время одежду (кеды, джинсы), надевали на них популярные украшения (в том числе пластмассовые сережки-ножницы), делали стильные прически. Например, сумки с тремя адидасовскими полосками, которые по сюжету путают Лена и Александр, в то время пользовались популярностью и назывались "бананами".В фильме улицы Одессы выглядят пустынными, в том числе и центральная Пушкинская. Перекрывать улицы создателям картины никто бы не позволил, поскольку это создало бы громадные заторы и массу неприятностей, поэтому снимали они их только ранним утром.Как и "Берегите женщин", музыкальный фильм "Приморский бульвар" вызвал у зрителей огромный интерес. Только за первую неделю показа его посмотрели более 4,4 млн. зрителей. Многие песни из него стали шлягерами, известными до сих пор, например, "Капля в море" или "Бабушки-старушки". Сегодня, конечно, его вспоминают только старшие поколения. Но в любом случае он стал своеобразным памятником и эпохе и городу Одессе, который переживал в конце 80-х не самые худшие свои годы.
https://ukraina.ru/20250606/17-mgnoveniy-vsevoloda-shilovskogo--rekordnye-semki-milliona-v-brachnoy-korzinke-1063712338.html
https://ukraina.ru/20230930/1049789049.html
https://ukraina.ru/20250108/1060147668.html
одесса
ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Стаценко
Алексей Стаценко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/07/1063736706_0:5:752:569_1920x0_80_0_0_a2c8285a3379a9a42542bcec3a8e9a7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
одесса, ссср, актер, режиссер, кино, фильм, кинематограф, музыка, песня, одесская киностудия, история, история ссср
История, Одесса, СССР, актер, режиссер, кино, фильм, кинематограф, музыка, песня, Одесская киностудия, История, история СССР

"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами"

08:02 12.06.2025
 
"Приморский бульвар" (Кадр из фильма)
Приморский бульвар (Кадр из фильма)
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Стаценко
публицист
Все материалы
В 1980-е большой популярностью в СССР пользовались песни известного советского композитора Вячеслава Добрынина. Немалую роль в популяризации его творчества сыграли кинофильмы, один из которых, "Приморский бульвар", сняли на Одесской киностудии
Ещё в 1981 году на советские экраны вышла лирическая музыкальная комедия "Берегите женщин", которая очень понравилась зрителю, и собрала у телевизоров настоящий аншлаг. Режиссер фильма, Александр Полынников, решил повторить свой успех. Александр Николаевич всё это время снимал преимущественно комедии и сказки, среди которых мало кем сейчас вспоминаемые "Просто ужас!" (1982), "Поживем – увидим" (1985), "Повод" (1986).
За сценарий будущей картины взялся Анатолий Шайкевич, имевший успешные работы в жанре музыкальной комедии: "Женатый холостяк" (1982) и "Девушки из "Согдианы" (1987). Первый из них посмотрели почти 36 млн. зрителей!
Оператором картины стал Аркадий Повзнер, с которым Полынников привык работать в паре. Ну и композитором фильма стал талантливый музыкант Вячеслав Добрынин. К тому времени это был признанный 40-летний создатель шлягеров, на счету которого были работы с мега-популярной группой 80-х "Весёлые ребята" и не менее мега-популярный шлягер "Прощай". Работая над лентой "Берегите женщин", режиссёр Полынников использовал музыку известного композитора Юрия Антонова, и картина принесла обоим громадные бонусы. Теперь режиссёр решил с теми же целями посотрудничать с Добрыниным. Конечно же, композитор был не против.
По сюжету действие картины происходит в Одессе летом 1987 года. Главный герой, только что ушедший на дембель ефрейтор Александр Ермоленко. Вернувшись в родной город Одессу, в очереди перед универмагом он случайно обменивается одинаковыми сумками с девушкой Леной. Поняв, что произошла подмена, Саша пытается догнать Лену, и становится виновником ДТП. В аварии серьезные повреждения получает автомобиль некоего Ильи Огонькова, автора городской рекламы и одесского драматурга. Сам водитель тоже оказывается в больнице.
Илья предлагает Александру сделку – Ермоленко должен держать пострадавшего в курсе событий о поиске девушки – это ему надо для создания рекламы Госстраха. Вскоре выясняется, что Огоньков – отец той самой Лены. Беда только в том, что у его дочери уже есть жених – Владимир. В больнице Ермоленко знакомится с младшей дочерью Огонькова – Дашей, в которую влюбляется, и их чувства оказываются взаимными. В итоге бывший солдат Ермоленко строит отношения с Дашей и помогает потенциальному тестю написать увлекательный сюжет для рекламного ролика Госстраха.
Миллион в брачной корзине. Кадр из фильма
6 июня, 16:00История
17 мгновений Всеволода Шиловского – рекордные съемки "Миллиона в брачной корзинке"В 1985 году, находясь в Одессе в плановом отпуске, театральный режиссёр и актёр МХАТа Всеволод Шиловский решил в кратчайшие сроки снять… фильм. Многие посчитали эту идею авантюрой, дескать на декорации уйдут месяцы. Но Всеволод Николаевич даже не думал отступать и приступил к работе, сам усевшись в режиссёрское кресло
Роль Александра Ермоленко исполнил Александр Кузнецов, сыгравший к тому времени в фильмах "Привет с фронта" (1983), "Господин Великий Новгород" (1985), "Прости" (1986). Но наибольшую популярность ему принёс фильм "Джек Восьмёркин – "американец" (1987-88). Вскоре после выхода "Приморский бульвар" Кузнецов уехал в США, где длительное время работал.
Дашу сыграла актриса Анна Назарьева, до того засветившаяся в таких фильмах, как "Юность Петра" (1980), "Танцплощадка" (1985), "Криминальный талант" (1988). В кино Анна начала сниматься с 4-х лет, когда во время прогулки с родителями по ВДНХ её увидели кинематографисты и уговорили родителей привести дочь на пробы. После этого девочка снималась в "Ералаше" и художественных фильмах.
Анна познакомилась с Полынниковым когда ей было 14, а ему 42. Когда начались съемки "Приморского бульвара" актрисе не исполнилось 18-ти лет. Режиссёр шутил (точнее, многие думали, что шутил), что, когда ей стукнет 18, они распишутся. Никто и подумать не мог, что после съемок пара, несмотря на солидную разницу в возрасте, действительно расписалась. С тех пор режиссер снимал свою жену-музу в своих фильмах до самой смерти.
Драматурга Илью Огонькова сыграл Анатолий Равикович, за спиной которого было уже более 50 киноролей, включая "Капитана Соври-голову" (1979), "Прохиндиаду, или Бег на месте" (1984) и прочие. Но популярность и признание зрителей ему, конечно же, принесла главная роль в бессмертном фильме "Покровские ворота" (1982).
Лену сыграла Ольга Кабо – зрители запомнили её по ролям в фильмах "Миллион в брачной корзине" (1985), "Где находится нофелет?" (1987), "Поражение" (1987). Володю, парня Лены, сыграл талантливый актёр Андрей Градов, слава к которому пришла после ролей Тараскина в "Место встречи изменить нельзя" (1979), Жени в "Берегите женщин" (1981), Виктора в "Найти и обезвредить" (1982) и труса Ишутина в "Гостье из будущего" (1984). Конечно же, Полынников пригласил его, памятуя, как тот сыграл в его фильме "Берегите женщин".
Берегите женщин
30 сентября 2023, 18:00История
"Берегите женщин", или Скромное обаяние советского феминизма времён "застоя"В 1978 году журналист Анатолий Козак получил от редакции задание подготовить материал о буднях крупного завода. Публицист смог побывать в литейном цеху одного из предприятий и увидел там много работающих женщин. Увиденная картина так впечатлила Козака, что он решил написать сценарий. Так начал зарождаться один из самых популярных советских мюзиклов
Маму Лены и Даши сыграла Алла Будницкая, сыгравшая в популярнейших фильмах того времени "Гараж" (1979), "Вокзал для двоих" (1982), "Когда становятся взрослыми" (1985). Жанну Львовну, работодателя Огонькова, сыграла Валентина Талызина.
Вообще, в фильме принимает участие множество актёров, уже известных в то время, или прославившихся в следующие годы. Например, в одной палате с героем Анатолия Равиковича "лежит" актер Виктор Павловский, хорошо запомнившийся зрителям в роли филёра кардинала в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра". Кстати, во время войны Виктор Александрович воевал командиром танка Т-34, а после войны ставил спектакли в Севастопольском драматическом театре, в котором служил.
Второй пациент в палате – ныне покойный участник бессмертного дуэта "Городок" Илья Олейников, для него "Приморский бульвар" стал дебютом в кино. Олейников до этого был в Кишинёве в гостях у папы, немного покутил и остался без денег. Сложная ситуация вынудила актёра обратиться к Полынникову, что бы тот дал ему хотя бы роль в массовке, чтобы заработать на билет в Ленинград – 29 рублей. Полынников согласился придумать для дебютанта интересный кадр, но Олейников сам взял инициативу в свои руки. Он ознакомился со сценарием, за ночь придумал эпизоды в больнице со своим участием, и они понравились режиссёру. Олейников пробыл на съемочной площадке около недели и заработал 50 рублей!
Ещё одним сыгравшим в фильме ветераном Великой Отечественной войны стал Юрий Катин-Ярцев – плотник Джузеппе из культового фильма советской детворы "Приключения Буратино" (1975).
"Приморский бульвар", конечно же, снимали в Одессе – в кадр попало много достопримечательностей города: Одесский оперный театр, Воронцовский переулок, Французский бульвар, Потёмкинская лестница и Екатерининская площадь, Горсад, Думская площадь, Одесский порт, Дом учёных, Воронцовский дворец и коллонада, Пассаж, Ланжероновский спуск, Гостиница "Красная" (Бристоль), памятник Дюку.
По улице комод водили. Кадр из фильма
8 января, 19:43История
"По улицам комод водили" – юмористический киноальманах из Одессы, который "не выстрелил"8 января 1978 года на советские киноэкраны вышел фильм, который, как минимум, запомнился зрителям своим странным названием – "По улицам комод водили". Кассу он собрал небольшую, но в его создании был задействован такой цвет советских актёров и режиссёров, что не рассказать о нем, описывая историю украинского советского кинематографа, просто нельзя
Визитной карточкой картины, кроме Южной Пальмиры, безусловно, стала музыка Вячеслава Добрынина, причем создателям фильма удалось на старенькой технике снять настоящие видеоклипы. В фильме звучат композиции "Кто с нашим городом поспорит" в исполнении Игоря Гатауллина, "Пустыня" ("Мираж") Александра Добрынина, "Бабушки" Александра Буйнова, "Треугольник" Алексея Глызина, "Чашка чая" Александра Буйнова и прочие. После выхода фильма многие из них стали настоящими хитами.
Кроме музыки создатели картины хотели показать в картине и моду эпохи Перестройки. Они одели своих героев в модную в то время одежду (кеды, джинсы), надевали на них популярные украшения (в том числе пластмассовые сережки-ножницы), делали стильные прически. Например, сумки с тремя адидасовскими полосками, которые по сюжету путают Лена и Александр, в то время пользовались популярностью и назывались "бананами".
В фильме улицы Одессы выглядят пустынными, в том числе и центральная Пушкинская. Перекрывать улицы создателям картины никто бы не позволил, поскольку это создало бы громадные заторы и массу неприятностей, поэтому снимали они их только ранним утром.
Как и "Берегите женщин", музыкальный фильм "Приморский бульвар" вызвал у зрителей огромный интерес. Только за первую неделю показа его посмотрели более 4,4 млн. зрителей. Многие песни из него стали шлягерами, известными до сих пор, например, "Капля в море" или "Бабушки-старушки". Сегодня, конечно, его вспоминают только старшие поколения. Но в любом случае он стал своеобразным памятником и эпохе и городу Одессе, который переживал в конце 80-х не самые худшие свои годы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияОдессаСССРактеррежиссеркинофильмкинематографмузыкапесняОдесская киностудияИсторияистория СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:02"Приморский бульвар" с Кабо, Добрыниным и "Весёлыми ребятами"
07:00Дмитрий "Гоблин" Пучков: Зеленский хочет жить, поэтому не даст жизни другим
06:00Владимир Носков: Если Россия разовьет успех под Константиновкой и Часов Яром, то ВСУ ожидает коллапс
04:45На грани ядерного ответа: эксперт о том, почему Россия сдержала удар
04:30"Сами поверили в свою ложь": Шкурлатов о том, как Запад застрял в украинской ловушке
04:15Переговоры продолжатся: Иванов объяснил, почему стороны вернутся за стол
04:00Украина попытается политизировать вопрос погибших, но Запад уже разобрался в ситуации — эксперт
03:47"Ни одна мразота не шевельнула пальцем". Что говорят на Украине о заходе ВС РФ в Днепропетровскую область
03:30На подступах к Запорожью: Шкурлатов о значении прорыва в Днепропетровской области
03:08Тренер Ольга Крахмалюк: Ни за что не поверила бы 20 лет назад, что буду готовить учеников на войну
03:00"Эти картины были дарованы нам Господом". Удивительная история создания храма Батальона Архангела Михаила
02:46Запад просчитался, украинцы расплачиваются. Украина в международном контексте
02:21День России и распад СССР – что празднуем?
01:58"От воинствующего национализма до нацизма": Захарова раскритиковала дискриминацию в Финляндии
01:20Мэры Калифорнии выступили против Трампа, призвав покончить с иммиграционными рейдами
00:40ВСУ разрушают гражданскую инфраструктуру Запорожской области - губернатор
00:31Президент США принял верительные грамоты у нового посла России
00:13В Тернопольской области сотрудники ТЦК насильно увезли к себе настоятеля монастыря-скита
23:53Бывший министр Саратовской области Павел Беликов погиб в зоне СВО
23:38ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Брянской области, есть раненые
Лента новостейМолния