https://ukraina.ru/20250612/ni-odna-mrazota-ne-shevelnula-paltsem-chto-govoryat-na-ukraine-o-zakhode-vs-rf-v-dnepropetrovskuyu-1063859053.html

"Ни одна мразота не шевельнула пальцем". Что говорят на Украине о заходе ВС РФ в Днепропетровскую область

"Ни одна мразота не шевельнула пальцем". Что говорят на Украине о заходе ВС РФ в Днепропетровскую область - 12.06.2025 Украина.ру

"Ни одна мразота не шевельнула пальцем". Что говорят на Украине о заходе ВС РФ в Днепропетровскую область

На этой неделе случилось то, чего украинские политики и военные опасались уже полгода – российская армия зашла в Днепропетровскую область сразу на двух участках.

2025-06-12T03:47

2025-06-12T03:47

2025-06-12T03:47

днепр

днепропетровская область

украина

владимир зеленский

филатов

дмитрий песков

вооруженные силы украины

сизо

эксклюзив

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По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, продвижение является частью плана по созданию буферной зоны. Для Киева этот факт является болезненным медийным ударом.С 1990-х Днепр (тогда еще Днепропетровск) являлся центром и колыбелью украинской олигархической системы, взявшей на вооружение украинский национализм в борьбе за бывшие советские активы, а затем – за финансовую помощь Запада. Зеленский и Юлия Тимошенко, олигархи Виктор Пинчук и Игорь Коломойский, Александр Турчинов и Леонид Кучма – все эти выходцы из Днепропетровска внесли свой вклад в создание того монстра, который возник на месте бывшей УССР.Украинские военные пытаются успокоить националистов, заявляя, что ВС РФ еще не закрепились на территории области, но региональные власти спешно организуют эвакуацию прифронтовых районов.Командир батальона беспилотных комплексов "Булава" 72 бригады им. "Черных запорожцев" с позывным "Студент" рассказывает в телемарафоне, что на границе Днепропетровской области россиян якобы в 10 раз больше. Многократное преувеличение численности противника на Украине всегда "включают", когда приходится отступать и терять позиции.Скандальная нардеп Марьяна Безуглая возмущается и рассказывает, что вхождение россиян в Днепропетровскую область было неизбежным, так как "никто стену на границе областей не строил эти три года".Украинский военкор с позывным "Мучной" тоже негодует по поводу отсутствия фортификаций на административной границе области. "Причина всех откатов и занятие невыгодных позиций говорит о том, что за все эти годы ни одна мразота сверху не шевельнула пальцем, чтобы укрепить Новопавловский район. Потом мы удивляемся – а как так враг быстро двигается и с разных углов подходит в Днепропетровскую область", - пишет "Мучной".Украинские военные также заявляют об отсутствии нормальных фортификаций, проволочных заграждений, "зубов дракона", из-за чего российские мотоциклисты и бронетехника заходят глубоко в тыл в Днепропетровской области.Опальный нардеп Александр Дубинский пишет из СИЗО, что у Зеленского якобы ждут, когда российская армия растянется ограниченными силами на максимальную длину фронта. После этого, по его мнению, может быть предпринята попытка контратаки, возможно, в нескольких местах. Он считает, что такими точками могут стать Сумы, Славянско-Краматорская агломерация, Павлоград и даже Харьков. Но для этого, дескать, Зеленскому надо чтобы армия РФ завязла в крупных городах, или вокруг них.В тоже время китайское издание Asia Times пишет, что, наоборот, наступление России на Днепропетровском, Харьковском и Запорожском направлениях вынудит Украину защищать три фронта одновременно, а это грозит ВСУ обрушением фронта.Украинское издание "Страна" предупреждает, что Днепр и Запорожье - крупнейшие промышленные центры страны и важнейшие логистические узлы для украинской армии. Прорыв к ним российских войск, по мнению "Страны", будет означать катастрофу для логистики ВСУ на всем южном фронте и на половине восточного.Кроме того, приближение фронта к крупным городам создает дополнительное давление вследствие увеличения потока внутренних переселенцев. Наибольшее количество внутренних переселенцев (16%) сейчас проживают именно в Днепропетровской области.Украинские эксперты рассуждают о новых волнах беженцев в страны Европы "на радость" тамошним политикам, которые обязались поддерживать Украину, но теперь не знают, как и за счет кого сократить расходы.Татьяна Янушкевич, глава инспекции по вопросам занятости при горсовете Днепра рассказывает, что в городе наблюдается огромный дефицит кадров, резко возросло количество вакансий, которые некем заполнить. Дефицит кадров, по ее словам, возрастает с каждым месяцем как следствие миграционных процессов и мобилизации. Однако она пытается делать хорошую мину при плохой игре и находит позитив в том, что при найме работников "исчез эйджизм" (дискриминация по возрастному признаку). Проще говоря, вакансии заполняют пенсионерами и подростками. Она хвалится, что продавцами в сети супермаркетов АТБ, электриками и сантехниками на коммунальных предприятиях работают сотни людей старше 65 лет (что является, скорее, следствием нищенских пенсий).В то же время политолог Андрей Золотарев утверждает, что в Днепре нарастают панические настроения. От точки захода российской армии в Днепропетровскую область, по его словам, 176 километров или 2,5 часа езды до областного центра. "Но, тем не менее, в Днепре эта информация вызывает, если не панику, то многие начинают нервничать", - говорит политолог.Командир 1-го отдельного штурмового полка ВСУ Дмитрий Филатов надеется, что приближение фронта к Днепру мобилизует украинское общество. Потеря даже всего Донбасса, по его мнению, не сыграет такой роли. "Как только сейчас фронт посыплется, если сейчас дойдут до Днепра, я думаю, общество мобилизуется. Хотелось бы, чтобы не дошли", – надеется Филатов.Однако это, скорее, мечты националиста, так как потенциал для такой мобилизации на Украине давно исчерпан, а город Днепр для типичного киевлянина или львовянина ничем не лучше Сум или Покровска, под которыми уже стоит российская армия.Подробнее о том, что происходит в Сумах - в статье Дмитрия Ковалевича "Спешное освоение бюджета и распродажа предприятий. Что происходит в Сумах"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

днепр, днепропетровская область, украина, владимир зеленский, филатов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, сизо, эксклюзив