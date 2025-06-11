Спешное освоение бюджета и распродажа предприятий. Что происходит в Сумах - 11.06.2025 Украина.ру
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Спешное освоение бюджета и распродажа предприятий. Что происходит в Сумах
Спешное освоение бюджета и распродажа предприятий. Что происходит в Сумах - 11.06.2025 Украина.ру
Спешное освоение бюджета и распродажа предприятий. Что происходит в Сумах
К городу Сумы последнее время приковано внимание украинских экспертов и политиков, гадающих, как скоро российская армия начнет штурмовать город и куда ехать сумчанам.
2025-06-11T04:15
2025-06-11T04:15
сумы
украина
сумская область
татьяна монтян
владимир зеленский
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
кабмин
генштаб
эксклюзив
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Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров уверяет, что оснований для эвакуации из областного центра пока нет. По его словам, ситуация напряженная, но подконтрольная, а бои идут якобы не в Сумской области, а на границе. А вот экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, напротив, заявляет, что жителям региона пора задуматься об эвакуации.Меж тем украинская адвокат Татьяна Монтян рассказывает, что многие украинцы бегут и в обратном направлении – в Сумы, чтобы дождаться там российскую армию. "Они с надеждой ждут, что, возможно, по Сумам что-то будет, и народ перемещается в Сумы", - рассказывает Монтян.Во вторник 10 июня почти всю полицию Сум поставили на ноги, требуя разыскать "злоумышленников", которые предыдущей ночью разрисовали символами "Z" баннеры с портретами погибших украинских военнослужащих на центральной площади города. Последняя буква латинского алфавита на Украине фактически запрещена, так как считается "российским символом".Бывший советник украинского мэра Мариуполя Пётр Андрющенко рассказывает, что россияне перебрасывают силы из Крыма и Херсонской области именно в Сумскую область. Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что на Сумском направлении россияне набрали темп и подходят всё ближе к областному центру, что угрожает городу ударами FPV-дронов.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный украинской власть в госизмене, пишет из СИЗО, что движение российской армии приведет к нарастающему кризису с переселенцами, а первым крупным городом на очереди являются Сумы. По его мнению, это создаст давление для режима Зеленского похуже, чем военное давление, так как этих людей некуда девать, городки для переселенцев никто не строил, а все ресурсы уходили приближенным Зеленского.Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что на строительство трех линий фортификаций вокруг Сум было потрачено почти 40 миллиардов гривен. По его словам, "всё построено". Однако депутат из Сум Александр Качура, выступая в Раде, требует провести аудит и инспекцию затрат на строительство фортификаций в этом регионе.Нардеп Марьяна Безуглая обвиняет региональные власти и командование ВСУ в "сдаче территорий" ради прикрытия воровства на строительстве фортификаций."Наши генералы и ОВА (областная военная администрация) и местные администрации так списывают имущество. Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет — они уже у россиян", - возмущается Безуглая.Однако секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко в ответ ей рассказывает, что фортификации были построены, но они не спасают от российской армии. "У нас война XXI века, а фортификации времён Второй мировой", - констатирует Костенко.Западное издание The Economist сообщало на днях, что Россия завоевывает на севере Украины почти столько же территории, сколько на главном театре военных действий в Донбассе, потому что легко справляется с укреплениями, не приспособленными для ведения войны с помощью дронов.По мере приближения российской армии к городу, чиновники резко активизировали воровство, стараясь украсть, как можно быстрее и как можно больше. На этой неделе управление национальной полиции объявило тендер на 56 миллионов гривен на ремонт двух нежилых помещений для обустройства там впоследствии спортивной площадки.Если не "освоить" эти средства сейчас, то потом придется, возможно, выкручиваться, как украинские "администрации" Мариуполя и Бердянска, которые по документам там до сих пор ремонтируют улицы.После недавних ударов дронов по объектам энергетической инфраструктуры у десятков тысяч жителей области пропал свет. На строительство защиты энергетических объектов еще в прошлом году были выделены сотни миллионов гривен, но они не спасли от ударов даже там, где реально были построены.Украинские военные, расположенные под Сумами, в сети возмущаются, что буквально под носом у наступающей российской армии в Сумском районе спешно ремонтируют дороги и укладывают новое асфальтное покрытие. По мнению украинских военных, они тем самым облегчают проход российской военной техники, но предприятиям нужно успеть освоить выделенные средства.На 11 июня Кабмин Украины назначил аукцион по продаже "Сумыхимпрома" — завода, расположенного всего в 10 километрах от позиций российских войск, который ранее считался стратегическим. То есть, его пытаются успеть продать, пока туда не зашла российская армия. Предприятие специализируется на производстве сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и других видов продукции неорганической химии. Стартовая цена — 1,158 миллиарда гривен. За эти деньги покупатель, как ожидается, погасит долги перед Пенсионным фондом на 150 миллионов и произведет модернизацию завода.Модернизацию, надо полагать, будут производить под ударами российской артиллерии. Вполне возможно Кабмин Украины надеется, что на завод позарится какая-нибудь западная компания, а впоследствии - завалит РФ исками в международных арбитражных судах.Подробнее о том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: принципы украинского рабовладения, "лишние" защитники и дефолт Шредингера"
сумы
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сумы, украина, сумская область, татьяна монтян, владимир зеленский, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, кабмин, генштаб, эксклюзив
Сумы, Украина, Сумская область, Татьяна Монтян, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Кабмин, Генштаб, Эксклюзив

Спешное освоение бюджета и распродажа предприятий. Что происходит в Сумах

04:15 11.06.2025
 
© commons.wikimedia.org / Андрій Мозговий
- РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© commons.wikimedia.org / Андрій Мозговий
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
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К городу Сумы последнее время приковано внимание украинских экспертов и политиков, гадающих, как скоро российская армия начнет штурмовать город и куда ехать сумчанам.
Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров уверяет, что оснований для эвакуации из областного центра пока нет. По его словам, ситуация напряженная, но подконтрольная, а бои идут якобы не в Сумской области, а на границе. А вот экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, напротив, заявляет, что жителям региона пора задуматься об эвакуации.
Меж тем украинская адвокат Татьяна Монтян рассказывает, что многие украинцы бегут и в обратном направлении – в Сумы, чтобы дождаться там российскую армию. "Они с надеждой ждут, что, возможно, по Сумам что-то будет, и народ перемещается в Сумы", - рассказывает Монтян.
Во вторник 10 июня почти всю полицию Сум поставили на ноги, требуя разыскать "злоумышленников", которые предыдущей ночью разрисовали символами "Z" баннеры с портретами погибших украинских военнослужащих на центральной площади города. Последняя буква латинского алфавита на Украине фактически запрещена, так как считается "российским символом".
Бывший советник украинского мэра Мариуполя Пётр Андрющенко рассказывает, что россияне перебрасывают силы из Крыма и Херсонской области именно в Сумскую область. Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что на Сумском направлении россияне набрали темп и подходят всё ближе к областному центру, что угрожает городу ударами FPV-дронов.
Нардеп Александр Дубинский, обвиненный украинской власть в госизмене, пишет из СИЗО, что движение российской армии приведет к нарастающему кризису с переселенцами, а первым крупным городом на очереди являются Сумы. По его мнению, это создаст давление для режима Зеленского похуже, чем военное давление, так как этих людей некуда девать, городки для переселенцев никто не строил, а все ресурсы уходили приближенным Зеленского.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что на строительство трех линий фортификаций вокруг Сум было потрачено почти 40 миллиардов гривен. По его словам, "всё построено". Однако депутат из Сум Александр Качура, выступая в Раде, требует провести аудит и инспекцию затрат на строительство фортификаций в этом регионе.
Нардеп Марьяна Безуглая обвиняет региональные власти и командование ВСУ в "сдаче территорий" ради прикрытия воровства на строительстве фортификаций.
"Наши генералы и ОВА (областная военная администрация) и местные администрации так списывают имущество. Не были подготовлены линии обороны, фортификации? Так кто же это докажет — они уже у россиян", - возмущается Безуглая.
Однако секретарь парламентского комитета по нацбезопасности Роман Костенко в ответ ей рассказывает, что фортификации были построены, но они не спасают от российской армии. "У нас война XXI века, а фортификации времён Второй мировой", - констатирует Костенко.
Западное издание The Economist сообщало на днях, что Россия завоевывает на севере Украины почти столько же территории, сколько на главном театре военных действий в Донбассе, потому что легко справляется с укреплениями, не приспособленными для ведения войны с помощью дронов.
По мере приближения российской армии к городу, чиновники резко активизировали воровство, стараясь украсть, как можно быстрее и как можно больше. На этой неделе управление национальной полиции объявило тендер на 56 миллионов гривен на ремонт двух нежилых помещений для обустройства там впоследствии спортивной площадки.
Если не "освоить" эти средства сейчас, то потом придется, возможно, выкручиваться, как украинские "администрации" Мариуполя и Бердянска, которые по документам там до сих пор ремонтируют улицы.
После недавних ударов дронов по объектам энергетической инфраструктуры у десятков тысяч жителей области пропал свет. На строительство защиты энергетических объектов еще в прошлом году были выделены сотни миллионов гривен, но они не спасли от ударов даже там, где реально были построены.
Украинские военные, расположенные под Сумами, в сети возмущаются, что буквально под носом у наступающей российской армии в Сумском районе спешно ремонтируют дороги и укладывают новое асфальтное покрытие. По мнению украинских военных, они тем самым облегчают проход российской военной техники, но предприятиям нужно успеть освоить выделенные средства.
На 11 июня Кабмин Украины назначил аукцион по продаже "Сумыхимпрома" — завода, расположенного всего в 10 километрах от позиций российских войск, который ранее считался стратегическим. То есть, его пытаются успеть продать, пока туда не зашла российская армия. Предприятие специализируется на производстве сложных минеральных удобрений, двуокиси титана, серной кислоты и других видов продукции неорганической химии. Стартовая цена — 1,158 миллиарда гривен. За эти деньги покупатель, как ожидается, погасит долги перед Пенсионным фондом на 150 миллионов и произведет модернизацию завода.
Модернизацию, надо полагать, будут производить под ударами российской артиллерии. Вполне возможно Кабмин Украины надеется, что на завод позарится какая-нибудь западная компания, а впоследствии - завалит РФ исками в международных арбитражных судах.
Подробнее о том, что происходит в экономике Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: принципы украинского рабовладения, "лишние" защитники и дефолт Шредингера"
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СумыУкраинаСумская областьТатьяна МонтянВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныКабминГенштабЭксклюзив
 
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