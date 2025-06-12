https://ukraina.ru/20250612/komendantskiy-chas-mitingam-v-ssha-ne-pomekha-protesty-prodolzhayut-zarazhat-goroda-1063859776.html

Комендантский час митингам в США не помеха: протесты продолжают "заражать" города

Комендантский час митингам в США не помеха: протесты продолжают "заражать" города - 12.06.2025 Украина.ру

Комендантский час митингам в США не помеха: протесты продолжают "заражать" города

Накануне власти Лос-Анджелеса объявили комендантский час, однако протестующие его проигнорировали, и в итоге полиция применила резиновые пули против группы из сотен митингующих вышедших на улицы вне оговоренного времени

2025-06-12T10:42

2025-06-12T10:42

2025-06-12T10:42

протесты

новости

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нацгвардия

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Также беспорядки продолжают распространяться по США: столкновения с полицией произошли в Сиэттле, штат Вашингтон. В том же штате, в городе Спокан, местные власти объявили о введении комендантского часа.В США уже несколько дней проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос-Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации и попиранием самого понятия демократии.В ночь на 10 июня по протестующим был применен слезоточивый газ и резиновые пули, а к силам Нацгвардии подтянули 700 морпехов: Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии."Америку ждет очередное лето беспорядков. Теперь у Трампа появился повод для вывода войск из Европы. Власти Калифорнии осудили происходящее, но только не сами погромы, а реакцию Трампа. Однако его команда научена горьким опытом погромов Black Lives Matter 2020 года, когда власти испугались что-либо предпринимать (в это время президентом США был Джо Байден. - Ред.)", - прокомментировал ситуацию политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете МЕТРО.Он добавил, что потенциал разрастания беспорядков колоссальный: за время работы Байдена в белом доме в США въехали более пяти миллионов мигрантов.Другие события дня: Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже.

https://ukraina.ru/20250611/1063836707.html

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протесты, новости, вашингтон, европа, сша, дональд трамп, джо байден, пит хегсет, нацгвардия, пентагон