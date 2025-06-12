Комендантский час митингам в США не помеха: протесты продолжают "заражать" города
© Getty Images / Apu Gomes
© Getty Images / Apu Gomes
Накануне власти Лос-Анджелеса объявили комендантский час, однако протестующие его проигнорировали, и в итоге полиция применила резиновые пули против группы из сотен митингующих вышедших на улицы вне оговоренного времени
Также беспорядки продолжают распространяться по США: столкновения с полицией произошли в Сиэттле, штат Вашингтон. В том же штате, в городе Спокан, местные власти объявили о введении комендантского часа.
В США уже несколько дней проходят массовые протесты мигрантов, не желающих уезжать в свои страны в рамках проводимой американским президентом Дональдом Трампом политики по депортации.
Хуже всего дела обстоят в регионе-оплоте демократов Лос-Анджелесе. Участники акции бросают в полицию петарды и куски бетона, громят магазины и рестораны, устраивают поджоги.
Ранее Трамп уже обвинял местные власти в бездействии и обещал разобраться в ситуации с помощью Нацгвардии, а глава Пентагона Пит Хегсет грозил морпехами. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс оценивают попытки силового подавления протестов "целенаправленным подстрекательством", ведущим к эскалации и попиранием самого понятия демократии.
Вчера, 10:40Власти Лос-Анджелеса, жалевшие митингующих, немного передумалиМэр Лос-Анджелеса Карэн Басс объявила, что в центре города на несколько дней будет введен комендантский час с 20:00 до 06:00. Одна из причин введения такой меры - мародёрство, на этой неделе было разграблено около 23-х различных предприятий
В ночь на 10 июня по протестующим был применен слезоточивый газ и резиновые пули, а к силам Нацгвардии подтянули 700 морпехов: Задействована морская пехота: в США никак не могут разобраться, где границы у демократии.
"Америку ждет очередное лето беспорядков. Теперь у Трампа появился повод для вывода войск из Европы. Власти Калифорнии осудили происходящее, но только не сами погромы, а реакцию Трампа. Однако его команда научена горьким опытом погромов Black Lives Matter 2020 года, когда власти испугались что-либо предпринимать (в это время президентом США был Джо Байден. - Ред.)", - прокомментировал ситуацию политолог-американист Малек Дудаков в комментарии газете МЕТРО.
Он добавил, что потенциал разрастания беспорядков колоссальный: за время работы Байдена в белом доме в США въехали более пяти миллионов мигрантов.
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