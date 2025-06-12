https://ukraina.ru/20250612/gossekretar-ssha-rubio-pozdravil-rossiyan-s-dnem-rossii-i-poobeschal-druzhit-kim-chen-yn-tozhe-1063859362.html

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже - 12.06.2025 Украина.ру

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже

В Москву летят поздравительные телеграммы с Днем России. Самое первое пришло из Северной Кореи. Лидер этой страны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения двух стран окрепли "благодаря воинственной дружбе солдат двух стран"

2025-06-12T09:36

2025-06-12T09:36

2025-06-12T09:36

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Также поздравления направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Первый пожелал главе РФ Владимиру Путину дальнейших успехов в работе во имя благополучия и процветания страны. Второй подчеркнул, что Россия - "лидер в движении по установлению нового недискриминационного мирового порядка"Госдеп США распространил поздравление с Днем России от имени своего госсекретаря Марко Рубио. В тексте подчеркивается приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Россией и выражается надежда, что украинское урегулирование приведет к более взаимовыгодным отношениям с МосквойНакануне российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью российским СМИ отметил, что до "выздоровления" отношений РФ и США далеко, но переговоры - близко.По словам дипломата, взаимодействие с Соединенными Штатами по стратегической стабильности невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере, ведь при экс-президенте Джо Байдене Вашингтон де-факто выступал стороной конфликта на Украине, и даже после прихода к власти республиканца Дональда Трампа военная помощь Киеву продолжается, подчеркнул посол.Учитывая данные обстоятельства, "ожидать подвижек в этой чувствительной сфере (стратегической стабильности. - Ред.) не приходится", подчеркнул Дарчиев, уточнив, что до "выздоровления" российско-американских отношений еще далеко, но переговоры идут, и очередной раунд состоится "в самое ближайшее время в Москве".Все чаще в информационном пространстве звучит мнение о том, что президент США Дональд Трамп нацелен на восстановление российско-американских отношений, диалог с Москвой ему куда интереснее проблем Киева. Подробнее об этом - в материале "Взвешивает цену отравления": в США назвали причину противоречивого поведения Трампа.

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