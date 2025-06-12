Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже - 12.06.2025 Украина.ру
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Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже
Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже - 12.06.2025 Украина.ру
Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже
В Москву летят поздравительные телеграммы с Днем России. Самое первое пришло из Северной Кореи. Лидер этой страны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения двух стран окрепли "благодаря воинственной дружбе солдат двух стран"
2025-06-12T09:36
2025-06-12T09:36
новости
россия
сша
москва
марко рубио
дональд трамп
ким чен ын
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Также поздравления направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Первый пожелал главе РФ Владимиру Путину дальнейших успехов в работе во имя благополучия и процветания страны. Второй подчеркнул, что Россия - "лидер в движении по установлению нового недискриминационного мирового порядка"Госдеп США распространил поздравление с Днем России от имени своего госсекретаря Марко Рубио. В тексте подчеркивается приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Россией и выражается надежда, что украинское урегулирование приведет к более взаимовыгодным отношениям с МосквойНакануне российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью российским СМИ отметил, что до "выздоровления" отношений РФ и США далеко, но переговоры - близко.По словам дипломата, взаимодействие с Соединенными Штатами по стратегической стабильности невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере, ведь при экс-президенте Джо Байдене Вашингтон де-факто выступал стороной конфликта на Украине, и даже после прихода к власти республиканца Дональда Трампа военная помощь Киеву продолжается, подчеркнул посол.Учитывая данные обстоятельства, "ожидать подвижек в этой чувствительной сфере (стратегической стабильности. - Ред.) не приходится", подчеркнул Дарчиев, уточнив, что до "выздоровления" российско-американских отношений еще далеко, но переговоры идут, и очередной раунд состоится "в самое ближайшее время в Москве".Все чаще в информационном пространстве звучит мнение о том, что президент США Дональд Трамп нацелен на восстановление российско-американских отношений, диалог с Москвой ему куда интереснее проблем Киева. Подробнее об этом - в материале "Взвешивает цену отравления": в США назвали причину противоречивого поведения Трампа.
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новости, россия, сша, москва, марко рубио, дональд трамп, ким чен ын
Новости, Россия, США, Москва, Марко Рубио, Дональд Трамп, Ким Чен Ын

Госсекретарь США Рубио поздравил россиян с Днем России и пообещал дружить. Ким Чен Ын тоже

09:36 12.06.2025
 
© Public domain
© Public domain
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В Москву летят поздравительные телеграммы с Днем России. Самое первое пришло из Северной Кореи. Лидер этой страны Ким Чен Ын подчеркнул, что отношения двух стран окрепли "благодаря воинственной дружбе солдат двух стран"
Также поздравления направили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Белоруссии Александр Лукашенко. Первый пожелал главе РФ Владимиру Путину дальнейших успехов в работе во имя благополучия и процветания страны. Второй подчеркнул, что Россия - "лидер в движении по установлению нового недискриминационного мирового порядка"
Госдеп США распространил поздравление с Днем России от имени своего госсекретаря Марко Рубио. В тексте подчеркивается приверженность намерению выстраивать конструктивные отношения с Россией и выражается надежда, что украинское урегулирование приведет к более взаимовыгодным отношениям с Москвой
"США поддерживают стремление российского народа к светлому будущему. Мы подтверждаем нашу готовность к конструктивному взаимодействию с РФ для достижения прочного мира между Россией и Украиной", - говорится в сообщении Рубио, где он также выразил надежду, что урегулирование конфликта позволит улучшить отношения между странами.
Накануне российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью российским СМИ отметил, что до "выздоровления" отношений РФ и США далеко, но переговоры - близко.
По словам дипломата, взаимодействие с Соединенными Штатами по стратегической стабильности невозможно обособить от общей ситуации в военно-политической сфере, ведь при экс-президенте Джо Байдене Вашингтон де-факто выступал стороной конфликта на Украине, и даже после прихода к власти республиканца Дональда Трампа военная помощь Киеву продолжается, подчеркнул посол.
Учитывая данные обстоятельства, "ожидать подвижек в этой чувствительной сфере (стратегической стабильности. - Ред.) не приходится", подчеркнул Дарчиев, уточнив, что до "выздоровления" российско-американских отношений еще далеко, но переговоры идут, и очередной раунд состоится "в самое ближайшее время в Москве".
Все чаще в информационном пространстве звучит мнение о том, что президент США Дональд Трамп нацелен на восстановление российско-американских отношений, диалог с Москвой ему куда интереснее проблем Киева. Подробнее об этом - в материале "Взвешивает цену отравления": в США назвали причину противоречивого поведения Трампа.
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НовостиРоссияСШАМоскваМарко РубиоДональд ТрампКим Чен Ын
 
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Заголовок открываемого материала
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