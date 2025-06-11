https://ukraina.ru/20250611/sanktsii-iz-ada-kak-instrument-shantazha-svyatenkov-o-politicheskoy-igre-ssha-1063827960.html

"Санкции из ада" как инструмент шантажа: Святенков о политической игре США

"Санкции из ада" как инструмент шантажа: Святенков о политической игре США - 11.06.2025 Украина.ру

"Санкции из ада" как инструмент шантажа: Святенков о политической игре США

Законопроект о новых жестких санкциях против России, продвигаемый сенатором Линдси Грэмом*, является частью стратегии шантажа со стороны американского руководства. При этом сам президент США Дональд Трамп не заинтересован в обострении санкционного давления на Москву. Такое мнение в интервью изданию "Украина.ру" высказал политолог Павел Святенков

2025-06-11T05:00

2025-06-11T05:00

2025-06-11T05:00

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"Это любимая американская игра, – заявил эксперт. – Рассказывают, что в Америке разделение властей, Конгресс полностью независим от президента. Это обычная игра в доброго и злого следователя. Линдси Грэм является политическим союзником Трампа. И, естественно, все, что он делает, он делает благодаря намекам из Белого дома".Святенков обратил внимание на показательную приостановку законопроекта.Эксперт также прокомментировал политические перспективы действующего президента США. "Трамп, приближаясь к выборам 2028 года, все больше будет превращаться в хромую утку. Он президент одного срока. Такого еще не было в американской истории, чтобы президент приходил на один срок и не мог с юридической точки зрения больше избираться. Власть у него будет утекать из рук, потому что все будут понимать: Трамп уходит в историю", — отметил он.По мнению собеседника издания, сейчас Трамп никакого обострения санкций не хочет, и "мы видим, что законопроект завис". Но в какой-то момент Конгресс может перестать его слушаться, когда борьба за пост его преемника станет жарче, заключил Святенков.Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол и вовсе раскритиковал идею об ужесточении ограничительных мер против Москвы, отметив, что законопроект его коллеги по Сенату и партии Линдси Грэма* о введении 500%-ных пошлин на товары стран, торгующих с РФ, просто утопит США."Если законопроект Линдси Грэма* будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, которые никогда ранее не наблюдались в нашей стране. <...> Опрометчивый законопроект толкнет многих наших союзников в объятия других торговых партнеров, включая Китай. Наконец, законопроект не убедит Россию просить мира на Украине. Более того, Москва будет рада дальнейшему размежеванию США с ключевыми торговыми партнерами. Законом о санкциях мы лишь отморозим себе уши назло России", — заявил Пол.Полный текст интервью Павла Святенкова: США готовы отстраниться от войны Европы и России, чтобы вернуться в статусе победителей читайте на сайте Украина.ру.* Признан террористом и экстремистом.

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