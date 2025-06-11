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"Новые приключения янки при дворе короля Артура": epic fail киностудии им. Довженко

"Новые приключения янки при дворе короля Артура": epic fail киностудии им. Довженко - 11.06.2025 Украина.ру

"Новые приключения янки при дворе короля Артура": epic fail киностудии им. Довженко

6 июня 1989 года на советские киноэкраны вышел фильм, от которого зрители ждали очень многого. Их ожидания подогревали замечательный литературный первоисточник и звёздный актёрский состав. Фильм снимали на киностудии им. Довженко, назывался он "Новые приключения янки при дворе короля Артура"… и зрительских ожиданий не оправдал

2025-06-11T16:00

2025-06-11T16:00

2025-06-11T16:00

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Режиссёром фильма был Виктор Гресь, который до этого снимал преимущественно короткометражные ленты, такие, как "Кто умрет сегодня" (1967), "Слепой дождь" (1968), "Голубое и зелёное" (1970). В 1980 году он снял полнометражную сказку "Чёрная курица или подземные жители", которую посмотрели 4,8 млн. зрителей. Фильм был камерный – окупился, и режиссёру позволили попробовать повторить свой успех.Виктор Степанович хотел создать мощную фантастическую ленту, с глубокой философией. Его выбор остановился на повести Марка Твена "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура". Гресь надеялся, что его будущей картиной также заинтересуются на Западе. Он, правда, не понимал, как и многие тогда из советской киношной интеллигенции, что на западе кино – это в основном про деньги, которые должны окупаться, и, соответственно, про зрелищность. "Тарковщина", которой тогда массово "болели" советские кинодеятели, для этого не годилась. Тем более, что Тарковский уже творил на Западе – место заумного советского арт-хауса было занято.Сценарий Гресь решил написать сам при содействии Михаила Рощина, который ранее писал сценарии к таким фильмам как "Старый Новый год" (1980), "Валентин и Валентина" (1985). Он считал произведение Марка Твена очень интересным, но сюжет – устаревшим. Поэтому авторы осовременили его, сделали главным героем не американского оружейника из XIX века, а американского лётчика из века ХХ. Он чудесным образом переносится в VI век к самому королю Артуру и его окружению. В этом сценаристы последовали первооснове. Но дальше, вопреки ожиданиям зрителей, они стали писать не экранизацию произведения Твена, а фантазии на его тему… что и заявляется в самом начале фильма в титрах.В своём интервью Гресь сказал: "Поначалу намеревались по возможности вообще уйти от Твена. (...) Но в процессе работы мы поняли, что, уходя от Твена, мы в конце концов пришли к нему же". Правда для автора данной публикации является большой загадкой, в каком месте сценаристы вернулись к Твену. Вместо искромётной, наполненной откровенным стёбом сатиры, высмеивающей заносчивых, лживых и тупых рыцарей "круглого стола", их пренебрежительное отношение к людям ниже их рангом, сумасшедшего старикана-мизантропа Мерлина и прочих персонажей, получилась заумная псевдо-философская притча. К Марку Твену она имеет весьма отдалённое отношение, хотя сюжетной линии местами (очень местами) авторы всё же придерживались.По сюжету картины, главный герой, американский пилот Хэнк Морган, во время полёта попадает во "временную дыру". Весь экипаж погибает, а главный герой оказывается в средневековой Англии. Пилот попадает в плен к рыцарю Ланселоту, который приводит его во дворец короля Артура. Сценаристы зачем-то выбросили эти самые важные для завязывания сюжета события, и мы узнаём о них из рассказа главного героя королю Артуру. То есть, вот рыцари сэр Ланселот и сэр Мордред наблюдают что-то в небе… и вот уже сэр Ланселот представляет главного героя королю Артуру. Ни сцены авиакатастрофы, ни пленения, ничего этого нет.Король благодушно встречает гостя, но мудрец и пророк Мерлин советует сжечь незнакомца на костре, поскольку тот принесёт королевству гибель. Пилота от казни, как и в книге, спасает солнечное затмение. Хэнка после этого считают посланником Бога, и на его защиту становится архиепископ.Он становится советником короля, пытается найти свой самолёт, но попадает в плен к королеве Моргане и подписывает договор, что новым королем станет Мордред. Хэнк среди бедняков встречает короля Артура – тот любит переодеваться в простого человека и бродить среди подданных, чтобы узнать их мысли. Артур и Хэнк попадают в руки работорговца, но главный герой успевает забрать оружие с наконец найденного самолета и освободить себя и короля.Вернувшись в замок, Артур посвящает Хэнка в рыцари, но рыцари узнают о договоре Хэнка с Морганой и атакуют его. Хэнк расстреливает рыцарей из пулемёта, и таким образом сбывается предсказание Мерлина. Король Артур тоже погибает. Хэнк садится в свой самолет… и просыпается. Создаётся так и не проясняемая двусмысленность, что никакого путешествия во времени не было – Хэнк просто во время аварии получил сильный удар, и все что происходило с ним – это, возможно, всего лишь сон.Главная роль, пилота Моргана, досталась Сергею Колтакову, который сыграл в таких фильмах как "Валентина" (1980), "Жизнь Клима Самгина" (1986-88), "Зеркало для героя" (1987). Он считался в 80-е перспективным актёром, но расцвет его сил пришёлся на "святые 90-е", когда кинематограф всех бывших советских республик оказался в глубоком нокауте.С Альбертом Филозовым режиссер Виктор Гресь познакомился ещё во времена съёмок "Чёрной курицы, или Подземных жителей" (1980). Он восхищался Филозовым, долго мечтал о сотрудничестве, и неудивительно. Послужной список актёра, который сильно превышает 150 картин, включает такие шедевры советского кинематографа, как "И это всё о нём" (1977), "Расмус-бродяга" (1978), "Вам и не снилось.." (1980), "Тегеран-43" (1980), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987). В "Новых приключениях янки…" он сыграл одновременно два персонажа – короля Артура и Мерлина, которые по сюжету являются братьями-близнецами. Эти роли изначально писались под него.Королеву Гиневру сыграла Елена Финогеева. Незадолго перед съёмками она появилась в главной женской роли ещё одного исторического фильма "Искушение Дон-Жуана" (1985).Настоящим подарком для режиссёра стало согласие сыграть в фильме Ланселота Александра Кайдановского. К тому времени он уже участвовал в более чех 40 фильмах, наиболее известными из которых стали "Крах инженера Гарина" (1973), "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Пропавшая экспедиция" (1975), "Сталкер" (1979), "Десять негритят" (1987). В 1984 году Кайдановский окончил Высшие курсы сценаристов и режиссёров и сконцентрировался на режиссуре, обычно отказываясь от ролей в чужих фильмах. Но роль Ланселота его заинтересовала. Однако "игра" сценаристов и режиссёра в "тарковщину" привела к тому, что у них из Ланселота получился второй Сталкер, только в средневековых латах.Королеву Моргану сыграла Анастасия Вертинская, известная зрителю по ролям Ассоли в "Алых парусах" (1961), Гуттиэре в "Человеке-амфибии" (1961), Офелии в "Гамлете" (1964), княгини Лизы Болконской в "Войне и мире" (1965), Моны в "Безымянной звезде" (1978).Архиепископом в "Новых приключениях…" стала звезда советского кинематографа Евгений Евстигнеев. В то время он находился на пике своей славы после фильмов "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" (1964), "Берегись автомобиля" (1966), "Зигзаг удачи" (1967), "Золотой телёнок" (1968), "Старики-разбойники" (1971), "Место встречи изменить нельзя" (1979), "Зимний вечер в Гаграх" (1985), "Гардемарины, вперёд!" (1987), "Собачье сердце" (1988). Этот список можно продолжать бесконечно – Евстигнеев был актером разноплановым и невероятно талантливым. К сожалению, режиссёр, в основном из-за недостатков сценария, не смог использовать весь тот потенциал, который несло участие в фильме такого яркого актера.Кроме этих "звёзд" фильме отметился и Владимир Сошальский, он ранее снимался у Греся в "Чёрной курице…" (1980), и Владимир Кашпур, Мария Капнист, Алексей Горбунов (будущий Шико в "Графине де Монсоро" (1997).На роль вероломного рыцаря Мордреда Гресь взял своего сына Марка, ранее в 12 лет сыгравшего у отца в "Чёрной курице…" роль воспитанника пансионата. "Новые приключения янки…" стали последними в его кинокарьере: он потом работал художником и декоратором, вёл телепрограммы.Зачем-то съёмки Гресь решил вести не на Украине, чей ландшафт вполне можно выдать за средневековую Англию, а… в Средней Азии. Странные, совершенно не европейские пейзажи помощники режиссёра нашли на границе Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Такое решение не могло не сделать фильм намного более дорогим, чем он мог бы быть.Стояла невероятная жара, поэтому снимали только утром и вечером. Особенно тяжело пришлось актёрам, игравшим рыцарей. Латы у них были самые настоящие – их выковал 23-летний Юлиан Тихонов, бывший бутафор киевского театра. Единственное, металл он взял тоньше, чем у оригиналов, и латы эти скорее соответствовали тем, что носили в XV веке, во времена Жанны д’Арк, чем те, которые использовались в веке VI. Остальным тоже было не сильно легче в их войлочных под средневековье одеяниях.Только интерьерные съёмки проводили в Киеве. Причём в них режиссёр явно увлёкся возможностью после сильного перестроечного послабления цензуры показывать обнажённую женскую натуру. Тут мелькает своими прелестями и сыгравшая подругу главного героя Сэнди актриса Евдокия Германова, и несколько обнажается Анастасия Вертинская, и показывает грудь какая-то неизвестная девушка, не пойми зачем оказавшаяся голой в крестильной купели с главным героем.Павильонные съёмки также оказались достаточно трудным процессом. Например, сцену, где виден дворец короля Артура – залы, слуги, придворные музыканты продолжительностью менее минуты, снимали почти неделю, поскольку режиссёр и консультанты всегда замечали что-то совсем нетипичное для средневековья. Каменные стены сделали из пенопласта. Их поцарапали специальной проволочной щеткой и раскрасили под камень – с десяти сантиметров от настоящего камня их было не отличить.В фильме снимали и догов, которых привели специальные дрессировщики. На съемочной площадке случился конфуз – одна из собак, раздраженная и уставшая от длительных съемок, потрепала пышное расфуфыренное платье маленькой девочки, которую взяли для массовки. К счастью, ребёнок не пострадал, только испугался.Разбившийся американский самолёт сыграла носовая часть Ил-14 и останки Ан-12 – киношники не смогли достать весь самолет и пришлось довольствоваться тем, что было. На Ан-12 нанесены надписи и эмблемы авиакомпании PAN AMERICAN.Все эти ухищрения и звёздный актёрский коллектив не смогли "вытянуть" недостатки сценария и режиссуры. Фильм оказался типичным образчиком того, что теперь принято называть "перестроечное кино" и доказательством распространённой в 80-е поговорки, что "есть плохое кино, очень плохое кино, и фильмы киностудии Довженко".В прокате "Новые приключения янки при дворе короля Артура" посмотрели всего 4,4 млн. человек, что наверняка не окупило его (костюмированные исторические фильмы, да ещё и снятые чёрт знает где – это очень дорого). В результате больше Гресю полные метры снимать не доверяли, тем более что вскоре наступили "святые 90-е".Автор до сих пор помнит то чувство глубокого разочарования и досады, которое испытал в далёком уже 1989 году, когда впервые посмотрел данное творение украинских кинематографистов в кинотеатре. Осталось оно у него и сейчас, правда не такое яркое, когда пересмотрел его второй раз, чтобы освежить память и написать эту статью.

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