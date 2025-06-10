https://ukraina.ru/20250610/priznanie-rabstva-i-naplyv-bezhentsev-iz-sum-chto-proiskhodit-v-chernigove-1063803437.html

Признание рабства и наплыв беженцев из Сум. Что происходит в Чернигове

Признание рабства и наплыв беженцев из Сум. Что происходит в Чернигове - 10.06.2025 Украина.ру

Признание рабства и наплыв беженцев из Сум. Что происходит в Чернигове

В Черниговской области последнее время наблюдается новый наплыв внутренних переселенцев из соседней Сумкой области, где продвигается российская армия. Всего в Сумской области эвакуируют 213 населенных пунктов, большую часть которых вывозят в Черниговскую область.

2025-06-10T05:10

2025-06-10T05:10

2025-06-10T05:10

россия

чернигов

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марьяна безуглая

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сбу

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В Чернигове им, правда, пока только обещают жилье, но настаивают, чтобы те искали каких-нибудь родственников в других регионах Украине, которые смогли бы их приютить. Среди новых партий беженцев преимущественно женщины с детьми и старики-пенсионеры, то есть, наиболее социально незащищенные слои населения, которым украинское государство пока может только обещать.О том, как исполняются эти обещания, они сами могут судить на примере условий для первых волн беженцев, многие из которых до сих пор коротают дни в сырых и плесневых подвалах на шатких раскладушках с одной уборной на десяток семей.Среди новых беженцев, ставших результатом Курской авантюры Зеленского, не видно ни одного мужчины младше 60 лет – они просто отказываются эвакуироваться из прифронтовых районов, опасаясь мобилизации, которая для украинцев подчас страшнее жизни под регулярными артиллерийскими обстрелами.Черниговские власти информируют беженцев, что для получения приемлемого жилья приоритеты отдаются лишь тем беженцам, которые ранее воевали в Донбассе в АТО или стали инвалидами в ходе российской СВО. Однако даже этим "льготникам" предлагают лишь заброшенные дома в частном секторе в сельской местности.На днях Черниговский апелляционный суд фактически признал, что удержание человека в ТЦК (военкомате) можно квалифицировать как "рабство". Такая формулировка звучит в деле суда по иску местного жителя, которого более четырех дней держали в ТЦК. Решение суда Чернигова гласит, что сотрудники ТЦК "не являются сотрудниками правоохранительных органов, уполномоченными на осуществление задержания". На этом основании истец требовал освободить его, но судья заявил, что не имеет на это полномочий.Неспособность суда освободить человека, которого он же признал незаконно лишенным свободы, говорит о том, что сама судебная ветвь власти на Украине низведена до уровня декорации.Иными словами, Черниговский апелляционный суд фактически признал факт рабства, но не может принять постановления об освобождении "раба". Идеалы "европейской демократии", к которым Украина стремилась на Евромайдане, расцвели настоящей работорговлей, в ходе которой "бусифицированных" мужчин продают, если те не в состоянии откупиться. Страны Европы и США все-таки знают толк в рабстве, а на работорговлю закрывают глаза, если та способствует ослаблению России.На территории современной Украины так уже было до прихода России – свои же козаки и банды устраивали облавы на киевских и полтавских крестьян, чтобы продать их в полон на рынках Кафы (Феодосии).Украинский Telegram-канал "XUA-фото войны" считает, что решение суда фактически срывает маски с украинского режима, который обнаглел настолько, что скрывать рабство для него уже не имеет смысла."История в Чернигове — это не исключение. Это окно в реальность, в которой тысячи украинцев оказываются втянутыми в оборот силой, через запугивание, угрозы, унижение. Без нормальных ВЛК [медкомиссий], без гарантий, без права на выбор. Как скот. Сегодня суд признал это рабством. А что будет завтра? Система больше не скрывает своей сути. И что страшнее — ей это больше не нужно", - констатирует "XUA-фото войны".Даже если в Чернигове или Киеве на центральной площади будут продавать невольниц или жечь на кострах ведьм, в либеральной Европе на это закроют глаза, если виновники будут настроены на войну с Россией. Черниговский суд может и такие случаи признать незаконными, но никак не препятствовать им.О рабстве в ВСУ на этой неделе заговорила даже скандальная нардеп Марьяна Безуглая, признав тот факт, что мобилизация и служба ВСУ отпугивает украинцев. "Сегодня ты связной или повар, а завтра – стрелок. Военные части просто стираются "в ноль" распоряжениями "провести внутреннюю ротацию". И это отпугивает. Рабство демотивирует", - пишет Безуглая.Для борьбы с неудобными решениями суда используют голословные обвинения в симпатиях к РФ. На днях СБУ сообщила о задержании 41-летней жительницы Чернигова (по данным местных блогеров её зовут Наталья Чернобай), работавшей секретарем местного суда. В материалах дела отмечается, что она якобы оправдывала действия России и ожидала включения Черниговской области в состав новых территорий РФ.Основанием для дела стало видео женщины с черниговского кладбища "Яцево", где она якобы радуется увеличению количества захоронений украинских военнослужащих и ждет победы России. Женщина опубликовала его в Telegram-группе "Сестры", где всего 6 участников, тем не менее, одна из шестерых "сестёр" её и сдали в СБУ.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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россия, чернигов, украина, марьяна безуглая, трамп и зеленский, вооруженные силы украины, сбу, эксклюзив