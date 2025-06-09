Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена
© Rob Carr
© Rob Carr
Первые сто дней президентства у нового лидера США Дональда Трампа еще была возможность сваливать вину за происходящее на Украине на своего предшественника Джо Байдена, но теперь это оправдание уже не работает и наступил период анализа
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Да, у него на этот случай есть оправдание: до этого состояния США довел Байден. Но бесконечно пользоваться ею нельзя, прошло уже более 100 дней его президентства. Поэтому у Трампа наступил период анализа. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется", - выразил свое мнение Шатров, оговорившись, что "после Байдена у него остались авгиевы конюшни".
Он добавил, что пока Трамп решил занять позицию наблюдателя, потому что потерял нити управления Владимиром Зеленским и понимает: страна, которую поддерживают США, своими последними действиями признала себя страной-террористом.
"И сейчас для Трампа самая большая проблема - определиться с выводами и заявлениями", - отметил эксперт.
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.
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