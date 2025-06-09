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Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена

Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена - 09.06.2025 Украина.ру

Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена

Первые сто дней президентства у нового лидера США Дональда Трампа еще была возможность сваливать вину за происходящее на Украине на своего предшественника Джо Байдена, но теперь это оправдание уже не работает и наступил период анализа

2025-06-09T05:31

2025-06-09T05:31

2025-06-09T05:31

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он добавил, что пока Трамп решил занять позицию наблюдателя, потому что потерял нити управления Владимиром Зеленским и понимает: страна, которую поддерживают США, своими последними действиями признала себя страной-террористом."И сейчас для Трампа самая большая проблема - определиться с выводами и заявлениями", - отметил эксперт.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, украина.ру