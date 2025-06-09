Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена - 09.06.2025 Украина.ру
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Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена
Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена - 09.06.2025 Украина.ру
Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена
Первые сто дней президентства у нового лидера США Дональда Трампа еще была возможность сваливать вину за происходящее на Украине на своего предшественника Джо Байдена, но теперь это оправдание уже не работает и наступил период анализа
2025-06-09T05:31
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Он добавил, что пока Трамп решил занять позицию наблюдателя, потому что потерял нити управления Владимиром Зеленским и понимает: страна, которую поддерживают США, своими последними действиями признала себя страной-террористом."И сейчас для Трампа самая большая проблема - определиться с выводами и заявлениями", - отметил эксперт.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как терактыВ тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, украина.ру
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден, Украина.ру

Трамп "играет в гольф": эксперт назвал "срок годности" вины Байдена

05:31 09.06.2025
 
© Rob Carr
© Rob Carr
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Первые сто дней президентства у нового лидера США Дональда Трампа еще была возможность сваливать вину за происходящее на Украине на своего предшественника Джо Байдена, но теперь это оправдание уже не работает и наступил период анализа
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Да, у него на этот случай есть оправдание: до этого состояния США довел Байден. Но бесконечно пользоваться ею нельзя, прошло уже более 100 дней его президентства. Поэтому у Трампа наступил период анализа. Я не думаю, что он ушел в тень, играет в гольф и не следит за ситуацией. Он определяется", - выразил свое мнение Шатров, оговорившись, что "после Байдена у него остались авгиевы конюшни".

Он добавил, что пока Трамп решил занять позицию наблюдателя, потому что потерял нити управления Владимиром Зеленским и понимает: страна, которую поддерживают США, своими последними действиями признала себя страной-террористом.
"И сейчас для Трампа самая большая проблема - определиться с выводами и заявлениями", - отметил эксперт.
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Теракты, которые устроил Зеленский, заставили Трампа занять позицию наблюдателя читайте на сайте издания Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
3 июня, 14:41
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Вечером в среду, 4 июня, российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп созвонились, и после 75 минут разговора последний написал в своей соцсети Truth Social, что "президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы": Путин заявил Трампу, что Россия ответит Украине за террористические атаки.
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