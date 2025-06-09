Не ТЦК: в Одессе судили банду, похитившую человека и вымогавшую $1 млн - 09.06.2025 Украина.ру
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Не ТЦК: в Одессе судили банду, похитившую человека и вымогавшую $1 млн
Не ТЦК: в Одессе судили банду, похитившую человека и вымогавшую $1 млн - 09.06.2025 Украина.ру
Не ТЦК: в Одессе судили банду, похитившую человека и вымогавшую $1 млн
Пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ) осудили в Одессе за похищение человека и вымогательство миллиона долларов США. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины
2025-06-09T17:59
2025-06-09T17:59
новости
одесса
украина
преступления
преступность
похищение
опг
криминал
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Пятеро участников одесской ОПГ признаны виновными в похищении человека и вымогательстве. Трое участников приговорены к 10 годам лишения свободы, ещё двое – к восьми годам с конфискацией имущества."Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года в Одессе организованная группа похитила местного жителя – сына предпринимателей. Его незаконно удерживали, требуя от родственников выкуп в размере 1 млн долларов США за освобождение", - сказано в официальном сообщении.После похищения потерпевшего перевезли в Киев. Там участники группы были задержаны, а пострадавший – освобождён.Накануне Харьковчане обратили в бегство сотрудников ТЦКЭкспертное мнение на эту тему: "Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны
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новости, одесса, украина, преступления, преступность, похищение, опг, криминал
Новости, Одесса, Украина, преступления, преступность, похищение, ОПГ, криминал

Не ТЦК: в Одессе судили банду, похитившую человека и вымогавшую $1 млн

17:59 09.06.2025
 
© Офіс Генерального прокурора / Telegram
© Офіс Генерального прокурора / Telegram
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Пятерых участников организованной преступной группы (ОПГ) осудили в Одессе за похищение человека и вымогательство миллиона долларов США. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины
Пятеро участников одесской ОПГ признаны виновными в похищении человека и вымогательстве. Трое участников приговорены к 10 годам лишения свободы, ещё двое – к восьми годам с конфискацией имущества.
"Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года в Одессе организованная группа похитила местного жителя – сына предпринимателей. Его незаконно удерживали, требуя от родственников выкуп в размере 1 млн долларов США за освобождение", - сказано в официальном сообщении.
После похищения потерпевшего перевезли в Киев. Там участники группы были задержаны, а пострадавший – освобождён.
Накануне Харьковчане обратили в бегство сотрудников ТЦК
Экспертное мнение на эту тему: "Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны
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17:59Не ТЦК: в Одессе судили банду, похитившую человека и вымогавшую $1 млн
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