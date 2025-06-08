"Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны - 08.06.2025 Украина.ру
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"Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны
"Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны - 08.06.2025 Украина.ру
"Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны
В украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что курсом Зеленского Украина далеко не продвинется.
2025-06-08T07:22
2025-06-08T07:22
украина
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
сизо
верховная рада
эксклюзив
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Бывший генпрокурор Украины, принимавший участие в боевых действиях в рядах ВСУ Юрий Луценко считает, что сейчас "страна находится в самой опасной точке за всё время войны", если не считать первых её дней.По его мнению, высказанному в эфире одного из видеоблогов, "после переговоров Путина и Трампа стало ясно, что Путин получил индульгенцию на ответный удар, который фактически ознаменует летне-осенние наступательные операции".Луценко считает, что это наступление может очень плохо закончится для Киева и потому Зеленскому надо бы немедленно выступить с мобилизационным призывом, сказать, что "мы (киевский режим, который его сторонники намеренно путают со всей Украиной — Ред.) находимся в точке экзистенции, выживания".Но призывы Зеленского, сколь угодно патетические, вдохновляют сегодня немногих. Людей для фронта военкомы и полиция отлавливают на улицах, но украинцам это уже надоело. В последнее время произошли бунты отловленных в нескольких городах.В одном из киевских ТЦК (так на Украине называю военкоматы — Ред.) взбунтовавшихся мобилизованных "успокаивал" дубинками спецназ.Ранее мы сообщали о сопротивлении, которое оказывают простые украинцы военкомам в разных городах страны.Власти и послушные им СМИ (а других на Украине нет) пытаются замолчать эти инциденты или же обвинить во всем отловленных военкомами и взбунтовавшихся против произвола граждан. Но это уже плохо работает, считает находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Бунт военнообязанных", как его называет пресса - попытка представить людей, взявшихся за импровизированное оружие в киевском распредпункте - как трусов. Но это, как раз, не трусы. А первые смельчаки, которые осмелились сопротивляться нарушению своих прав людоедским государством. Никто не хочет умирать за режим вращающего глазами безумца, ни один из друзей и родственников которого - не на фронте. Но все, как семейство Миндичей, стали мультимиллионерами", - заявил он.По словам опального нардепа, люди не хотят воевать не только из-за всепоглощающей коррупции режима, "они знают, что военное руководство - некомпетентно, укреплений нет - их не построили, а деньги украли "миндичи", и семьи в случае гибели не получат ни копейки, потому что зеленые гниды и их Слуги определили, что официально умереть солдат может только через 2 года после смерти физической - для экономии денег, которые будут разворовывать "миндичи".Но в целом Дубинский выражает оптимизм относительно сроков завершения конфликта и советует согражданам не попадаться ТЦК, поскольку, по его мнению, "это всё скоро закончится".Скоро или нет — посмотрим, но открытое сопротивление людей военкомам само по себе говорит о многом.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" отмечает, что "все эти мужики, над которыми ТЦК издевалось, попадут в армию, где:1. Они не хотят воевать и будут изнутри ослаблять армию2. Те, которые захотят воевать, они могут выжить и вернутся обратно через время и найти этих борзых ТЦК и "вернуть должок".3. Это сигнал, что армия СЗЧ (самовольно оставивших часть — Ред.) будет расти быстрее, чем ВСУ".По словам авторов канала, "выбранная Зеленским стратегия уничтожит Украину изнутри".А должок ТЦКашникам и другим "ультра-патриотам" украинцы непременно вернут, атмосфера в стране ощутимо меняется — или начинает меняться. Как сообщает издание "Политнавигатор", в сети появился и быстро набирает популярность клип на песню, обличающую бандеровский режим на Украине."В песне призывают поддерживающих войну людей очнуться и вспомнить героическое общее прошлое дедов и прадедов", отмечается в публикации.Пусть и не сразу, но такой момент прозрения обязательно наступит.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина" И в материале Сергея Зуева "Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины"
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, сизо, верховная рада, эксклюзив
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СИЗО, Верховная Рада, Эксклюзив

"Людоедское государство". Украинские и российские эксперты и политики о судьбе страны

07:22 08.06.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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В украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что курсом Зеленского Украина далеко не продвинется.
Бывший генпрокурор Украины, принимавший участие в боевых действиях в рядах ВСУ Юрий Луценко считает, что сейчас "страна находится в самой опасной точке за всё время войны", если не считать первых её дней.
По его мнению, высказанному в эфире одного из видеоблогов, "после переговоров Путина и Трампа стало ясно, что Путин получил индульгенцию на ответный удар, который фактически ознаменует летне-осенние наступательные операции".
Луценко считает, что это наступление может очень плохо закончится для Киева и потому Зеленскому надо бы немедленно выступить с мобилизационным призывом, сказать, что "мы (киевский режим, который его сторонники намеренно путают со всей Украиной — Ред.) находимся в точке экзистенции, выживания".
Но призывы Зеленского, сколь угодно патетические, вдохновляют сегодня немногих. Людей для фронта военкомы и полиция отлавливают на улицах, но украинцам это уже надоело. В последнее время произошли бунты отловленных в нескольких городах.
В одном из киевских ТЦК (так на Украине называю военкоматы — Ред.) взбунтовавшихся мобилизованных "успокаивал" дубинками спецназ.
Ранее мы сообщали о сопротивлении, которое оказывают простые украинцы военкомам в разных городах страны.
Власти и послушные им СМИ (а других на Украине нет) пытаются замолчать эти инциденты или же обвинить во всем отловленных военкомами и взбунтовавшихся против произвола граждан. Но это уже плохо работает, считает находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Бунт военнообязанных", как его называет пресса - попытка представить людей, взявшихся за импровизированное оружие в киевском распредпункте - как трусов. Но это, как раз, не трусы. А первые смельчаки, которые осмелились сопротивляться нарушению своих прав людоедским государством. Никто не хочет умирать за режим вращающего глазами безумца, ни один из друзей и родственников которого - не на фронте. Но все, как семейство Миндичей, стали мультимиллионерами", - заявил он.
По словам опального нардепа, люди не хотят воевать не только из-за всепоглощающей коррупции режима, "они знают, что военное руководство - некомпетентно, укреплений нет - их не построили, а деньги украли "миндичи", и семьи в случае гибели не получат ни копейки, потому что зеленые гниды и их Слуги определили, что официально умереть солдат может только через 2 года после смерти физической - для экономии денег, которые будут разворовывать "миндичи".
Но в целом Дубинский выражает оптимизм относительно сроков завершения конфликта и советует согражданам не попадаться ТЦК, поскольку, по его мнению, "это всё скоро закончится".
Скоро или нет — посмотрим, но открытое сопротивление людей военкомам само по себе говорит о многом.
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" отмечает, что "все эти мужики, над которыми ТЦК издевалось, попадут в армию, где:
1. Они не хотят воевать и будут изнутри ослаблять армию
2. Те, которые захотят воевать, они могут выжить и вернутся обратно через время и найти этих борзых ТЦК и "вернуть должок".
3. Это сигнал, что армия СЗЧ (самовольно оставивших часть — Ред.) будет расти быстрее, чем ВСУ".
По словам авторов канала, "выбранная Зеленским стратегия уничтожит Украину изнутри".
А должок ТЦКашникам и другим "ультра-патриотам" украинцы непременно вернут, атмосфера в стране ощутимо меняется — или начинает меняться. Как сообщает издание "Политнавигатор", в сети появился и быстро набирает популярность клип на песню, обличающую бандеровский режим на Украине.
"В песне призывают поддерживающих войну людей очнуться и вспомнить героическое общее прошлое дедов и прадедов", отмечается в публикации.
Пусть и не сразу, но такой момент прозрения обязательно наступит.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Возмездие неминуемо. Почему разговор Путина и Трампа не приведет к миру и что готовит Украина"
И в материале Сергея Зуева "Зеленский увеличивает ненависть и бесперспективность. Эксперты и политики о самоубийстве Украины"
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