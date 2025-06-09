Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях - 09.06.2025 Украина.ру
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Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях
Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях - 09.06.2025 Украина.ру
Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру объяснил, чем могут быть полезны встречи делегаций России и Украины в... Украина.ру, 09.06.2025
2025-06-09T13:14
2025-06-09T13:14
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру объяснил, чем могут быть полезны встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, а также предположил, каким будет ответный силовой удар ВС РФ после серии украинских терактов.00:22 - Заявление Эрдогана по итогам встречи в Стамбуле;02:12 - Есть ли точки соприкосновения в меморандумах России и Украины?03:44 - Цели серии терактов киевского режима и новая атака на Крымский мост;07:05 - Интересы Украины по продолжению боевых действий и варианты прекращения переговорного процесса;10:44 - Российский силовой ответ Украине и Западу и "Золотой купол" США.ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich#Мендкович #Крымскиймост #Эрдоган #СВО #переговоры #Польша #оружие #Россия #Украина Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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новости, украина, россия, стамбул, никита мендкович, эрдоган, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Стамбул, Никита Мендкович, Эрдоган, Украина.ру

Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях

13:14 09.06.2025
 
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Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру объяснил, чем могут быть полезны встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, а также предположил, каким будет ответный силовой удар ВС РФ после серии украинских терактов.

00:22 - Заявление Эрдогана по итогам встречи в Стамбуле;
02:12 - Есть ли точки соприкосновения в меморандумах России и Украины?
03:44 - Цели серии терактов киевского режима и новая атака на Крымский мост;
07:05 - Интересы Украины по продолжению боевых действий и варианты прекращения переговорного процесса;
10:44 - Российский силовой ответ Украине и Западу и "Золотой купол" США.

ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich

#Мендкович #Крымскиймост #Эрдоган #СВО #переговоры #Польша #оружие #Россия #Украина

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