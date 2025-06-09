Как Россия ответит на теракты с Украины и кто хочет прекращения переговоров: Мендкович о деталях
Политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире Украина.ру объяснил, чем могут быть полезны встречи делегаций России и Украины в Стамбуле, а также предположил, каким будет ответный силовой удар ВС РФ после серии украинских терактов.
00:22 - Заявление Эрдогана по итогам встречи в Стамбуле;
02:12 - Есть ли точки соприкосновения в меморандумах России и Украины?
03:44 - Цели серии терактов киевского режима и новая атака на Крымский мост;
07:05 - Интересы Украины по продолжению боевых действий и варианты прекращения переговорного процесса;
10:44 - Российский силовой ответ Украине и Западу и "Золотой купол" США.
ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
#Мендкович #Крымскиймост #Эрдоган #СВО #переговоры #Польша #оружие #Россия #Украина
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
00:22 - Заявление Эрдогана по итогам встречи в Стамбуле;
02:12 - Есть ли точки соприкосновения в меморандумах России и Украины?
03:44 - Цели серии терактов киевского режима и новая атака на Крымский мост;
07:05 - Интересы Украины по продолжению боевых действий и варианты прекращения переговорного процесса;
10:44 - Российский силовой ответ Украине и Западу и "Золотой купол" США.
ТГ-канал Никиты Мендковича - https://t.me/mendkovich
#Мендкович #Крымскиймост #Эрдоган #СВО #переговоры #Польша #оружие #Россия #Украина
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Подписывайся на