Эксперт рассказал, чего на самом деле боится киевский режим - 08.06.2025 Украина.ру
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Эксперт рассказал, чего на самом деле боится киевский режим
Эксперт рассказал, чего на самом деле боится киевский режим - 08.06.2025 Украина.ру
Эксперт рассказал, чего на самом деле боится киевский режим
Украина идет на все, что угодно, включая теракты, чтобы сохранить свой статус антиросийского форпоста. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2025-06-08T06:45
2025-06-08T06:45
новости
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Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракт. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Позже на ж/д были и другие подрывы - в Воронежском и Белгородском регионах, к счастью не приведшие к столь плачевным результатам.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, запад, пётр скоробогатый, украина.ру
Новости, Украина, Россия, Запад, Пётр Скоробогатый, Украина.ру

Эксперт рассказал, чего на самом деле боится киевский режим

06:45 08.06.2025
 
© Московская транспортная прокуратура / Перейти в фотобанкОбрушение железнодорожного моста в Курской области
Обрушение железнодорожного моста в Курской области
© Московская транспортная прокуратура
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Украина идет на все, что угодно, включая теракты, чтобы сохранить свой статус антиросийского форпоста. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
"Как только будет завершена активная военная часть противостояния с Россией, Украина потеряет свое значение в качестве антироссийского форпоста. Она потребует значительных сил и средств на восстановление. Никто эти силы и средства в необходимом количестве Украине с Запада не даст без гарантии того, чтобы вновь сделать Украину наконечником антироссийской военной кампании", - отметил собеседник издания.
Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракт. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Позже на ж/д были и другие подрывы - в Воронежском и Белгородском регионах, к счастью не приведшие к столь плачевным результатам.
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