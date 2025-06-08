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Эксперт рассказал, чего на самом деле боится киевский режим

Эксперт рассказал, чего на самом деле боится киевский режим - 08.06.2025 Украина.ру

Эксперт рассказал, чего на самом деле боится киевский режим

Украина идет на все, что угодно, включая теракты, чтобы сохранить свой статус антиросийского форпоста. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2025-06-08T06:45

2025-06-08T06:45

2025-06-08T06:45

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Полный текст интервью с Петром Скоробогатым: Украина получила новый фронт под Сумами, но начинает диверсионную войну под Брянском можно прочитать на сайте Украина.ру.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской и Брянской областях. Погибло семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракт. В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Позже на ж/д были и другие подрывы - в Воронежском и Белгородском регионах, к счастью не приведшие к столь плачевным результатам.

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