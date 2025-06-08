https://ukraina.ru/20250608/210-let-germanskomu-soyuzu-kak-sozdavalsya-ii-reykh--1063716715.html

210 лет Германскому союзу: как создавался II Рейх

210 лет Германскому союзу: как создавался II Рейх - 08.06.2025 Украина.ру

210 лет Германскому союзу: как создавался II Рейх

8 июня 1815 года на Венском конгрессе был создан Германский союз. Но входившие в него Австрия и Пруссия пытались объединить всю Германию под своим началом, что в результате и привело к распаду союза

2025-06-08T08:00

2025-06-08T08:00

2025-06-08T08:00

история

история

австрия

германия

франция

европа

объединение

xix век

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061121180_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_d2683f7d292826a0379615a182e54a64.jpg.webp

Священная Римская империя германской нации перестала существовать 1 августа 1806 года. На части германских земель с 1806 по 1813 года был образован Рейнский союз, в который входило 16 государств. Рейнский союз находился с Францией в вассальных отношениях, в частности, не имея права проводить собственную внешнюю политику и будучи обязанным поставлять для нужд Франции воинский контингент.В состав Рейнского союза изначально не вошли два самых крупных германских государства – Австрия и Пруссия, продолжавшие вести войну с армией Наполеона. Конец эпохи наполеоновских войн в Европе был ознаменован Венским конгрессом (сентябрь 1814 – июнь 1815), созванном странами-победителями, где будущее территориальное устройство Германии стало предметом жарких дискуссий.В этих дискуссиях принимали участие не только германские государства. Внутреннее устройство Германии уже около полутора веков ставило перед Европой дилемму: если Германия будет слабой и раздробленной, то она будет побуждать к экспансии своих соседей (в первую очередь Францию), а если объединится – то будет сама угрожать соседям.Выход нашли в том, чтобы, сохраняя раздробленность Германии, формально консолидировать её. Это вполне устраивало ведущие европейские державы – Россию, Францию и Великобританию.Другие варианты решения германского вопроса были отвергнуты, в том числе и так называемый "прусский проект".Последний предусматривал разделение Германии на две зоны влияния: северную – под руководством Пруссии, и южную – под руководством Австрии. Первоначально этот проект поддерживал глава австрийской дипломатии Клеменс Меттерних, поскольку он соответствовал его представлениям о равновесии сил. Однако "прусский проект" вызвал резкие возражения со стороны средних германских государств и был отклонён.В результате 8 июня 1815 года был подписан Германский союзный акт. Союз представлял собой конфедерацию, в которую вошли 39 государств, в том числе Австрийская империя, 5 королевств (Пруссия, Саксония, Ганновер, Бавария, Вюртемберг), 7 великих и 8 простых герцогств, возвращённые области с левого берега Рейна, а также 4 вольных города-республики (Любек, Гамбург, Бремен, Франкфурт-на-Майне). При этом Австрия и Пруссия входили в союз только теми землями, которые в прошлом были в составе Священной Римской империи.Целью Германского союза было поддержание внешней и внутренней безопасности, независимости и целостности отдельных государств. Конфедерация не имела общей законодательной системы, правительства или вооруженных сил. В последний момент Баварии удалось добиться отмены решения о союзном суде.Единственным общим органом стало Союзное собрание (позднее оно получило название Бундестаг). Местом его работы был избран Франкфурт-на-Майне. Каждое германское государство посылало в его состав одного представителя, но их голоса имели разный вес, а должность председателя собрания занимал представитель от Австрии. При этом Бундестаг был скорее номинальным органом: его решения действовали только тогда, когда местные правительства с ними соглашались. Германский союз напоминал модифицированную Священную Римскую империю.По решениям Венского конгресса произошло некоторое изменение границ германских государств. В частности, к Пруссии была присоединена северная, экономически наиболее развитая часть Саксонии. Более того, Пруссии удалось приобрести Рейнскую область и Вестфалию. В результате этих приобретений Пруссия стала граничить с Францией и Нидерландами. Её территория теперь состояла из двух частей – Восточной и Западной (рейнской) Пруссии, между которыми находились владения других германских государств.Новое германское объединение имело в своём составе территории, находящиеся под иностранным суверенитетом: короля Англии (королевство Ганновер до 1837 года), короля Дании (герцогства Гольштейн и Саксен-Лауэнбург до 1864 года), короля Нидерландов (великое герцогство Люксембургское до 1866 года).Бесспорный военно-экономический перевес Австрии и Пруссии давал им явный политический приоритет перед другими членами союза.Первый раз Союз мог прекратить своё существование ещё в 1850 году, после революций в Австрии, Пруссии и других членах Германского союза. В мае 1849 года под эгидой Пруссии была создана так называемая "Прусская уния" – союз 26 германских государств. Они учредили общий парламент, заседавший в городе Эрфурт, разработали конституцию унии и фактически вышли из Германского союза.Действия Пруссии, попытавшейся таким способом утвердить свою гегемонию в Германии, шли вразрез с решениями Венского конгресса и вызвали резкое сопротивление Австрии, не желавшей уступать лидерство в германских делах. Отношения между Австрией и Пруссией особенно обострились в октябре 1850 года, когда прусское правительство, воспользовавшись волнениями в курфюршестве Гессен-Кассель (Кургессен), ввело в него свои войска и отказалось допустить туда австро-баварскую армию.Посредником в урегулировании конфликта выступила Россия, не заинтересованная в распаде Германского союза и австро-прусской войне. В мае – октябре 1850 года российский император Николай I неоднократно предпринимал попытки примирить Австрию и Пруссию, а после того, как этого не удалось добиться, открыто осудил действия Пруссии и пообещал Австрии свою поддержку. Россию активно поддержала Франция, опасавшаяся усиления Пруссии. Попытка Пруссии в ноябре 1850 года заручиться поддержкой Великобритании не увенчалась успехом.Австрия решила воспользоваться благоприятной ситуацией и 25 ноября 1850 года предъявила Пруссии ультиматум с требованием в двухдневный срок пропустить австро-баварские войска в Кургессен. Прусский король Фридрих Вильгельм IV предложил для урегулирования конфликта провести личную встречу глав правительств Пруссии и Австрии.Встреча состоялась 29-30 ноября 1850 года в Оломоуце (ныне Чехия), посредником на ней выступил российский посланник в Вене барон Пётр Мейендорф. В результате переговоров стороны подписали Оломоуцкое соглашение, в основу которого были положены российские предложения.Пруссия обязалась пропустить австро-баварские войска в Кургессен для наказания бунтовщиков и признать первенство Австрии в Германском союзе. Незначительной уступкой в пользу Пруссии было зафиксированное в Оломоуцком соглашении решение созвать в Дрездене конференцию всех германских государств для пересмотра решений Венского конгресса, однако при этом заранее отвергалась возможность создания общегерманского парламента.Однако это соглашение, вошедшее в историю как "Оломоуцкий позор Пруссии", стало последней крупной победой Австрии в борьбе с Пруссией за гегемонию в Германии. Хотя в мае 1851 года представители государств-членов "Прусской унии" вернулись в Бундестаг, австро-прусские противоречия продолжали обостряться и в 1866 году привели к войне между этими государствами.Прусскому канцлеру Отто фон Бисмарку удалось заручиться нейтралитетом Франции. Главную роль при этом сыграли не обещания Бисмарка, а оценка Парижем перспектив австро-прусской войны, которая расценивалась как "весьма счастливое событие", ибо она, учитывая равенство сторон, "свяжет немцев на долгие годы".А прямым военным союзником Пруссии в войне против Австрии стала Италия. Недавно созданное Итальянское королевство Австрия не признавала. Кроме того, итальянцы не хотели мириться с тем, что Венеция всё ещё оставалась австрийским владением.В апреле 1866 года был подписан прусско-итальянский союзный договор, который в случае конфликта с Пруссией обрекал Австрию на ведение войны на два фронта. На этом особенно настаивали прусские военные, прежде всего начальник Генерального штаба Гельмут фон Мольтке. Договор был тайным, поскольку он нарушал Германский союзный акт.После этого Бисмарк предложил Вене обсудить вопросы реформирования Германского союза и пересмотреть статус Шлезвига и Гольштейна, которые после недавней войны с Данией (1864) находились в совместном владении Австрии и Пруссии. Это был прямой вызов Австрии. По инициативе Вены Бундестаг принял решение о начале мобилизации.В ответ прусские войска вступили в Саксонию, Ганновер, Кургессен и перешли австрийскую границу. Началась война, которую называют австро-прусской, хотя в неё оказались втянуты фактически все члены Германского союза: Австрию поддержали 12 государств, Пруссию – 17. Кроме того, войну Австрии объявила Италия. При этом сама Австрия больше не могла рассчитывать на помощь России, спасшей империю Габсбургов в 1849 году во время революции в Венгрии, – ведь Вена предала своего союзника, поддержав Османскую империю, Великобританию и Францию в Крымской войне против России.Решающее сражение австро-прусской войны произошло 3 июля 1866 года у деревни Садова (ныне территория Чехии) – в нём австрийская армия была разгромлена. Её главной слабостью оказалась многонациональность: многие народы не хотели воевать за Габсбургов, тысячи итальянцев и румын дезертировали прямо на поле боя.Победа прусской армии создала реальную возможность территориальных приобретений Пруссии за счёт Австрии. К этому склонялся прусский король и генералы, но Бисмарк решительно выступил против. По его мнению, не следовало наносить Австрии незабываемого оскорбления национальной чести, которое сделало бы невозможным сближение объединенной Германии с этим государством.В августе 1866 года между Австрией и Пруссией был подписан мирный договор, согласно которому Германский союз упразднялся, и Австрия оказалась вытесненной из Германии. Война имела для Пруссии ещё один важный результат – расширение территории путем аннексии государств, вклинивавшихся между прусскими владениями: Ганновера, Кургессена, Гессена-Нассау, Франкфурта-на-Майне. Кроме того, к Пруссии были присоединены Шлезвиг и Гольштейн, от прав на которые отказалась Австрия.Отныне ничто не мешало осуществлению так называемого "малогерманского" (без Австрии) варианта объединения немцев, ведь размеры территории, экономический потенциал и численность населения обеспечивали Пруссии абсолютное доминирование в новом политическом порядке к северу от Майна. Этот процесс завершился в 1871 году созданием на основе Пруссии Германской империи. В свою очередь, лишённая амбиций возглавить "германский мир" Австрия ещё в 1867 году была преобразована в дуалистическую монархию – Австро-Венгрию.

https://ukraina.ru/20220624/1034221740.html

https://ukraina.ru/20181024/1021520086.html

https://ukraina.ru/20241221/1030029736.html

https://ukraina.ru/20240706/1056083082.html

https://ukraina.ru/20240327/1044637627.html

австрия

германия

франция

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, австрия, германия, франция, европа, объединение, xix век