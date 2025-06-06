https://ukraina.ru/20250606/mezhdu-kapitulyatsiey-i-voynoy-rossiya-vsegda-vyberet-voynu-no-ischenko-obyasnil-kak-otvetit-pravilno--1063688054.html

Между капитуляцией и войной Россия всегда выберет войну, но… Ищенко объяснил, как ответить правильно

Между капитуляцией и войной Россия всегда выберет войну, но… Ищенко объяснил, как ответить правильно - 06.06.2025 Украина.ру

Между капитуляцией и войной Россия всегда выберет войну, но… Ищенко объяснил, как ответить правильно

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, зачем затягивают переговоры в Стамбуле и почему это выгодно всем... Украина.ру, 06.06.2025

2025-06-06T09:02

2025-06-06T09:02

2025-06-06T09:02

видео

россия

стамбул

запад

владимир зеленский

переговоры

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил, зачем затягивают переговоры в Стамбуле и почему это выгодно всем сторонам. Кроме того, он проанализировал нервную реакцию россиян на украинские провокации и теракты, рассказал о настроениях в обществе и опасности поспешных решений, а также объяснил, почему Запад не откажется от ярлыка агрессора для России и не осудит Украину. 00:20 – Переговоры и смысл встреч в Стамбуле; 08:38 – Позиция европейцев; 13:52 – Медийная сторона украинских терактов; 34:05 – Об ответах на удары с Украины; 46:29 – Запад и вопрос осуждения Зеленского. ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

https://ukraina.ru/20250606/indulgentsiya-na-eskalatsiyu-ili-obmen-ukrainy-na-iran-o-chm-govorili-putin-s-trampom-1063683545.html

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видео, россия, стамбул, запад, владимир зеленский, переговоры