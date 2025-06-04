https://ukraina.ru/20250604/po-skheme-arestovicha-pavliv-o-skrytykh-prichinakh-otstavki-drapatogo-1063612280.html

По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого

По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого - 04.06.2025 Украина.ру

По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого

Отставка главнокомандующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Драпатого после ракетного удара по украинскому полигону свидетельствует о нарастающем кризисе в военном руководстве страны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив

2025-06-04T05:40

2025-06-04T05:40

2025-06-04T05:40

новости

россия

киев

алексей арестович

михаил драпатый

офис президента

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060755678_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8322725ba447d389c963b9deafb7e22f.jpg

Эксперт провел параллели с предыдущими случаями ухода высокопоставленных украинских чиновников.Анализируя мотивы Драпатого, политолог предположил:"Я не думаю, что это спецпроект Банковой, но он точно воспользовался этой ситуацией, чтобы совершить репутационно красивый изящный пируэт: Я как честный человек, несу ответственность и ухожу".Павлив также высказал предположение о более глубоких причинах отставки:По мнению эксперта, подобные отставки напоминают поведение "крыс, бегущих с тонущего корабля", что свидетельствует о серьезных проблемах в украинской армии и руководстве страны.Ранее стало известно, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку. Он заявил, что “это осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские воины".Полный текст интервью Михаила Павлива: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте читайте на сайте Украина.ру.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, алексей арестович, михаил драпатый, офис президента, вооруженные силы украины