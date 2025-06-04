По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого - 04.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250604/po-skheme-arestovicha-pavliv-o-skrytykh-prichinakh-otstavki-drapatogo-1063612280.html
По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого - 04.06.2025 Украина.ру
По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
Отставка главнокомандующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Драпатого после ракетного удара по украинскому полигону свидетельствует о нарастающем кризисе в военном руководстве страны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-06-04T05:40
2025-06-04T05:40
новости
россия
киев
алексей арестович
михаил драпатый
офис президента
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060755678_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8322725ba447d389c963b9deafb7e22f.jpg
Эксперт провел параллели с предыдущими случаями ухода высокопоставленных украинских чиновников.Анализируя мотивы Драпатого, политолог предположил:"Я не думаю, что это спецпроект Банковой, но он точно воспользовался этой ситуацией, чтобы совершить репутационно красивый изящный пируэт: Я как честный человек, несу ответственность и ухожу".Павлив также высказал предположение о более глубоких причинах отставки:По мнению эксперта, подобные отставки напоминают поведение "крыс, бегущих с тонущего корабля", что свидетельствует о серьезных проблемах в украинской армии и руководстве страны.Ранее стало известно, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку. Он заявил, что “это осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские воины".Полный текст интервью Михаила Павлива: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте читайте на сайте Украина.ру.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060755678_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_b1b4e2061acf7f72810e4c39bb206c44.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, алексей арестович, михаил драпатый, офис президента, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Алексей Арестович, Михаил Драпатый, Офис президента, Вооруженные силы Украины

По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого

05:40 04.06.2025
 
© Фото : Михайло Драпатий / TelegramМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Михайло Драпатий / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Отставка главнокомандующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Драпатого после ракетного удара по украинскому полигону свидетельствует о нарастающем кризисе в военном руководстве страны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
Эксперт провел параллели с предыдущими случаями ухода высокопоставленных украинских чиновников.
"Ситуация очень напоминает уход из Офиса президента бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Тогда воспользовались его заявлением. На самом деле, это была операция, чтобы вывести его за штат", — отметил Павлив.
Анализируя мотивы Драпатого, политолог предположил:
"Я не думаю, что это спецпроект Банковой, но он точно воспользовался этой ситуацией, чтобы совершить репутационно красивый изящный пируэт: Я как честный человек, несу ответственность и ухожу".
Павлив также высказал предположение о более глубоких причинах отставки:
"Скорее всего, где-то на фронте назревает крайне неприятная ситуация, и он как главком Сухопутных войск точно не хочет нести за это ответственность и пойти под суд".
По мнению эксперта, подобные отставки напоминают поведение "крыс, бегущих с тонущего корабля", что свидетельствует о серьезных проблемах в украинской армии и руководстве страны.
Ранее стало известно, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку. Он заявил, что “это осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские воины".
Полный текст интервью Михаила Павлива: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте читайте на сайте Украина.ру.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКиевАлексей АрестовичМихаил ДрапатыйОфис президентаВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Андрей Суздальцев: Россия разоружила Запад в степях Евразии, поэтому Трамп забегал и запросил мира
05:57Украинские удары по бомбардировщикам не изменят ядерный баланс сил — Брутер
05:56Подготовка к поражению ВСУ или новым терактам в РФ. Зачем Украине закон о национальном сопротивлении
05:40По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
05:35Требуют концлагерей и расстрелов для уклонистов. Что обсуждают представители украинской элиты
05:19Украина как Южный Вьетнам: Брутер о том, почему смена власти ничего не изменит
05:15"Переговоры носят косметический характер": Михайлов о позиции Украины после диверсий
05:00Трамп в ловушке: Брутер раскрыл, почему США не смогут повторить афганский сценарий на Украине
04:55Экономика Украины и война: вторичные санкции, фольксштурм и закручивание финансовых гаек
04:45Россия обозначила два сценария: Ющук об итогах переговоров и перспективах диалога
04:30Ищенко: освобожденные территории останутся с Россией — обратного пути нет
04:28Спорт героев. "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО стартовал в Туле
04:15Ключевой вопрос — секретный фонд, а не меморандум: Павлив о визите Ермака в США
04:00"Расслабленность и расстояния": Михайлов объяснил уязвимость российского тыла
03:30Запад пойдет лишь на частичные уступки: Брутер о возможных переговорах по российскому меморандуму
03:15Леонков: атаки на российские аэродромы — сложные операции под британским руководством
19:30Евгений Ющук: В ответ за подрыв мостов Украина получила новые условия России
18:00Подрывы назвали терактами, атака на Крымский мост. Итоги 3 июня
18:00Полковник Геннадий Алехин: "Герани", "Ланцеты" и "Искандеры" рвут логистику ВСУ под Харьковом
17:51Гарантии безопасности. Как Ермак может сменить Зеленского
Лента новостейМолния