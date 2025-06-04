https://ukraina.ru/20250604/po-skheme-arestovicha-pavliv-o-skrytykh-prichinakh-otstavki-drapatogo-1063612280.html
По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого - 04.06.2025 Украина.ру
По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
Отставка главнокомандующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Драпатого после ракетного удара по украинскому полигону свидетельствует о нарастающем кризисе в военном руководстве страны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-06-04T05:40
2025-06-04T05:40
2025-06-04T05:40
новости
россия
киев
алексей арестович
михаил драпатый
офис президента
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060755678_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8322725ba447d389c963b9deafb7e22f.jpg
Эксперт провел параллели с предыдущими случаями ухода высокопоставленных украинских чиновников.Анализируя мотивы Драпатого, политолог предположил:"Я не думаю, что это спецпроект Банковой, но он точно воспользовался этой ситуацией, чтобы совершить репутационно красивый изящный пируэт: Я как честный человек, несу ответственность и ухожу".Павлив также высказал предположение о более глубоких причинах отставки:По мнению эксперта, подобные отставки напоминают поведение "крыс, бегущих с тонущего корабля", что свидетельствует о серьезных проблемах в украинской армии и руководстве страны.Ранее стало известно, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку. Он заявил, что “это осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские воины".Полный текст интервью Михаила Павлива: Пока Киев переживает вау-эффект, самый одаренный генерал ВСУ бежит от катастрофы на фронте читайте на сайте Украина.ру.* Признан в РФ террористом и экстремистом.
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/02/1060755678_0:0:1135:851_1920x0_80_0_0_b1b4e2061acf7f72810e4c39bb206c44.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, алексей арестович, михаил драпатый, офис президента, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Киев, Алексей Арестович, Михаил Драпатый, Офис президента, Вооруженные силы Украины
По схеме Арестовича*: Павлив о скрытых причинах отставки Драпатого
Отставка главнокомандующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Драпатого после ракетного удара по украинскому полигону свидетельствует о нарастающем кризисе в военном руководстве страны. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
Эксперт провел параллели с предыдущими случаями ухода высокопоставленных украинских чиновников.
"Ситуация очень напоминает уход из Офиса президента бывшего советника офиса украинского президента Алексея Арестовича*. Тогда воспользовались его заявлением. На самом деле, это была операция, чтобы вывести его за штат", — отметил Павлив.
Анализируя мотивы Драпатого, политолог предположил:
"Я не думаю, что это спецпроект Банковой, но он точно воспользовался этой ситуацией, чтобы совершить репутационно красивый изящный пируэт: Я как честный человек, несу ответственность и ухожу".
Павлив также высказал предположение о более глубоких причинах отставки:
"Скорее всего, где-то на фронте назревает крайне неприятная ситуация, и он как главком Сухопутных войск точно не хочет нести за это ответственность и пойти под суд".
По мнению эксперта, подобные отставки напоминают поведение "крыс, бегущих с тонущего корабля", что свидетельствует о серьезных проблемах в украинской армии и руководстве страны.
Ранее стало известно, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
. Он заявил, что “это осознанный шаг, продиктованный личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские воины".
* Признан в РФ террористом и экстремистом.