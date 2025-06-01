Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку - 01.06.2025 Украина.ру
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку - 01.06.2025 Украина.ру
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях.
2025-06-01T17:15
2025-06-01T17:15
новости
россия
михаил драпатый
вооруженные силы украины
всу
отставка
сво
владимир зеленский
рустем умеров
украина
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Армия России накануне нанесла результативный ракетный удар по 239-му полигону ВСУ. После этого Михаил Драпатый опубликовал несколько сообщений о своей отставке."Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", - написал Драпатый.Он отметил, что на посту командующего не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов."Круговая порука и безнаказанность – яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются – значит, моих усилий было недостаточно, - заявил Драпатый. - Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы".Подчеркнув важность личной ответственности, Драпатый констатировал гибель 12 бойцов на учебного батальона на 239-му полигону ВСУ.Заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ совпало с серией поражений украинской армии в ходе СВО, а до этого - в ходе КТО на территории Курской области. Также 1 июня Владимир Зеленский заявил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. Больше новостей дня представлено в обзоре Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
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новости, россия, михаил драпатый, вооруженные силы украины, всу, отставка, сво, владимир зеленский, рустем умеров, украина, курская область
Новости, Россия, Михаил Драпатый, Вооруженные силы Украины, ВСУ, отставка, СВО, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Украина, Курская область

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

17:15 01.06.2025
 
© Политика Страны телеграм-канал
© Политика Страны телеграм-канал
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях.
Армия России накануне нанесла результативный ракетный удар по 239-му полигону ВСУ. После этого Михаил Драпатый опубликовал несколько сообщений о своей отставке.
"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", - написал Драпатый.
Он отметил, что на посту командующего не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов.
"Круговая порука и безнаказанность – яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются – значит, моих усилий было недостаточно, - заявил Драпатый. - Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы".
Подчеркнув важность личной ответственности, Драпатый констатировал гибель 12 бойцов на учебного батальона на 239-му полигону ВСУ.
Заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ совпало с серией поражений украинской армии в ходе СВО, а до этого - в ходе КТО на территории Курской области. Также 1 июня Владимир Зеленский заявил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле.
Больше новостей дня представлено в обзоре Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
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