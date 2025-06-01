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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку - 01.06.2025 Украина.ру

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Драпатый подал в отставку

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку. Об этом он сообщил своим подписчикам в соцсетях.

2025-06-01T17:15

2025-06-01T17:15

2025-06-01T17:15

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Армия России накануне нанесла результативный ракетный удар по 239-му полигону ВСУ. После этого Михаил Драпатый опубликовал несколько сообщений о своей отставке."Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", - написал Драпатый.Он отметил, что на посту командующего не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов."Круговая порука и безнаказанность – яд для армии. Я пытался искоренить ее из Сухопутных войск. Но если трагедии повторяются – значит, моих усилий было недостаточно, - заявил Драпатый. - Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы".Подчеркнув важность личной ответственности, Драпатый констатировал гибель 12 бойцов на учебного батальона на 239-му полигону ВСУ.Заявление командующего Сухопутными войсками ВСУ совпало с серией поражений украинской армии в ходе СВО, а до этого - в ходе КТО на территории Курской области. Также 1 июня Владимир Зеленский заявил, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с Россией в Стамбуле. Больше новостей дня представлено в обзоре Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня

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новости, россия, михаил драпатый, вооруженные силы украины, всу, отставка, сво, владимир зеленский, рустем умеров, украина, курская область