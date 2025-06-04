https://ukraina.ru/20250604/deti---mankurty-rodstvenniki---krysy-i-zhaby-kak-zhivt-segodnya-mariya-maksakova-inoagent-1063619096.html

"Дети - манкурты, родственники - крысы и жабы". Как живёт сегодня Мария Максакова, иноагент?

"Дети - манкурты, родственники - крысы и жабы". Как живёт сегодня Мария Максакова, иноагент? - 04.06.2025 Украина.ру

"Дети - манкурты, родственники - крысы и жабы". Как живёт сегодня Мария Максакова, иноагент?

Как живёт сегодня бывшая солистка Большого театра, Мария Максакова?

2025-06-04T12:16

2025-06-04T12:16

2025-06-04T12:20

эксклюзив

мария максакова

россия

украина

киев

денис вороненков

алла пугачева

большой театр

госдума

нато

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По сообщениям укро СМИ, Максакова поёт в опере "Запорожец за Дунаем", на украинском языке. Разумеется, не в "Ла Скала" и не в "Метрополитен Опера". В Харьковском и Днепропетровском оперных театрах.Кроме того, она стала популярным комментатором на украинском телевидении. Эти комментарии находятся за гранью возможного.Даже берёт оторопь: неужели это та же самая женщина, которая шесть лет вела прекрасную передачу на телевидении "Романтика романса" со Святославом Бэлзой?Осенью прошлого года против неё было возбуждено в России уголовное дело.Её неоднократно штрафовали: Максакова упорно не ставила на своих публикациях плашку "иноагент".Вся семья прекратила с ней общение.А недавно суд принял решение: квартира в Москве останется в собственности детей. Максакова пыталась отменить собственный договор дарения, мотивируя тем, что в момент подписания она была... в нетрезвом состоянии.В общем, у Марии Максаковой можно брать уроки по курсу "как закопать себя как можно глубже собственными руками".Как это произошло?Всё началось с того момента, когда Мария Максакова убежала с мужем на Украину.Семья и традицииИзвестная оперная певица, в прошлом депутат Госдумы Мария Максакова пела на сценах великих российских театров: в Большом и в Мариинке, вела много лет программу на телевидении, преподавала, пользовалась вниманием публики.Она выросла в семье с творческими традициями.Её бабушка была примой Большого театра, любимой оперной певицей Сталина. Есть легенда: однажды, когда Марию Максакову - старшую не взяли на какое-то выступление, Иосиф Виссарионович спросил:- А где моя Кармен?И Максакову моментально вернули во все спектакли.Мама Марии Максаковой младшей, народная артистка России Людмила Максакова, сыгравшая множество ролей в кино, 60 лет служит в театре Вахтангова.Как мы помним многих актрис по одной яркой роли, так многие помнят Людмилу Максакову по фильму "Летучая мышь" (роль Розалинды Айзенштайн).Но она снималась в десятках фильмов, и снимается вполне успешно и сейчас - в основном, в сериалах. Она блистательно сыграла деспотичную маму одного из поваров в сериале "Кухня", недавно вышел сериал "Наследие" с её участием. Мама активно работает (Людмиле Максаковой уже 85 лет), и не собирается уходить из профессии.Сегодня Людмила Максакова категорически отреклась от дочери и не хочет о ней ничего слышать.Каким же образом Мария Максакова оказалась на Украине, стала иноагентом и потеряла не то что славу, но даже уважение в обществе?Трагедия в КиевеСтранные метаморфозы начали происходить в тот момент, когда Максакова и её муж Вороненков, на тот момент депутат Госдумы, вдруг удрали в Киев.Это было связано не с политической позицией. Вороненков поспешно скрылся от заведённого на него уголовного дела. Он участвовал в сделке по продаже большого объекта недвижимости, и подделал данные в реестре собственников.Возможно, Вороненков скрывался не только от следствия, так как буквально через пять месяцев после прибытия на Украину, в марте 2017 года он был застрелен в Киеве на перекрестке бульвара Шевченко и Пушкинской улицы.Генеральный прокурор Украины (тогда это был Юрий Луценко) заявлял, что основная версия следствия: Вороненков хотел рассказать что-то очень важное, дать показания "про Януковича", но не успел. Как же он "не успел" дать эти показания за полгода пребывания в Киеве?Эта версия оказалась несостоятельной, как только стали известны личности нападавшего и его сообщников: все были националистами, все успели поучаствовать в войне на Донбассе.Так что они явно не собирались "помогать Януковичу".После этого Луценко обвинил в убийстве бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина.В 2019 году Мария Максакова под присягой заявила, что её мужа "не убивали ни ФСБ, ни бывший муж Тюрин." Также она сказала, что убийство носило экономический характер.Возвращение в РоссиюНа этом история могла бы закончиться. Мария Максакова могла бы вернуться в Россию. Там у неё остались мама, двое старших детей.И она действительно это сделала. Но не для того чтобы остановиться и например, вернуться к работе.Мария Максакова начала тяжбу с двумя бывшими женами Вороненкова и его родственниками за наследство.В то же время она начала судиться за квартиру в Москве, которую сама подарила старшим детям.У родственников Вороненкова ей что-то удалось получить, у собственных детей - ничего. Зато удалось со всеми перессориться.Ведьма в телеэфиреПосле этого Мария Максакова вернулась на Украину.И тут у неё открылся новый талант. Оперная певица стала экспертом - обозревателем буквально по всем вопросам!Максакову стали приглашать на различные украинские телепередачи. И она проявила себя как удивительный по мерзости высказываний персонаж.Даже непонятно, как такие речи может в принципе произносить человек? Симпатичная женщина, жившая до этого времени, казалось бы, только искусством?Женщин России она называла "гибридом самок богомолов и свиноматок".Фигуристу Костомарову, который пережил тяжелейшие осложнения после коронавируса, потеряв кисти рук и стопы ног, Максакова пообещала "берёзовые пеньки" вместо протезов.Мужественный человек, который сумел после тяжелейших травм снова выйти на лёд, Костомаров уже стал легендой.Но Максакова изрыгает по его поводу мерзости, которые находятся за гранью человеческого понимания.Мария Максакова всем рассказывает, что они должны делать, причем в какой-то удивительно безапелляционной и несколько хамской манере.Досталось даже Пугачёвой и супругу её иноагенту Галкину."Считаю, что она могла бы сделать намного больше, я очень хотела бы чтобы она сделала намного больше. Я не знаю, что ей мешает", - это Максакова призывала Пугачёву продемонстрировать, что она на стороне киевского режима.Посетовала, что Пугачёва с мужем не продают свой замок в Подмосковье. "Хотят что-то вытащить из России, поэтому молчат о ситуации на Украине".Ну Максаковой-то какое дело до замка Пугачёвой!Досталось даже странам НАТО!Мария Максакова упрекала НАТО в бездействии и "трусости". Надо было не быть, дескать, такими "пассивными" в войне. Идите в наступление, трусливые натовские крысы!В войне против России? Где живут её дети и мама? Где работают её бывшие коллеги? Даже не будем говорить про обычные человеческие чувства, про любовь к Родине. Очевидно, что у Марии Максаковой этого нет. Но нет даже, кажется, обычного разума.Также Максакова поддержала несколько антироссийских организаций. И получила в 2023 году статус иноагента и уголовное дело.Фестиваль Лаймы Вайкуле и ария в "Запорожце"Карьера Максаковой, которая пела в Большом и в Мариинском театре, теперь продолжается в оперных театрах Харькова и Днепропетровска. Там она поёт в опере "Запорожец за Дунаем" партию на украинском языке.Почему она не выходит на сцены театров Европы? Остаётся только гадать. Наверное, не настолько велик талант Максаковой, иначе бы её наверняка взяли исполнять арии где-нибудь в Миланской опере. Ну хотя бы один раз! Всё-таки "жертва режима".Или просто боятся звать к себе эту дуру, которая может ляпнуть что угодно?Зато Мария Максакова стала почётным гостем фестиваля Лаймы Вайкуле. Пела в голубом платье с огромным жёлтым цветком в волосах. Всё как положено на "светском украинском мероприятии".Походил в цветах украинского флага, спел арию из "Запорожца", сказал пару отвратительных реплик на украинском телевидении, и вот... А ничего.Ни зарубежных театров, ни арий в знаменитых операх.В случае с Максаковой ещё и ни семьи, ни детей (с ней остался только маленький Иван, ее сын от Вороненкова).Жабы, кроты и ДюймовочкаЧленов своей семьи она, впрочем, называет жабами, крысами и кротами. А себя Дюймовочкой!Правда, изначально жабы и кроты - это были россияне. Но потом Максакова решила так обозвать своих родственников. Неправильно поняли, сказала. Это не про всю Россию, это я про маму и детей.Дети и мама - жабы, крысы и кроты - выгнали бедную Дюймовочку и теперь она вынуждена петь арии украинских опер, чтобы прокормиться."Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит", - говорит Мария Максакова.Может быть, потому что она сама сбежала, бросив детей (старшему мальчику было на тот момент 12 лет). Или потому, что дети не могут объяснить, как их мама могла посоветовать великому фигуристу "березовые пеньки" вместо ног?Она продолжает упрекать, обвинять: "а моих взрослых детей, этих манкуртов, интересует, как живёт их мать?"Людмила Максакова написала дочери:"Ты торгуешь своей жизнью, устраивая бесконечные представления. Я не хочу быть участником этого позора".О другой, но только эстрадной певице - в статье Елены Мурзиной "Кристина Орбакайте и её новые приключения в Латвии"

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, мария максакова, россия, украина, киев, денис вороненков, алла пугачева, большой театр, госдума, нато, иноагент