Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/podlyy-akt-terrora-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-1-iyunya-1063552143.html
Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня - 01.06.2025 Украина.ру
Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем в Брянской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2025-06-01T13:21
2025-06-01T13:24
эксклюзив
хроники
брянская область
владимир путин
вячеслав гладков
александр богомаз
вооруженные силы украины
мчс
фсб
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/01/1063552722_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_cfce2db9ea3a43f7be95132bced4c92f.jpg.webp
Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с поездами в Курской и Брянской областях, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", — заявил Песков.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что причиной обрушения моста в Выгоничском районе был подрыв."Произошёл подрыв моста во время движения поезда Климово-Москва, где было 388 пассажиров. На это время семь человек погибли, трое детей получили ранение", — заявил Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что пострадавший в результате ЧП восьмимесячный ребенок будет отправлен в Москву.Позднее, в 12:16 он сообщил о новом ЧП на железной дороге."Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Пострадавших нет. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется", - указывал Богомаз.Также утром 1 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о крушении поезда в регионе."Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", — рассказал Хинштейн.По сообщению ряда СМИ, причиной крушения также был подрыв моста.Глава Республики Алтай Андрей Турчак назвал произошедшее в Брянской области терактом."Подрыв моста над поездом с мирными жителями и детьми. Бесчеловечный и подлый акт террора. Под стать киевскому режиму, который несет потери на передовой и трусливо устраивает диверсии на территории нашей страны. Глубокие соболезнования семьям погибших в Брянской области, крепости сил - всем пострадавшим. Республика Алтай с вами!" — написал он в своём телеграм-канале.Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас призвал к тотальной денацификации Украины."Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ - буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока ещё называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства", — подчеркнул Клишас.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, воеркор Александр Коц заявил, что время подрыва моста в Брянской области было выбрано не случайно."Не знаю, в какой тональности должна будет идти встреча в Стамбуле после терактов в Курской и Брянской областях. Свое отношение к ним Украина очень наглядно показала минувшей ночью. Подрыв автомобильного моста аккурат во время прохождения пассажирского поезда под ним - это, конечно, не случайность. Расписание - не секретное. И кнопку нажимали специально, чтобы и переправу разрушить, и ударить по вагонам. По смыслу это ничем не отличается от подрывов составов "Невского экспресса" в 2007 и 2009 годах. Только более изощрённо", — указал Коц.По его словам, тогда, 16 лет назад, "эксперты языки стёрли о системе безопасности на железной дороге"."И уже во время СВО в приграничье взрывали мосты. Сейчас важно понять, каким образом был обрушен мост на Брянщине и в Курской области. И где пробел в безопасности. Одно дело - "крымский вариант", когда на переправе взрывается фура. Другое - заложенные фугасы под опоры моста. Тогда зачем эти люди в камуфляжах в вагончиках у каждого моста? Что они делали?" — задал вопрос военкор.Он также призвал к пониманию происходящего."Но тут надо понимать еще одну вещь. Это наша реальность на ближайшие годы. Даже после победы. Нам предстоит иметь дело с бандподпольем, которое, как и на Кавказе в свое время, будет подпитываться извне. И чем быстрее мы вспомним, как с ним бороться, тем меньше будет жертв. А люди, которые переломили хребет международному терроризму, есть. Они давно на гражданке, но "руки-то помнят"", — подытожил военкор.Российский политолог Марат Баширов и вовсе назвал случившееся "железнодорожной войной"."Украинские террористы объявили нам железнодорожную войну. Третий взрыв на железной дороге. Брянская область. 6 км Унеча — Жеча. Сегодня в 10:52. Без жертв", — написал он в своём телеграм-канале после того, как стало известно о втором ЧП на железной дороге в Брянской области.Он также призвал к расправе над лидерами украинского режима."Я не кровожадный. Но лидеров украинских террористов пора начинать отправлять в Ад. Ничего другого они не поймут. Два часа размышлял, но иного там не испугаются. Взорвали пассажирский поезд и пошли на завтрак в ресторан. Не, так не пойдёт. Надо снимать флажок на ограничения", — подчеркнул Баширов.Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту произошедшего в Брянской и Курской областях.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ осуществили 7 атак, на донецком — 1 атаку и на ясиноватском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 24 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 4 снаряда калибром 155 мм по Никитовскому району Горловки. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Збурьевка — 3; Великая Лепетиха — 7; Малая Лепетиха — 8; Князе-Григоровка — 17; Алёшки — 5; Подстепное — 2; Каиры — 4; Горностаевка — 4; Голая Пристань — 3", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.Утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Лозовое и Толоконное выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников. В селе Толоконное в результате обстрела ранена женщина. Пострадавшая после оказания необходимой помощи продолжает лечение амбулаторно", — писал губернатор.В селе повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Лозовое повреждены частный дом и хозпостройка. Сегодня ночью в посёлке Малиновка от удара FPV-дрона загорелся частный дом — бойцами самообороны возгорание ликвидировано."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево совершены атаки 8 беспилотников, из них 4 подавлены и сбиты. В селе Двулучное повреждены складское помещение и автобус, в селе Шелаево — забор частного домовладения.Утром в округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются частично посёлок Уразово, а также полностью сёла Двулучное, Логачевка и хутора Бережанка, Миронов", — отмечалось в сводке.Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Голофеевка, Грушевка и Коновалово подверглись артобстрелу с применением одного боеприпаса и атакам 8 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Грушевка повреждены инфраструктурный объект связи, частный дом, надворная постройка, 2 транспортных средства, а также уничтожена одна единица сельхозтехники. В селе Голофеевка от падения обломков загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано.В Грайворонском муниципальном округе посёлки Горьковский, Чапаевский, сёла Безымено, Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и совершены атаки 6 беспилотников. В посёлке Чапаевский повреждены административное здание предприятия и социальный объект.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и хутору Высокий выпущен 31 боеприпас в ходе 10 обстрелов и произведены атаки 9 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — сообщил Гладков.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.Над Ракитянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Зимовное, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 54 беспилотников, 38 из которых подавлены и сбиты", — писал Гладков.В городе Шебекино повреждены автомобиль, административное здание, социальный и коммерческий объекты. На территории предприятия повреждены три здания, автомобиль и линия электропередачи. В селе Вознесеновка повреждены частный дом, забор другого домовладения и служебный микроавтобус, в селе Нежеголь — линия электропередачи, 3 частных дома и надворная постройка, в селе Маломихайловка — 5 транспортных средств и гараж, в селе Нижнее Берёзово-Второе — частный дом и линия электропередачи, в селе Муром — 2 надворные постройки, заборы 2 домовладений и легковой автомобиль."Вчера в больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая баротравму при атаке дрона в селе Вознесеновка 30 мая. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — сообщил губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что ожидает украинцев в июне — в статье Дмитрия Ковалевича "Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне".
https://ukraina.ru/20250601/v-poezde-krichat-deti-podryv-na-zheleznoy-doroge-pod-bryanskom-glavnoe-na-utro-1-iyunya-1063549847.html
https://ukraina.ru/20250531/poisk-propavshikh-mirnykh-zhiteley-kurskoy-oblasti-itogi-31-maya-1063545224.html
https://ukraina.ru/20250531/evakuatsiya-iz-sumskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-31-maya-1063540321.html
https://ukraina.ru/20250531/ukraina-perebrasyvaet-rezervy-udary-po-kurskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-31-maya-1063536970.html
https://ukraina.ru/20250530/predotvraschnnyy-terakt-v-moskve-gur-pytaetsya-nagnetat-paniku-itogi-30-maya-1063531168.html
брянская область
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/01/1063552722_171:0:1131:720_1920x0_80_0_0_87434b304258255e6db654d432ec7f1d.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, брянская область, владимир путин, вячеслав гладков, александр богомаз, вооруженные силы украины, мчс, фсб, украина, россия
Эксклюзив, Хроники, Брянская область, Владимир Путин, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, МЧС, ФСБ, Украина, Россия

Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня

13:21 01.06.2025 (обновлено: 13:24 01.06.2025)
 
© МЧС РФ / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем в Брянской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с поездами в Курской и Брянской областях, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", — заявил Песков.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что причиной обрушения моста в Выгоничском районе был подрыв.
"Произошёл подрыв моста во время движения поезда Климово-Москва, где было 388 пассажиров. На это время семь человек погибли, трое детей получили ранение", — заявил Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что пострадавший в результате ЧП восьмимесячный ребенок будет отправлен в Москву.
Позднее, в 12:16 он сообщил о новом ЧП на железной дороге.
"Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Пострадавших нет. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется", - указывал Богомаз.
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
09:35
"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июняГубернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения пассажирского поезда
Также утром 1 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о крушении поезда в регионе.
"Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", — рассказал Хинштейн.
По сообщению ряда СМИ, причиной крушения также был подрыв моста.
Глава Республики Алтай Андрей Турчак назвал произошедшее в Брянской области терактом.
"Подрыв моста над поездом с мирными жителями и детьми. Бесчеловечный и подлый акт террора. Под стать киевскому режиму, который несет потери на передовой и трусливо устраивает диверсии на территории нашей страны. Глубокие соболезнования семьям погибших в Брянской области, крепости сил - всем пострадавшим. Республика Алтай с вами!" — написал он в своём телеграм-канале.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас призвал к тотальной денацификации Украины.
"Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ - буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока ещё называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства", — подчеркнул Клишас.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Вчера, 18:01
Поиск пропавших мирных жителей Курской области. Итоги 31 маяВрио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о судьбе мирных жителей, оказавшихся в зоне вторжения ВСУ
Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, воеркор Александр Коц заявил, что время подрыва моста в Брянской области было выбрано не случайно.
"Не знаю, в какой тональности должна будет идти встреча в Стамбуле после терактов в Курской и Брянской областях. Свое отношение к ним Украина очень наглядно показала минувшей ночью. Подрыв автомобильного моста аккурат во время прохождения пассажирского поезда под ним - это, конечно, не случайность. Расписание - не секретное. И кнопку нажимали специально, чтобы и переправу разрушить, и ударить по вагонам. По смыслу это ничем не отличается от подрывов составов "Невского экспресса" в 2007 и 2009 годах. Только более изощрённо", — указал Коц.
По его словам, тогда, 16 лет назад, "эксперты языки стёрли о системе безопасности на железной дороге".
"И уже во время СВО в приграничье взрывали мосты. Сейчас важно понять, каким образом был обрушен мост на Брянщине и в Курской области. И где пробел в безопасности. Одно дело - "крымский вариант", когда на переправе взрывается фура. Другое - заложенные фугасы под опоры моста. Тогда зачем эти люди в камуфляжах в вагончиках у каждого моста? Что они делали?" — задал вопрос военкор.
Он также призвал к пониманию происходящего.

"Но тут надо понимать еще одну вещь. Это наша реальность на ближайшие годы. Даже после победы. Нам предстоит иметь дело с бандподпольем, которое, как и на Кавказе в свое время, будет подпитываться извне. И чем быстрее мы вспомним, как с ним бороться, тем меньше будет жертв. А люди, которые переломили хребет международному терроризму, есть. Они давно на гражданке, но "руки-то помнят"", — подытожил военкор.
Российский политолог Марат Баширов и вовсе назвал случившееся "железнодорожной войной".
"Украинские террористы объявили нам железнодорожную войну. Третий взрыв на железной дороге. Брянская область. 6 км Унеча — Жеча. Сегодня в 10:52. Без жертв", — написал он в своём телеграм-канале после того, как стало известно о втором ЧП на железной дороге в Брянской области.
Он также призвал к расправе над лидерами украинского режима.
"Я не кровожадный. Но лидеров украинских террористов пора начинать отправлять в Ад. Ничего другого они не поймут. Два часа размышлял, но иного там не испугаются. Взорвали пассажирский поезд и пошли на завтрак в ресторан. Не, так не пойдёт. Надо снимать флажок на ограничения", — подчеркнул Баширов.
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту произошедшего в Брянской и Курской областях.
Сумы - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Вчера, 13:05
Эвакуация из Сумской области, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 31 маяУкраинская власть принудительно эвакуирует жителей 11 населённых пунктов в Сумской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Обстрелы и налёты
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.
На горловском направлении ВСУ осуществили 7 атак, на донецком — 1 атаку и на ясиноватском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 24 единицы различных боеприпасов.
Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 4 снаряда калибром 155 мм по Никитовскому району Горловки. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Збурьевка — 3; Великая Лепетиха — 7; Малая Лепетиха — 8; Князе-Григоровка — 17; Алёшки — 5; Подстепное — 2; Каиры — 4; Горностаевка — 4; Голая Пристань — 3", — отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.
- РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Вчера, 09:56
Украина перебрасывает резервы, удары по Курской области. Главное на утро 31 маяУкраина перебрасывает стратегические резервы в Сумскую область. Украина нанесла удары по Курской области
Утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Лозовое и Толоконное выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников. В селе Толоконное в результате обстрела ранена женщина. Пострадавшая после оказания необходимой помощи продолжает лечение амбулаторно", — писал губернатор.
В селе повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Лозовое повреждены частный дом и хозпостройка. Сегодня ночью в посёлке Малиновка от удара FPV-дрона загорелся частный дом — бойцами самообороны возгорание ликвидировано.
"В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево совершены атаки 8 беспилотников, из них 4 подавлены и сбиты. В селе Двулучное повреждены складское помещение и автобус, в селе Шелаево — забор частного домовладения.Утром в округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются частично посёлок Уразово, а также полностью сёла Двулучное, Логачевка и хутора Бережанка, Миронов", — отмечалось в сводке.
Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.
В Волоконовском районе сёла Борисовка, Голофеевка, Грушевка и Коновалово подверглись артобстрелу с применением одного боеприпаса и атакам 8 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Грушевка повреждены инфраструктурный объект связи, частный дом, надворная постройка, 2 транспортных средства, а также уничтожена одна единица сельхозтехники. В селе Голофеевка от падения обломков загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано.
В Грайворонском муниципальном округе посёлки Горьковский, Чапаевский, сёла Безымено, Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и совершены атаки 6 беспилотников. В посёлке Чапаевский повреждены административное здание предприятия и социальный объект.
Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий.
"В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и хутору Высокий выпущен 31 боеприпас в ходе 10 обстрелов и произведены атаки 9 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — сообщил Гладков.
СК РФ, следком - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
30 мая, 18:00
Предотвращённый теракт в Москве, ГУР пытается нагнетать панику. Итоги 30 маяВ Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Главное управление разведки Минобороны Украины приписало себе взрыв газового баллона во Владивостоке
Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.
Над Ракитянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Зимовное, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 54 беспилотников, 38 из которых подавлены и сбиты", — писал Гладков.
В городе Шебекино повреждены автомобиль, административное здание, социальный и коммерческий объекты. На территории предприятия повреждены три здания, автомобиль и линия электропередачи. В селе Вознесеновка повреждены частный дом, забор другого домовладения и служебный микроавтобус, в селе Нежеголь — линия электропередачи, 3 частных дома и надворная постройка, в селе Маломихайловка — 5 транспортных средств и гараж, в селе Нижнее Берёзово-Второе — частный дом и линия электропередачи, в селе Муром — 2 надворные постройки, заборы 2 домовладений и легковой автомобиль.
"Вчера в больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая баротравму при атаке дрона в селе Вознесеновка 30 мая. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — сообщил губернатор.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, что ожидает украинцев в июне — в статье Дмитрия Ковалевича "Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивХроникиБрянская областьВладимир ПутинВячеслав ГладковАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныМЧСФСБУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
14:41Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
14:29Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
14:13Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
14:07Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
13:38Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России
13:21Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
13:12"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях
12:56Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге
12:47Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков
12:21Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв
12:17Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
12:00"Вокруг Булгакова": соблазнение Маргариты
11:51Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы
10:55Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России
10:44В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике
10:19Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
09:52Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области
09:35"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
09:33Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом
Лента новостейМолния