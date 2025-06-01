https://ukraina.ru/20250601/podlyy-akt-terrora-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-1-iyunya-1063552143.html

Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня

Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня - 01.06.2025 Украина.ру

Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня

Президенту России Владимиру Путину доложили о произошедшем в Брянской области. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-06-01T13:21

2025-06-01T13:21

2025-06-01T13:24

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хроники

брянская область

владимир путин

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Президент России Владимир Путин в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем с поездами в Курской и Брянской областях, сообщил журналистам в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент России Владимир Путин фактически в течение всей ночи получал доклады по линии ФСБ и МЧС о произошедшем в Курской и Брянской областях с железнодорожными составами", — заявил Песков.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что причиной обрушения моста в Выгоничском районе был подрыв."Произошёл подрыв моста во время движения поезда Климово-Москва, где было 388 пассажиров. На это время семь человек погибли, трое детей получили ранение", — заявил Богомаз в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что пострадавший в результате ЧП восьмимесячный ребенок будет отправлен в Москву.Позднее, в 12:16 он сообщил о новом ЧП на железной дороге."Сегодня в 10:52 на участке Унеча — Жеча Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками обнаружено повреждение пути. Пострадавших нет. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на данном участке не осуществляется", - указывал Богомаз.Также утром 1 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал о крушении поезда в регионе."Сегодня ночью на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда рухнула вниз на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Началось возгорание тепловоза — сотрудники МЧС его оперативно локализовали. Остальные составы находятся на платформе ж/д дороги. По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги — всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", — рассказал Хинштейн.По сообщению ряда СМИ, причиной крушения также был подрыв моста.Глава Республики Алтай Андрей Турчак назвал произошедшее в Брянской области терактом."Подрыв моста над поездом с мирными жителями и детьми. Бесчеловечный и подлый акт террора. Под стать киевскому режиму, который несет потери на передовой и трусливо устраивает диверсии на территории нашей страны. Глубокие соболезнования семьям погибших в Брянской области, крепости сил - всем пострадавшим. Республика Алтай с вами!" — написал он в своём телеграм-канале.Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас призвал к тотальной денацификации Украины."Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ - буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока ещё называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства", — подчеркнул Клишас.Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества, воеркор Александр Коц заявил, что время подрыва моста в Брянской области было выбрано не случайно."Не знаю, в какой тональности должна будет идти встреча в Стамбуле после терактов в Курской и Брянской областях. Свое отношение к ним Украина очень наглядно показала минувшей ночью. Подрыв автомобильного моста аккурат во время прохождения пассажирского поезда под ним - это, конечно, не случайность. Расписание - не секретное. И кнопку нажимали специально, чтобы и переправу разрушить, и ударить по вагонам. По смыслу это ничем не отличается от подрывов составов "Невского экспресса" в 2007 и 2009 годах. Только более изощрённо", — указал Коц.По его словам, тогда, 16 лет назад, "эксперты языки стёрли о системе безопасности на железной дороге"."И уже во время СВО в приграничье взрывали мосты. Сейчас важно понять, каким образом был обрушен мост на Брянщине и в Курской области. И где пробел в безопасности. Одно дело - "крымский вариант", когда на переправе взрывается фура. Другое - заложенные фугасы под опоры моста. Тогда зачем эти люди в камуфляжах в вагончиках у каждого моста? Что они делали?" — задал вопрос военкор.Он также призвал к пониманию происходящего."Но тут надо понимать еще одну вещь. Это наша реальность на ближайшие годы. Даже после победы. Нам предстоит иметь дело с бандподпольем, которое, как и на Кавказе в свое время, будет подпитываться извне. И чем быстрее мы вспомним, как с ним бороться, тем меньше будет жертв. А люди, которые переломили хребет международному терроризму, есть. Они давно на гражданке, но "руки-то помнят"", — подытожил военкор.Российский политолог Марат Баширов и вовсе назвал случившееся "железнодорожной войной"."Украинские террористы объявили нам железнодорожную войну. Третий взрыв на железной дороге. Брянская область. 6 км Унеча — Жеча. Сегодня в 10:52. Без жертв", — написал он в своём телеграм-канале после того, как стало известно о втором ЧП на железной дороге в Брянской области.Он также призвал к расправе над лидерами украинского режима."Я не кровожадный. Но лидеров украинских террористов пора начинать отправлять в Ад. Ничего другого они не поймут. Два часа размышлял, но иного там не испугаются. Взорвали пассажирский поезд и пошли на завтрак в ресторан. Не, так не пойдёт. Надо снимать флажок на ограничения", — подчеркнул Баширов.Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту произошедшего в Брянской и Курской областях.Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 9 ударов по территории этого региона России.На горловском направлении ВСУ осуществили 7 атак, на донецком — 1 атаку и на ясиноватском — 1 атаку, выпустив в общей сложности 24 единицы различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 9 жилых домостроений и 4 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили 4 снаряда калибром 155 мм по Никитовскому району Горловки. Также в ДНР неоднократно объявлялась ракетная/авиационная опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 53 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Збурьевка — 3; Великая Лепетиха — 7; Малая Лепетиха — 8; Князе-Григоровка — 17; Алёшки — 5; Подстепное — 2; Каиры — 4; Горностаевка — 4; Голая Пристань — 3", — отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Днепряны и Корсунка.Утром 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе по посёлку Малиновка, сёлам Лозовое и Толоконное выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников. В селе Толоконное в результате обстрела ранена женщина. Пострадавшая после оказания необходимой помощи продолжает лечение амбулаторно", — писал губернатор.В селе повреждены частный дом, надворная постройка и легковой автомобиль. В селе Лозовое повреждены частный дом и хозпостройка. Сегодня ночью в посёлке Малиновка от удара FPV-дрона загорелся частный дом — бойцами самообороны возгорание ликвидировано."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое и Шелаево совершены атаки 8 беспилотников, из них 4 подавлены и сбиты. В селе Двулучное повреждены складское помещение и автобус, в селе Шелаево — забор частного домовладения.Утром в округе произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются частично посёлок Уразово, а также полностью сёла Двулучное, Логачевка и хутора Бережанка, Миронов", — отмечалось в сводке.Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Волоконовском районе сёла Борисовка, Голофеевка, Грушевка и Коновалово подверглись артобстрелу с применением одного боеприпаса и атакам 8 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Грушевка повреждены инфраструктурный объект связи, частный дом, надворная постройка, 2 транспортных средства, а также уничтожена одна единица сельхозтехники. В селе Голофеевка от падения обломков загорелась сухая трава — пожарными расчётами возгорание ликвидировано.В Грайворонском муниципальном округе посёлки Горьковский, Чапаевский, сёла Безымено, Мокрая Орловка, Мощеное, Пороз и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и совершены атаки 6 беспилотников. В посёлке Чапаевский повреждены административное здание предприятия и социальный объект.Над Красногвардейским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Обошлось без последствий."В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и хутору Высокий выпущен 31 боеприпас в ходе 10 обстрелов и произведены атаки 9 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", — сообщил Гладков.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет.Над Ракитянским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Зимовенька, Зимовное, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Нижнее Берёзово-Второе и Ржевка подверглись 6 обстрелам, в ходе которых выпущено 14 боеприпасов, и атакам 54 беспилотников, 38 из которых подавлены и сбиты", — писал Гладков.В городе Шебекино повреждены автомобиль, административное здание, социальный и коммерческий объекты. На территории предприятия повреждены три здания, автомобиль и линия электропередачи. В селе Вознесеновка повреждены частный дом, забор другого домовладения и служебный микроавтобус, в селе Нежеголь — линия электропередачи, 3 частных дома и надворная постройка, в селе Маломихайловка — 5 транспортных средств и гараж, в селе Нижнее Берёзово-Второе — частный дом и линия электропередачи, в селе Муром — 2 надворные постройки, заборы 2 домовладений и легковой автомобиль."Вчера в больницу самостоятельно обратилась женщина, получившая баротравму при атаке дрона в селе Вознесеновка 30 мая. Необходимая помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно", — сообщил губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что ожидает украинцев в июне — в статье Дмитрия Ковалевича "Мобилизация ограниченно пригодных и конец торговых преференций в ЕС. Что ожидает украинцев в июне".

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эксклюзив, хроники, брянская область, владимир путин, вячеслав гладков, александр богомаз, вооруженные силы украины, мчс, фсб, украина, россия