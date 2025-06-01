https://ukraina.ru/20250601/ataka-bespilotnikov-v-zapolyare-i-sibiri-itogi-1-iyunya-1063557942.html

Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня

Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня - 01.06.2025 Украина.ру

Атака беспилотников в Заполярье и Сибири. Итоги 1 июня

Губернаторы Мурманской и Иркутской области сообщили об атаке украинских беспилотников на их регионы

2025-06-01T17:20

2025-06-01T17:20

2025-06-01T18:27

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Около двух часов по московскому времени из регионов начали поступать данные об атаке украинских беспилотников."В данную минуту в соцсетях появляется много противоречивой информации насчёт взрывов в Усольском районе. Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным. На данный момент известно, что это была атака дронов на воинскую часть в поселке Средний. Первая в Сибири. Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии. Провели оперативный штаб. Сам также выехал в Усольский район", — написал в 14:11 по московскому времени губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Он заявил, что источник, откуда выпущены БпЛА, блокирован."Источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован. Это фура. Главное — не нужно поддаваться панике. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей — нет", — подчеркнул Кобзев.Спустя 40 минут он опубликовал рекомендации на случай атаки беспилотников."Оперштаб рекомендует ряд мер безопасности на случай атаки дронов. Если заметили БпЛА: постарайтесь покинуть зону его видимости; по возможности спрячьтесь в здании или под деревом; не подходите близко к окнам; при резком снижении высоты или сбросе боеприпаса - отбегайте в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канаву, закройте голову руками; при падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям - они могут быть взрывоопасны или ядовиты", — отметил Кобзев.Он попросил не выкладывать в соцсети и не делиться ни с кем видео и фото, где снята работа ПВО, и воздержаться от обсуждений в сети."Это вопрос нашей с вами безопасности. Берегите себя и близких!" — призвал Кобзев.Между этими двумя сообщениями Кобзева стало известно о новой масштабной атаке украинских дронов — в Мурманской области."На территорию Мурманской области осуществлен налет вражеских беспилотников. Работает ПВО, правоохранители и экстренные службы. Северян прошу сохранять спокойствие и сообщать по номеру 112 обо всех подозрительных ситуациях. Прошу не выкладывать в социальные сети и не делиться ни с кем видео и фото, в том числе, где запечатлена работа ПВО", — написал в своём телеграм-канале в 14:35 губернатор Мурманской области Андрей Чибис.Как сообщил телеграм-канал Mash, в Мурманской области механизм атак был таким же, как в Иркутской."Фура в Оленегорске в Мурманской области, из которой вылетали дроны. Предварительно, водитель не знал о грузе. Со слов местных, он подъехал к нужной точке, а как только остановился — из кузова внезапно начали вылетать БпЛА. Водителя могли использовать втёмную — сейчас он задержан. Аналогичный инцидент произошёл ранее в Иркутской области", — отмечалось в публикации телеграм-канала Mash.Ответственность за атаки на себя взяла Служба безопасности Украины. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в СБУ."Контролировал ход операции <...> Владимир Зеленский, а реализовывал начальник СБУ Василий Малюк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.)", — отмечалось в публикации.По словам источника, операция была "сверхсложной с логистической точки зрения"."СБУ сначала переправила в Россию FPV-дроны, а потом — мобильные деревянные дома. Позднее на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домов, размещённых уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики", — сообщил источник.По его словам, "люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся на Украине".По словам источника, операция получила кодовое название "Паутина". Она готовилась полтора года.СБУ заявило о поражении самолётов А-50, Ту-96 и Ту-22 М3 на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".Украинский фонд "Повернись живим" поначалу заявил, что может быть причастен к операции СБУ. "Коллеги делали выдачу для СБУ и абсолютно неслучайно сделали этот кадр. Поразила их простота. Даже пикапы не брали: сказали, у них есть "КамАЗ". Всем офисом складывали им FPV, а они искренне улыбнулись и сложили в кузов грузовика. Самолёты угостим, говорят. Прямо сейчас Силы обороны проводят спецоперацию по поражению российских самолётов на территории вражеских аэродромов", — указывалось в публикации в телеграм-канале фонда. Однако позднее фонд дополнил запись словами о том, что она "носила развлекательный характер".Через подконтрольных украинских журналистов СБУ распростанило видео с дронов. Видео завирусились в сети."Противник публикует данные объективного контроля ударов по бомбардировщикам Ту-95 с помощью FPV-дронов на авиабазе в Оленегорске. Полный провал структур отвечавших за охрану аэродромов стратегической авиации. Ни ангаров, ни РЭБа, ни охраны со стрелковым оружием...", — прокомментировал одно из них российских военный эксперт Борис Рожин.Российский инженер и ракетостроитель Алексей Васильев также обратил внимание на нехватку укрытий."Вспоминаю нападки, как всякие подхалимы уверяли что для защиты самолётов от FPVне нужны укрытия, достаточно РЭБ и зениток... Вот только где они?? Хорошо что начали строить ЖБ укрытия для фронтовой авиации, но с бомберами конечно сложнее. Тем не менее за эти годы можно было построить для них ангары, именно от сбросов и лёгких FPV. И хотя ангар мог бы снизить вероятность поражения, тем не менее, зенитки и РЭБ в данном случае тоже могли бы очень помочь, тем более что подавление FPV уже вполне отработанная задача. И вот тут его не оказалось...", — отметил Васильев.Автор посвящённого военной авиации телеграм-канала Fighterbomber, ведущий программы "333" на канале "Соловьёв Live" назвал произошедшую атаку "чёрным днём российской авиации"."Удивительно, но ни покрышки, ни нарисованные на бетоне самолёты, ни "мечи джедаев", ни ПВНы через каждые сто метров не спасли самолёты. Сегодняшний день позже назовут черным днем дальней авиации России. И день ещё не закончился. Личный состав авиабаз подняли в ружье, но что он сможет сделать сейчас с такими дронами, я не очень представляю. Считать разве что. Ну и фотоотчёт конечно", — отметил он.Он также сообщил, что были атакованы 4 аэродрома дальней авиации."Четыре аэродрома дальней авиации было атаковано за последние два часа", — писал эксперт в 14:45.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц призвал не молчать о произошедшем."Сейчас важно сказать правду. Какой бы горькой она ни была. Молчанием воспользуется враг. Недомолвками воспользуется враг. Враньем многократно воспользуется враг. И на каждый аргумент у него будет видео с дронов и спутниковые снимки. Войну мы все равно выиграем. Надо только не врать себе. Иначе вместо правды вакуум заполнится информацией противника", — отметил Коц.Тем временем в сети распространилось видео, как жители Иркутской области попытались противостоять работе украинских дронов."Видео с заправки: наши мужчины поняли, что дроны летят из фуры, и не имея никаких иных средств, начали бросать камни, разбивая дроны. Понимали, что может прогреметь взрыв, но рискнули собой. Наши!" — подписал видео первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Также стало известно, что ещё одна атака СБУ — в пгт Серышево, что в Амурской области, где находится база авиации "Украинка" провалилась."В районе пгт Серышево в Амурской области, где расположена еще одна наша база стратегической авиации "Украинка" фуры, в которых, по всей вероятности, тоже находились украинские FPV-дроны, взорвались. На видео 1 очевидец говорит (ненормативная лексика), что фура загорелась на ходу, на видео 2 видно, что мужчина заходит в контейнер, идентичный тем, что использовались в Иркутской области, и происходит взрыв. Сообщают, что он погиб", — отметил Царёв, опубликовавший под соответствующими видео, которые опубликовал у себя в телеграм-канале.Примечательно, что в ночь на 1 июня был осуществлён подрыв путепроводов в Брянской и Курской областях. В первом случае это привело к крушению пассажирского поезда следовавшего по маршруту Климов-Москва. Погибли 7 человек, 47 человек были госпитализированы. Из них — трое детей, одному из которых исполнилось 8 месяцев — он получил тяжёлые ранения, его госпитализировали в клинику Рошаля в Москве. Позднее в клинику доставили ещё одного ребёнка.Пик активности украинских атак пришёлся на день накануне переговоров в Стамбуле. При этом 1 июня Украина заявила, что отправит свою делегацию в Стамбул. Её, как и в мае, возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Согласно сообщению РИА Новости от 1 июня российская делегация уже вылетела на переговоры в Стамбул.В 18:19 Минобороны России выпустило заявление по дневным атакам на авиабазы. "Cегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники", — указывалось в заявлении. Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны, сообщили в Минобороны РФ.О подрывах на железной дороге — в статье Захара Виноградова "Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить".

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https://ukraina.ru/20250601/v-poezde-krichat-deti-podryv-na-zheleznoy-doroge-pod-bryanskom-glavnoe-na-utro-1-iyunya-1063549847.html

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