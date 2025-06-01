Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России - 01.06.2025 Украина.ру
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Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России
Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России - 01.06.2025 Украина.ру
Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России
Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом 1 июня заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
2025-06-01T10:55
2025-06-01T10:55
новости
россия
курская область
брянская область
александр бастрыкин
ск рф
происшествия
катастрофа
транспорт
железнодорожные аварии
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"31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди", - констатировал СК РФ.Подрыв моста также стал причиной катастрофы в другом граничащем с Украиной российском регионе, сказано в официальном сообщении."В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника", - отметили в ведомстве.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать уголовные дела по этим происшествиям следователям Главного следственного управления ведомства. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники СК РФ, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила Петренко.С августа 024 года, после вторжения ВСУ в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
https://ukraina.ru/20250601/ustanavlivayutsya-prichiny-obrusheniya-mosta-pod-poezdom-v-kurskoy-oblasti-1063550389.html
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новости, россия, курская область, брянская область, александр бастрыкин, ск рф, происшествия, катастрофа, транспорт, железнодорожные аварии, взрыв, мост, уголовное дело
Новости, Россия, Курская область, Брянская область, Александр Бастрыкин, СК РФ, происшествия, катастрофа, транспорт, железнодорожные аварии, взрыв, мост, уголовное дело

Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России

10:55 01.06.2025
 
© Транспортная прокуратура РФ / Перейти в фотобанкОбрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
Обрушение моста на пассажирский поезд в Брянской области
© Транспортная прокуратура РФ
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Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом 1 июня заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко
"31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди", - констатировал СК РФ.
Подрыв моста также стал причиной катастрофы в другом граничащем с Украиной российском регионе, сказано в официальном сообщении.
"В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника", - отметили в ведомстве.
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Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской областиВ ночь на 1 июня в Курской области под грузовым поездом обрушился мост, пострадал машинист тепловоза. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать уголовные дела по этим происшествиям следователям Главного следственного управления ведомства.
Сейчас на местах происшествий работают сотрудники СК РФ, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила Петренко.
С августа 024 года, после вторжения ВСУ в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
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Заголовок открываемого материала
10:55Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России
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09:52Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области
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