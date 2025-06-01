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Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России

Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России - 01.06.2025 Украина.ру

Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России

Уголовные дела по фактам происшествий в Брянской и Курской областях переданы в Главное следственное управление Следственного комитета России. Об этом 1 июня заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

2025-06-01T10:55

2025-06-01T10:55

2025-06-01T10:55

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"31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут на железнодорожном перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области в результате подрыва произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд. В результате происшествия пострадали и погибли люди", - констатировал СК РФ.Подрыв моста также стал причиной катастрофы в другом граничащем с Украиной российском регионе, сказано в официальном сообщении."В Железногорском районе Курской области 1 июня 2025 года около 3 часов ночи также произошел подрыв железнодорожного моста, от чего проходящий железнодорожный состав упал на автомобильную дорогу. В результате произошедшего пострадали машинист и 2 его помощника", - отметили в ведомстве.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать уголовные дела по этим происшествиям следователям Главного следственного управления ведомства. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники СК РФ, которыми проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщила Петренко.С августа 024 года, после вторжения ВСУ в Курской и Белгородской областях была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Также на эту тему: "В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня

https://ukraina.ru/20250601/ustanavlivayutsya-prichiny-obrusheniya-mosta-pod-poezdom-v-kurskoy-oblasti-1063550389.html

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