https://ukraina.ru/20250601/kak-nam-reagirovat-na-eskalatsiyu-prozorov-o-tom-na-chto-poydet-rossiya-1063515685.html

“Как нам реагировать на эскалацию?”: Прозоров о том, на что пойдет Россия

“Как нам реагировать на эскалацию?”: Прозоров о том, на что пойдет Россия - 01.06.2025 Украина.ру

“Как нам реагировать на эскалацию?”: Прозоров о том, на что пойдет Россия

Действия западных стран потребуют от России какого-то ответа. Однако доводить дело до прямого обмена ядерными ударами неправильно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров

2025-06-01T05:45

2025-06-01T05:45

2025-06-01T05:45

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По его словам, решение канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения, — это очередной шаг к эскалации.Россия же, отметил собеседник издания, неоднократно предупреждала западные страны: "Не принимайте решений, которые делают вас непосредственными участниками войны с нами".Прозоров заявил, что в данном случае России стоит не опасаться урона, который могут нанести эти ракеты, а рассмотреть политико-психологический аспект этой истории. По его мнению, такое развитие событий потребует от России какого-то ответа.Он обратил внимание, что Запад занял очень выгодную для себя позицию: "Это не мы — это Украина". Однако “европейских власти из-за своей тупости и авантюризма этого не понимают”, что мир может скатиться к угрозе ядерной войны.“Это страшно. Это может стать камушком, который столкнет лавину необратимых последствий для всего человечества. Надеюсь, до этого не дойдет”, — заключил Прозоров.Полный текст интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/zelenskiy-skhodil-na-svidanie-s-mertsem-no-buket-taurus-ne-poluchil-1063465587.html

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новости, россия, украина, германия, фридрих мерц, нато, вооруженные силы украины