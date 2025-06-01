“Как нам реагировать на эскалацию?”: Прозоров о том, на что пойдет Россия
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Действия западных стран потребуют от России какого-то ответа. Однако доводить дело до прямого обмена ядерными ударами неправильно. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
По его словам, решение канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее заявил об отсутствии ограничений на дальность применения оружия, поставляемого Украине, и о планах поддержать Киев в создании собственного дальнобойного вооружения, — это очередной шаг к эскалации.
Россия же, отметил собеседник издания, неоднократно предупреждала западные страны: "Не принимайте решений, которые делают вас непосредственными участниками войны с нами".
Прозоров заявил, что в данном случае России стоит не опасаться урона, который могут нанести эти ракеты, а рассмотреть политико-психологический аспект этой истории. По его мнению, такое развитие событий потребует от России какого-то ответа.
“Некоторые горячие головы в ответ на это призывают ударить "Орешником" по Берлину. Но любой удар по территории стран НАТО с юридической точки зрения — прямая война с НАТО, а не с прокси альянса в виде Украины. Доводить дело до прямого обмена ядерными ударами очень не хочется, а реагировать на это как-то нужно будет”, — подчеркнул эксперт.
Он обратил внимание, что Запад занял очень выгодную для себя позицию: "Это не мы — это Украина". Однако “европейских власти из-за своей тупости и авантюризма этого не понимают”, что мир может скатиться к угрозе ядерной войны.
“Это страшно. Это может стать камушком, который столкнет лавину необратимых последствий для всего человечества. Надеюсь, до этого не дойдет”, — заключил Прозоров.
28 мая, 15:52Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получилГлава ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский встретились в Берлине, куда последний прибыл с визитом. В отличие от Белого дома, в ведомстве федерального канцлера Германии главаря киевского режима принимали со всеми почестями. И много всего пообещали, в частности "безлимит" на дальность вооружений
Полный текст интервью Василия Прозорова: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на