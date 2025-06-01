https://ukraina.ru/20250601/kak-bibliotekar-iz-novoy-kakhovki-protivostoit-shkvalu-neonatsizma-s-ukrainy-i-mestnym-zhdunam-1063553936.html
Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам" - 01.06.2025 Украина.ру
Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
Во время поездки в Новую Каховку Херсонской области съёмочная группа Украина.ру повстречала человека, который поистине горит своим делом. Заведующая местной... Украина.ру, 01.06.2025
2025-06-01T14:29
2025-06-01T14:29
2025-06-01T14:29
видео
новая каховка
херсонская область
новые регионы
библиотеки
культура
гражданская война
сво
украинский неонацизм
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Во время поездки в Новую Каховку Херсонской области съёмочная группа Украина.ру повстречала человека, который поистине горит своим делом. Заведующая местной библиотекой Наталья Васильева. Сама библиотека – один из центров притяжения в городе. Здесь проходят различные мероприятия для детей и взрослых. Деятельности Натальи Сергеевны мы решили уделить особое внимание, ведь именно из-за промывки мозгов, которая много лет происходила и сейчас происходит на Украине, во многом и началась гражданская война, которая разменяла уже второй десяток лет.
новая каховка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, новая каховка, херсонская область, новые регионы, библиотеки, культура, гражданская война, сво, украинский неонацизм, видео
Видео, Новая Каховка, Херсонская область, Новые регионы, библиотеки, культура, гражданская война, СВО, украинский неонацизм
Во время поездки в Новую Каховку Херсонской области съёмочная группа Украина.ру повстречала человека, который поистине горит своим делом. Заведующая местной библиотекой Наталья Васильева. Сама библиотека – один из центров притяжения в городе. Здесь проходят различные мероприятия для детей и взрослых.
Деятельности Натальи Сергеевны мы решили уделить особое внимание, ведь именно из-за промывки мозгов, которая много лет происходила и сейчас происходит на Украине, во многом и началась гражданская война, которая разменяла уже второй десяток лет.