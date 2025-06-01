Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам" - 01.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250601/kak-bibliotekar-iz-novoy-kakhovki-protivostoit-shkvalu-neonatsizma-s-ukrainy-i-mestnym-zhdunam-1063553936.html
Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам" - 01.06.2025 Украина.ру
Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
Во время поездки в Новую Каховку Херсонской области съёмочная группа Украина.ру повстречала человека, который поистине горит своим делом. Заведующая местной... Украина.ру, 01.06.2025
2025-06-01T14:29
2025-06-01T14:29
видео
новая каховка
херсонская область
новые регионы
библиотеки
культура
гражданская война
сво
украинский неонацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/01/1063553672_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b19dc002e0e910b646e595d336a1dca4.jpg
Во время поездки в Новую Каховку Херсонской области съёмочная группа Украина.ру повстречала человека, который поистине горит своим делом. Заведующая местной библиотекой Наталья Васильева. Сама библиотека – один из центров притяжения в городе. Здесь проходят различные мероприятия для детей и взрослых. Деятельности Натальи Сергеевны мы решили уделить особое внимание, ведь именно из-за промывки мозгов, которая много лет происходила и сейчас происходит на Украине, во многом и началась гражданская война, которая разменяла уже второй десяток лет.
новая каховка
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/01/1063553672_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d92593b4ff2ecfc74e8b354a1ee7da2a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, новая каховка, херсонская область, новые регионы, библиотеки, культура, гражданская война, сво, украинский неонацизм, видео
Видео, Новая Каховка, Херсонская область, Новые регионы, библиотеки, культура, гражданская война, СВО, украинский неонацизм

Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"

14:29 01.06.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Во время поездки в Новую Каховку Херсонской области съёмочная группа Украина.ру повстречала человека, который поистине горит своим делом. Заведующая местной библиотекой Наталья Васильева. Сама библиотека – один из центров притяжения в городе. Здесь проходят различные мероприятия для детей и взрослых.
Деятельности Натальи Сергеевны мы решили уделить особое внимание, ведь именно из-за промывки мозгов, которая много лет происходила и сейчас происходит на Украине, во многом и началась гражданская война, которая разменяла уже второй десяток лет.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоНовая КаховкаХерсонская областьНовые регионыбиблиотекикультурагражданская войнаСВОукраинский неонацизм
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:06Минобороны Британии доложит Москве о готовности сражаться
14:41Подрывы на ЖД – атака глобалистов!
14:29Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"
14:13Москва заинтересована продолжать "ремонт" отношений с США - Песков
14:07Украинский режим Зеленского подтвердил, что с ним нельзя договариваться, его можно только уничтожить
13:38Захарова поразилась злорадству украинских СМИ на железнодорожные происшествия в России
13:21Бесчеловечный и подлый акт, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 1 июня
13:12"Самый подлый, бесчеловечный, грязный способ": Хинштейн высказался о железнодорожных происшествиях
12:56Минздрав России информировал президента о помощи пострадавшим на железной дороге
12:47Телефонные разговоры Путина и Трампа полезны – Ушаков
12:21Куда денется миллион сбежавших с Украины в Польшу после выборов польского президента — Трухачёв
12:17Путин заслушал доклады руководителей Брянской области и РЖД
12:00"Вокруг Булгакова": соблазнение Маргариты
11:51Нацбанк Украины ввёл лимиты на денежные переводы
10:55Уголовные дела о подрывах мостов в Брянской и Курской областях переданы в ГСУ СК России
10:44В Германии опасаются столкновения с флотом России на Балтике
10:19Правительство Украины может рухнуть из-за переговоров о капитуляции – Zeit
09:52Устанавливаются причины обрушения моста под поездом в Курской области
09:35"В поезде кричат дети": подрыв на железной дороге под Брянском. Главное на утро 1 июня
09:33Андрей Белянин: В культуру нельзя заходить с автоматом
Лента новостейМолния