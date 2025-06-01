https://ukraina.ru/20250601/kak-bibliotekar-iz-novoy-kakhovki-protivostoit-shkvalu-neonatsizma-s-ukrainy-i-mestnym-zhdunam-1063553936.html

Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"

Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам" - 01.06.2025 Украина.ру

Как библиотекарь из Новой Каховки противостоит шквалу неонацизма с Украины и местным "ждунам"

Во время поездки в Новую Каховку Херсонской области съёмочная группа Украина.ру повстречала человека, который поистине горит своим делом. Заведующая местной... Украина.ру, 01.06.2025

2025-06-01T14:29

2025-06-01T14:29

2025-06-01T14:29

видео

новая каховка

херсонская область

новые регионы

библиотеки

культура

гражданская война

сво

украинский неонацизм

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Во время поездки в Новую Каховку Херсонской области съёмочная группа Украина.ру повстречала человека, который поистине горит своим делом. Заведующая местной библиотекой Наталья Васильева. Сама библиотека – один из центров притяжения в городе. Здесь проходят различные мероприятия для детей и взрослых. Деятельности Натальи Сергеевны мы решили уделить особое внимание, ведь именно из-за промывки мозгов, которая много лет происходила и сейчас происходит на Украине, во многом и началась гражданская война, которая разменяла уже второй десяток лет.

новая каховка

херсонская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, новая каховка, херсонская область, новые регионы, библиотеки, культура, гражданская война, сво, украинский неонацизм, видео