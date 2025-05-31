"Зеленский тоже очень упрямый" – Трамп - 31.05.2025 Украина.ру
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"Зеленский тоже очень упрямый" – Трамп
"Зеленский тоже очень упрямый" – Трамп - 31.05.2025 Украина.ру
"Зеленский тоже очень упрямый" – Трамп
В урегулировании украинского вопроса участвуют упрямые лидеры. Такое мнение 30 мая выразил президент США Дональд Трамп.
2025-05-31T09:22
2025-05-31T09:22
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Президент США Дональд Трамп в пятницу поправил репортера, который назвал российского лидера Владимира Путина "упрямым", отметив, что считает Владимира Зеленского "тоже очень упрямым".Старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси задавал вопрос президенту США про украинское урегулирование с характеристикой Владимира Путина как "очень упрямого", сообщает РИА Новости. Дональд Трамп отметил, что такая характеристика применима не только к российскому лидеру."Зеленский тоже очень упрямый", - констатировал президент США.Говоря о президенте России, Трамп напомнил про лживые сообщения о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В связи с этим он отметил, что "я знаю его очень хорошо, и мы с ним через многое прошли, потому что сообщения о вмешательстве России оказалась полным обманом".Президент США призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в американские выборы. Сейчас в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям, напомнило РИА Новости, и суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела.В публикации также сказано, что в мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма. Из документа следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Выяснилось, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм пришёл к выводу, что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования и ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией.Американский журналист и политолог Майкл Бом в интервью изданию Украина.ру высказался на эту тему. Подробности в публикации Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца
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Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, ФБР, президент США, президентские выборы

"Зеленский тоже очень упрямый" – Трамп

09:22 31.05.2025
 
© AP / Manuel Balce Ceneta
- РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP / Manuel Balce Ceneta
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В урегулировании украинского вопроса участвуют упрямые лидеры. Такое мнение 30 мая выразил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп в пятницу поправил репортера, который назвал российского лидера Владимира Путина "упрямым", отметив, что считает Владимира Зеленского "тоже очень упрямым".
Старший репортер по Белому дому от телеканала Fox News Питер Дуси задавал вопрос президенту США про украинское урегулирование с характеристикой Владимира Путина как "очень упрямого", сообщает РИА Новости. Дональд Трамп отметил, что такая характеристика применима не только к российскому лидеру.
"Зеленский тоже очень упрямый", - констатировал президент США.
Говоря о президенте России, Трамп напомнил про лживые сообщения о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США 2016 года. В связи с этим он отметил, что "я знаю его очень хорошо, и мы с ним через многое прошли, потому что сообщения о вмешательстве России оказалась полным обманом".
Президент США призвал газеты New York Times и Washington Post вернуть Пулитцеровские премии, полученные за репортажи о якобы вмешательстве России в американские выборы. Сейчас в США идет судебное разбирательство по иску Трампа к этим изданиям, напомнило РИА Новости, и суд отказал совету Пулитцеровской премии в закрытии дела.
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В публикации также сказано, что в мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма. Из документа следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Выяснилось, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм пришёл к выводу, что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования и ФБР не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией.
Американский журналист и политолог Майкл Бом в интервью изданию Украина.ру высказался на эту тему. Подробности в публикации Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца
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