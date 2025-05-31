https://ukraina.ru/20250531/ukraina-kak-antisistema-1063534935.html

Украина как антисистема

Украина как антисистема - 31.05.2025 Украина.ру

Украина как антисистема

Мы часто говорим, что Украина создана, как антиРоссия. Это правда. Но это не вся правда. Украина – антиРоссия – частный случай. Украина – антисистема в принципе.

2025-05-31T07:31

2025-05-31T07:31

2025-05-31T07:31

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Отдельные внешние проявления анархии не означают отсутствие на Украине порядка в принципе, хоть на первый взгляд (и на второй тоже) именно так и кажется. Это антипорядок – порядок, но с обратным знаком, порядок, в котором поддерживается то, что угнетается при нормальном порядке и угнетается то, что при нормальном порядке поддерживается.Люди чаще всего не понимают, что мы имеем в виду, когда говорим, что на Украине создано тотально коррупционное государство, как система. Ну ладно, говорят они, допустим там воруют больше, чем у нас, даже больше, чем в Европе, возможно по степени коррупционности они превзошли даже США, но в чём же принципиальное, не количественное, а качественное отличие?А отличие это в том и состоит, что и в России, и в Европе, и даже США, коррупция является болезнью системы, а борьба с ней необходима для выживания системы. Если коррупция разрастаясь, превышает определённый предел, то система тяжело заболевает, начинает разрушаться и может умереть.На Украине же коррупция является сутью системы. Чем больше коррупции, тем система прочнее, чем её меньше, тем хуже себя чувствует система, она заболевает, начинает хиреть, дело может кончиться смертью. Впрочем, Украине никогда не грозило "меньше коррупции". Любая борьба с коррупцией приводила к её увеличению, так как открывала ещё одну коррупционную кормушку – борцы с коррупцией брали взятки за то, чтобы бороться с коррупцией, не дающей взяток и не трогать ту, которая за себя заплатила. То есть, своими действиями они стимулировали рост коррупции, а значит укрепляли коррупционную систему.Именно поэтому я всегда говорил, что у украинского государства одна по-настоящему уязвимая точка – необходимость постоянного внешнего финансирования. Коррупция слишком быстро пожирала внутренний ресурс, чтобы подобная антисистема могла жить за собственный счёт. Понятно, что коррупция угнетала настоящее производство так же, как угнетала настоящую политику. Именно поэтому на Украине не было ни настоящих бизнесменов, ни настоящих политиков, ни настоящих деятелей искусства, ни настоящих учёных. Доживали свой век те, что остались от УССР, а новые не производились. Покупались соответствующие бумаги, бесплатно приватизировались предприятия стоимостью в миллиарды долларов. Люди, всю жизнь работавшие на мизерную зарплату чиновника, не стеснялись демонстрировать собственность, стоимостью в тысячи лет работы.Но компетенций и квалификации, соответствующих имеющимся документам или занимаемой должности эти люди не имели. Им и не надо было её иметь. Вся украинская система-антисистема была ориентирована на то, чтобы использовать государство (его собственность, функции, его аппарат) для личного обогащения. Кредит за рубежом брали не для того, чтобы решить проблемы государства, а чтобы разворовать его в частном порядке. Полностью разворовать, а не частично.Русские, европейцы, американцы, китайцы, даже турки и арабы, в общем любые иностранцы, пытавшиеся вести бизнес с украинским государством, уже начиная с ющенковского правления удивлялись тому, как можно требовать откаты, не пять, не десять, не двадцать, даже не тридцать процентов, а пятьдесят-шестьдесят процентов от финансирования. На оставшееся же невозможно выполнить обязательства. Они не понимали, глупые, что это только начало. Скоро откаты дошли до 90%, а затем и превысили их.Когда-то знакомый в Киеве спросил меня нет ли среди моих друзей человека, которому хотелось бы получить "выгодное предложение". "Выгодное предложение" состояло в том, что вы платите всего 10% от предполагаемого бюджетного финансирования и… не получаете ничего. А когда я поинтересовался в чём же здесь выгода, он просветил меня: оказывается под бумагу о наличии у вас бюджетного финансирования вы можете взять кредит в банке и… украсть его.Понимаете, они научились воровать 200% и более от наличного ресурса. Всякие американские схемы с деривативами для них детский лепет. Там, по крайней мере, существует первоначальный актив, от которого зависит стоимость всех последующих бумаг. Деривативы – законная афера в рамках нормальной системы. А украинская откатная модель предполагает возможность продолжения воровства даже тогда, когда изначальный актив уже раз пять украден.Американцы научились производить из денег деньги, минуя товарную фазу, а украинцы из воздуха всё – минуя все фазы. Причём чем меньше у них становилось реальных ресурсов, тем больше был оборот коррупционной системы. В конце концов нынешняя власть украла всё, что было внутри страны, вплоть до частных состояний, разворовала кредиты и помощь. Тем не менее уже привлекла только за последние три с половиной года свыше трёхсот миллиардов долларов кредитов и безвозмездной помощи и продолжают привлекать дальше.Трамп – единственный из зарубежных политиков, уловивший экономическую суть украинской коррупционной системы, сразу же потребовал "компенсации" в виде несуществующих природных богатств Украины. Ведь он может под бумагу о контроле над ресурсами, которых нет, получать реальные деньги. А Зеленский, продавший украинские недра уже и англичанам, и американцам, продолжает предлагать их к продаже. И правда, какая разница сколько раз продать то, чего всё равно нет? Его ведь меньше не станет.В этой системе-антисистеме всё работает наоборот. ГАИ не пытается снизить аварийность, а создаёт условия для неизбежного нарушения, чтобы вы оказались перед выборов – платить штраф или дать взятку в половину стоимости штрафа. Налоговая торгует своей "слепотой", позволяющей вам за взятку не платить налоги. Политики разворовывают финансовую помощь, полученную ими для ведения войны, а генералы, до которых живых денег доходит мало, торгуют поставленной союзниками военной техникой и боеприпасами.Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что миллион снарядов для Украины, на которые чехи уже два или три раза собрали деньги со всего ЕС и окрестностей, закупались у самой Украины, причём в наличии их не было. Они, ведь всё равно для Украины. Следовательно, по бумагам, украинские генералы могли продать снаряды, которых у них нет, какому-нибудь Чаду, Чад - Чехии, а Чехия поставила на Украину. Круговорот бумаг в природе завершился, а были ли снаряды в наличии всё равно никто не проверит – война идёт, пушки стреляют, снаряды исчезают. Такой "торговый маневр" можно повторять бесконечно или пока не кончатся деньги у тех, кто сбрасывается на "помощь жертве".В схеме все, от последнего солдата, который платит командиру за отпуск, а чтобы ему было из чего платить, командир выписывает ему премиальные за десять подбитых танков, которые ни разу не появлялись на данном участке, до президента, премьера, генерального прокурора, руководителей МВД и спецслужб, к которым стекаются коррупционные ручейки с разных сторон, превращаясь в бурные потоки.Они потому и не хотят бросать Украину, потому и не хотят капитулировать даже под гарантии личной безопасности, что где же ты ещё найдёшь такой актив, в котором ничего нет, но украсть и продать можно всё, да ещё и не по одному разу?В этом украинская слабость – остановите приток внешнего ресурса и система-антисистема не сможет функционировать, но в этом и её сила – слишком много заинтересованных в том, чтобы украсть ничто стоимостью в 200% и более от инвестиции, причём вложиться один раз (дать взятку за допуск к участию в коррупционном бизнесе), а перепродавать потом это ничто бесконечно.В этом и опасность данной антисистемы. Украины уже не будет, а она останется и разлагать будет не только американцев и европейцев – те уже достаточно разложены, давно и плотно с Украиной работают. Разлагать она будет и наших людей и структуры, работающих с бывшими гражданами Украины и на бывших украинских территориях. Войти в схему и начать регулярно получать бешенные деньги за ничто – слишком соблазнительно.То есть, Украины уже не будет, а созданная ею система-антисистема будет продолжать пакостить. Она будет бороться за жизнь с нашей системой, справедливо видя в её победе свою смерть и пытаясь переделать её в такую же антисистему, как сама, чтобы выжить.И это ещё одна причина, по которой Украину надо ликвидировать полностью, с концами. Скромное обаяния тотальной коррупции и так слишком велико, если же эта антисистема будет, как сейчас, ещё и иметь собственное государство, она усилится десятикратно. И вновь, как сейчас, для победы над пороками, которые лелеет украинская антисистема, надо будет вначале победить на поле боя и окончательно ликвидировать Украину. Только это будет уже сделать намного труднее. Ибо, чем дольше просуществует Украина, тем больше окажется вокруг неё заражённых.О коррупции в украинской армии - в статье Павла Котова "Поборы, воровство, мертвые души: украинская армия капитулировала перед коррупцией"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский, гаи, ес, мвд, мнения