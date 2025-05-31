"Повторения "Минска" не будет": постпред России в ООН указал перспективу украинского урегулирования
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
© AP / Seth Wenig
Москва учитывает опыт "Минских соглашений" в нынешнем процессе урегулирования украинской проблемы. Об этом 30 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западных вооружений Украине.
"Логика того, что происходит сейчас с украинским урегулированием, очень проста, - сказал Небензя. - Здравомыслящие силы внутри Украины, Россия, новая американская администрация и страны Глобального Юга предпринимают серьезные усилия для того, чтобы военные действия на Украине прекратились и не возобновились вновь. Для этого недостаточно простого прекращения огня – мы уже были на этом этапе в контексте Минских соглашений, систематически нарушавшихся Западом и Украиной".
"Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", - сказан Небензя.
При этом он отметил, что есть целая когорта противников переговоров. Среди них он назвал Владимира Зеленского.
По мнению российского дипломата, за призывами к России пойти на 30-денвное перемирие стоит стремление в очередной раз ввести Москву в заблуждение, вынудить на новый односторонний жест доброй воли, который затем будет использован для перегруппировки сил и дальнейшего насыщения Киева вооружениями. Такой путь ведёт не к миру, являясь попуткой взять паузу для продолжения конфронтации, отметил Небензя.
"На это вы можете не рассчитывать, повторения Минска не будет, - подчеркнул Небензя. - В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны".
Дипломат напомнил, что Москва неоднократно обозначала свою позицию по этому вопросу.
"На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию, - напомнил Небензя. - Однако все ваши высказывания указывают на то, что подобный сценарий вас не устраивает. А нас не устраивает ситуация, которая позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение восточного фронта".
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"Если мы действительно серьезно ведем речь о мире, то нужно оговаривать его параметры и условия, а потом уже договариваться о режиме прекращения огня. Именно на это направлен прямой российско-украинский переговорный процесс в Стамбуле, именно он сейчас является "лакмусовой бумажкой" реального, а не декларируемого стремления сторон к миру", - сказал постпред России при ООН.
Он также напомнил, что ранее Россия в одностороннем порядке придерживалась и 30-дневного моратория на удары по энергоинфраструктуре, и пасхального перемирия, и перемирия в честь Дня Победы. Тогда, отметил Небензя, киевский режим все эти возможности продемонстрировать свою готовность к миру проигнорировал.
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