"Повторения "Минска" не будет": постпред России в ООН указал перспективу украинского урегулирования - 31.05.2025 Украина.ру
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"Повторения "Минска" не будет": постпред России в ООН указал перспективу украинского урегулирования
"Повторения "Минска" не будет": постпред России в ООН указал перспективу украинского урегулирования - 31.05.2025 Украина.ру
"Повторения "Минска" не будет": постпред России в ООН указал перспективу украинского урегулирования
Москва учитывает опыт "Минских соглашений" в нынешнем процессе урегулирования украинской проблемы. Об этом 30 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западных вооружений Украине.
2025-05-31T09:58
2025-05-31T09:58
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василий небензя
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"Логика того, что происходит сейчас с украинским урегулированием, очень проста, - сказал Небензя. - Здравомыслящие силы внутри Украины, Россия, новая американская администрация и страны Глобального Юга предпринимают серьезные усилия для того, чтобы военные действия на Украине прекратились и не возобновились вновь. Для этого недостаточно простого прекращения огня – мы уже были на этом этапе в контексте Минских соглашений, систематически нарушавшихся Западом и Украиной".Постпред России отметил, что для устойчивого и долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Для этого Россия предложила возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле, прерванные Киевом в апреле 2022 года по наущению западных лидеров."Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", - сказан Небензя.При этом он отметил, что есть целая когорта противников переговоров. Среди них он назвал Владимира Зеленского.По мнению российского дипломата, за призывами к России пойти на 30-денвное перемирие стоит стремление в очередной раз ввести Москву в заблуждение, вынудить на новый односторонний жест доброй воли, который затем будет использован для перегруппировки сил и дальнейшего насыщения Киева вооружениями. Такой путь ведёт не к миру, являясь попуткой взять паузу для продолжения конфронтации, отметил Небензя.Дипломат напомнил, что Москва неоднократно обозначала свою позицию по этому вопросу."На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию, - напомнил Небензя. - Однако все ваши высказывания указывают на то, что подобный сценарий вас не устраивает. А нас не устраивает ситуация, которая позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение восточного фронта"."Если мы действительно серьезно ведем речь о мире, то нужно оговаривать его параметры и условия, а потом уже договариваться о режиме прекращения огня. Именно на это направлен прямой российско-украинский переговорный процесс в Стамбуле, именно он сейчас является "лакмусовой бумажкой" реального, а не декларируемого стремления сторон к миру", - сказал постпред России при ООН.Он также напомнил, что ранее Россия в одностороннем порядке придерживалась и 30-дневного моратория на удары по энергоинфраструктуре, и пасхального перемирия, и перемирия в честь Дня Победы. Тогда, отметил Небензя, киевский режим все эти возможности продемонстрировать свою готовность к миру проигнорировал.Актуальный стрим на эту тему: Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян
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"Повторения "Минска" не будет": постпред России в ООН указал перспективу украинского урегулирования

09:58 31.05.2025
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP / Seth Wenig
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Москва учитывает опыт "Минских соглашений" в нынешнем процессе урегулирования украинской проблемы. Об этом 30 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по поставкам западных вооружений Украине.
"Логика того, что происходит сейчас с украинским урегулированием, очень проста, - сказал Небензя. - Здравомыслящие силы внутри Украины, Россия, новая американская администрация и страны Глобального Юга предпринимают серьезные усилия для того, чтобы военные действия на Украине прекратились и не возобновились вновь. Для этого недостаточно простого прекращения огня – мы уже были на этом этапе в контексте Минских соглашений, систематически нарушавшихся Западом и Украиной".
Постпред России отметил, что для устойчивого и долгосрочного урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Для этого Россия предложила возобновить прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле, прерванные Киевом в апреле 2022 года по наущению западных лидеров.
"Мы предлагаем провести второй раунд переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, и обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу", - сказан Небензя.
При этом он отметил, что есть целая когорта противников переговоров. Среди них он назвал Владимира Зеленского.
По мнению российского дипломата, за призывами к России пойти на 30-денвное перемирие стоит стремление в очередной раз ввести Москву в заблуждение, вынудить на новый односторонний жест доброй воли, который затем будет использован для перегруппировки сил и дальнейшего насыщения Киева вооружениями. Такой путь ведёт не к миру, являясь попуткой взять паузу для продолжения конфронтации, отметил Небензя.
"На это вы можете не рассчитывать, повторения Минска не будет, - подчеркнул Небензя. - В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны".
Дипломат напомнил, что Москва неоднократно обозначала свою позицию по этому вопросу.
"На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений, и чтобы Украина остановила мобилизацию, - напомнил Небензя. - Однако все ваши высказывания указывают на то, что подобный сценарий вас не устраивает. А нас не устраивает ситуация, которая позволит киевскому режиму перевести дух, зализать раны и остановить обрушение восточного фронта".
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Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерамРешения, принимаемые западными странами, втягивают их в войну на Украине, что является эскалацией конфликта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
"Если мы действительно серьезно ведем речь о мире, то нужно оговаривать его параметры и условия, а потом уже договариваться о режиме прекращения огня. Именно на это направлен прямой российско-украинский переговорный процесс в Стамбуле, именно он сейчас является "лакмусовой бумажкой" реального, а не декларируемого стремления сторон к миру", - сказал постпред России при ООН.
Он также напомнил, что ранее Россия в одностороннем порядке придерживалась и 30-дневного моратория на удары по энергоинфраструктуре, и пасхального перемирия, и перемирия в честь Дня Победы. Тогда, отметил Небензя, киевский режим все эти возможности продемонстрировать свою готовность к миру проигнорировал.
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