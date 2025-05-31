Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян - 31.05.2025 Украина.ру
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Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян
Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян - 31.05.2025 Украина.ру
Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 31.05.2025
2025-05-31T09:30
2025-05-31T09:30
видео
украина
россия
германия
армен гаспарян
кирилл буданов
андрей билецкий
общественная палата
фридрих мерц
фрг
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Мир или ядерная война? 06:23 – Откуда у Украины вера в неизбежную победу? 15:26 – Угрозы канцлера ФРГ Мерца и поставки дальнобойных ракет; 19:05 – Что останется от украинской экономики? 24:53 – За что поляки наградили Буданова*? *В материале говорится об Андрее Билецком и Кирилле Буданове, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также об Алишере Моргенштерне (Валееве), который внесён министерством юстиции РФ в список иноагентов. Кроме того, упоминается экстремистская и запрещённая в России Организация украинских националистов (ОУН). ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
украина
россия
германия
фрг
польша
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, германия, армен гаспарян, кирилл буданов, андрей билецкий, общественная палата, фридрих мерц, фрг, ракеты, ракетный удар, дальнобойные ракеты, "taurus", польша, сво, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, ядерная война, ядерная угроза, видео
Видео, Украина, Россия, Германия, Армен Гаспарян, Кирилл Буданов, Андрей Билецкий, общественная палата, Фридрих Мерц, ФРГ, ракеты, ракетный удар, дальнобойные ракеты, "Taurus", Польша, СВО, прогнозы СВО, когда закончится СВО: прогнозы, ядерная война, ядерная угроза

Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян

09:30 31.05.2025
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:28 – Мир или ядерная война?
06:23 – Откуда у Украины вера в неизбежную победу?
15:26 – Угрозы канцлера ФРГ Мерца и поставки дальнобойных ракет;
19:05 – Что останется от украинской экономики?
24:53 – За что поляки наградили Буданова*?
*В материале говорится об Андрее Билецком и Кирилле Буданове, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также об Алишере Моргенштерне (Валееве), который внесён министерством юстиции РФ в список иноагентов. Кроме того, упоминается экстремистская и запрещённая в России Организация украинских националистов (ОУН).
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
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