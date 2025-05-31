https://ukraina.ru/20250531/tam-propaganda-strashnee-chem-byla-v-reykhe-o-zombirovanii-na-ukraine-i-ego-posledstviyakh--gasparyan-1063536627.html
Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян
Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян - 31.05.2025 Украина.ру
Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 31.05.2025
2025-05-31T09:30
2025-05-31T09:30
2025-05-31T09:30
видео
украина
россия
германия
армен гаспарян
кирилл буданов
андрей билецкий
общественная палата
фридрих мерц
фрг
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1f/1063536496_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_705519e9a18b375842f03fbe610bd23e.jpg
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Мир или ядерная война? 06:23 – Откуда у Украины вера в неизбежную победу? 15:26 – Угрозы канцлера ФРГ Мерца и поставки дальнобойных ракет; 19:05 – Что останется от украинской экономики? 24:53 – За что поляки наградили Буданова*? *В материале говорится об Андрее Билецком и Кирилле Буданове, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также об Алишере Моргенштерне (Валееве), который внесён министерством юстиции РФ в список иноагентов. Кроме того, упоминается экстремистская и запрещённая в России Организация украинских националистов (ОУН). ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan
украина
россия
германия
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польша
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:28 – Мир или ядерная война?
06:23 – Откуда у Украины вера в неизбежную победу?
15:26 – Угрозы канцлера ФРГ Мерца и поставки дальнобойных ракет;
19:05 – Что останется от украинской экономики?
24:53 – За что поляки наградили Буданова*?
*В материале говорится об Андрее Билецком и Кирилле Буданове, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также об Алишере Моргенштерне (Валееве), который внесён министерством юстиции РФ в список иноагентов. Кроме того, упоминается экстремистская и запрещённая в России Организация украинских националистов (ОУН).
ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan