https://ukraina.ru/20250531/tam-propaganda-strashnee-chem-byla-v-reykhe-o-zombirovanii-na-ukraine-i-ego-posledstviyakh--gasparyan-1063536627.html

Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян

Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян - 31.05.2025 Украина.ру

Там пропаганда страшнее, чем была в Рейхе: о зомбировании на Украине и его последствиях — Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: Украина.ру, 31.05.2025

2025-05-31T09:30

2025-05-31T09:30

2025-05-31T09:30

видео

украина

россия

германия

армен гаспарян

кирилл буданов

андрей билецкий

общественная палата

фридрих мерц

фрг

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:28 – Мир или ядерная война? 06:23 – Откуда у Украины вера в неизбежную победу? 15:26 – Угрозы канцлера ФРГ Мерца и поставки дальнобойных ракет; 19:05 – Что останется от украинской экономики? 24:53 – За что поляки наградили Буданова*? *В материале говорится об Андрее Билецком и Кирилле Буданове, которые внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, а также об Алишере Моргенштерне (Валееве), который внесён министерством юстиции РФ в список иноагентов. Кроме того, упоминается экстремистская и запрещённая в России Организация украинских националистов (ОУН). ТГ-канал Армена Гаспаряна: https://t.me/ASGasparyan

украина

россия

германия

фрг

польша

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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