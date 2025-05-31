Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
На сегодняшний день Россия ведет себя по-джентльменски. ВС РФ поражают цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом российские войска до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов.
По данным Минобороны РФ, в ответ на атаки БПЛА 25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты.
По словам собеседника издания, определенный ущерб производству БПЛА такие атаки наносят. Но нюанс в том, что на сегодняшний день Россия ведет себя по-джентльменски, отметил эксперт.
“Мы поражаем цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом мы до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических. То есть не наносим удары по политическим целям. За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура”, — пояснил Орлов.
По его словам, “мы рубим одно щупальце этой гидре, уничтожая место, где производят беспилотники, а завтра это производство откроется в соседнем здании”. И пока Россия не срубит все головы этой гидры, эти щупальца будут возникать постоянно, заявил эксперт.
“Тем не менее Россия в лице своего военно-политического руководства пока считает, что нужно рубить щупальца. Может быть, дойдем до того, что будем рубить и головы. И тогда ситуация поменяется. Мы видим, что у российского руководства заканчивается терпение. Призывы России выйти на переговоры с устранением первопричин конфликта не интересны украинской стороне”, — резюмировал Орлов.
27 мая, 16:29Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуютЗа семь дней силы ПВО отразили атаки свыше 2,3 тыс. украинских ударных беспилотников. В ответ ВС РФ нанесли по военным объектам противника массированные удары. Минобороны России предупредило 27 мая, что в ответ на провокации и теракты киевского режима такая практика будет продолжена
Полный текст интервью Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на