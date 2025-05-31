https://ukraina.ru/20250531/orlov-poka-ukraina-provotsiruet-rossiyu-na-otvet-moskva-vedet-sebya-po-dzhentlmenski-1063465445.html

Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски

Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски - 31.05.2025 Украина.ру

Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски

На сегодняшний день Россия ведет себя по-джентльменски. ВС РФ поражают цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом российские войска до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических

2025-05-31T07:45

2025-05-31T07:45

2025-05-31T07:45

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов.По данным Минобороны РФ, в ответ на атаки БПЛА 25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты.По словам собеседника издания, определенный ущерб производству БПЛА такие атаки наносят. Но нюанс в том, что на сегодняшний день Россия ведет себя по-джентльменски, отметил эксперт.По его словам, “мы рубим одно щупальце этой гидре, уничтожая место, где производят беспилотники, а завтра это производство откроется в соседнем здании”. И пока Россия не срубит все головы этой гидры, эти щупальца будут возникать постоянно, заявил эксперт.“Тем не менее Россия в лице своего военно-политического руководства пока считает, что нужно рубить щупальца. Может быть, дойдем до того, что будем рубить и головы. И тогда ситуация поменяется. Мы видим, что у российского руководства заканчивается терпение. Призывы России выйти на переговоры с устранением первопричин конфликта не интересны украинской стороне”, — резюмировал Орлов.Полный текст интервью Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/rossiya-preduprezhdaet-otvety-na-ataki-ukrainy-esche-posleduyut-1063442826.html

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