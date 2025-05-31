Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски - 31.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250531/orlov-poka-ukraina-provotsiruet-rossiyu-na-otvet-moskva-vedet-sebya-po-dzhentlmenski-1063465445.html
Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски
Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски - 31.05.2025 Украина.ру
Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски
На сегодняшний день Россия ведет себя по-джентльменски. ВС РФ поражают цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом российские войска до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических
2025-05-31T07:45
2025-05-31T07:45
новости
россия
украина
москва
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063452415_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_57a352f6db4df6b4ac2254959e3f2ab1.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов.По данным Минобороны РФ, в ответ на атаки БПЛА 25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты.По словам собеседника издания, определенный ущерб производству БПЛА такие атаки наносят. Но нюанс в том, что на сегодняшний день Россия ведет себя по-джентльменски, отметил эксперт.По его словам, “мы рубим одно щупальце этой гидре, уничтожая место, где производят беспилотники, а завтра это производство откроется в соседнем здании”. И пока Россия не срубит все головы этой гидры, эти щупальца будут возникать постоянно, заявил эксперт.“Тем не менее Россия в лице своего военно-политического руководства пока считает, что нужно рубить щупальца. Может быть, дойдем до того, что будем рубить и головы. И тогда ситуация поменяется. Мы видим, что у российского руководства заканчивается терпение. Призывы России выйти на переговоры с устранением первопричин конфликта не интересны украинской стороне”, — резюмировал Орлов.Полный текст интервью Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/rossiya-preduprezhdaet-otvety-na-ataki-ukrainy-esche-posleduyut-1063442826.html
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/1c/1063452415_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_76c25805b880f4467a372510552ca51d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, москва, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Украина, Москва, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски

07:45 31.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На сегодняшний день Россия ведет себя по-джентльменски. ВС РФ поражают цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом российские войска до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов.
По данным Минобороны РФ, в ответ на атаки БПЛА 25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты.
По словам собеседника издания, определенный ущерб производству БПЛА такие атаки наносят. Но нюанс в том, что на сегодняшний день Россия ведет себя по-джентльменски, отметил эксперт.
“Мы поражаем цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом мы до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических. То есть не наносим удары по политическим целям. За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура”, — пояснил Орлов.
По его словам, “мы рубим одно щупальце этой гидре, уничтожая место, где производят беспилотники, а завтра это производство откроется в соседнем здании”. И пока Россия не срубит все головы этой гидры, эти щупальца будут возникать постоянно, заявил эксперт.
“Тем не менее Россия в лице своего военно-политического руководства пока считает, что нужно рубить щупальца. Может быть, дойдем до того, что будем рубить и головы. И тогда ситуация поменяется. Мы видим, что у российского руководства заканчивается терпение. Призывы России выйти на переговоры с устранением первопричин конфликта не интересны украинской стороне”, — резюмировал Орлов.
атака на объекты ВПК в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
27 мая, 16:29
Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуютЗа семь дней силы ПВО отразили атаки свыше 2,3 тыс. украинских ударных беспилотников. В ответ ВС РФ нанесли по военным объектам противника массированные удары. Минобороны России предупредило 27 мая, что в ответ на провокации и теракты киевского режима такая практика будет продолжена
Полный текст интервью Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаМоскваВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:08Фотоальбом Победы: Минометчик младший сержант Николай Поликарпов на огневой позиции под Киевом
08:05Очередня немецкая "вундерваффе" и истощение ПВО. Что обсуждают украинские военные эксперты
07:46"Президентская оплеуха", рыночные отношения Зеленского с Мерцем и успехи на фронте. Неделя в фотографиях
07:45Орлов: пока Украина провоцирует Россию на ответ, Москва ведет себя по-джентльменски
07:31Украина как антисистема
07:30Деньги или власть: экс-сотрудник СБУ о мотивах убийства Портнова
07:20"Дроны-перехватчики размером с пчелу": Перенджиев предложил эффективный способ защиты неба
07:15Экс-сотрудник СБУ Прозоров предупредил о риске ядерной войны из-за поставок "Таурусов" Украине
07:00Александр Казаков: Россия учится брать Харьков и Запорожье, а на Зеленского может начаться веселая охота
06:45Германии не хватит оружия для ВСУ, но остановиться она не сможет — Борисов
06:30Бом: Трамп не верит в переговоры России и Украины, поэтому не давит на Мерца
06:24Дадут ли европейцы Зеленскому 30 миллиардов? Несбытча мечт
06:15Перенджиев: на переговорах может осуждаться не меморандум, а условия капитуляции киевского режима
06:12Келлог, "разрывающий пасть" НАТО
06:00Кутырь: рано смотреть на Сумы, пока ВСУ пытаются закрепиться на территории РФ
05:45Очередной шаг к эскалации: Прозоров объяснил, как Запад подталкивает Россию к ответным мерам
05:30"Военный вайлдбериз" и "Яндекс-Такси" на поле боя: Садулаев о цифровизации ВСУ
05:15"Бизнес в ярости". Тимофей Борисов объяснил, как антироссийская истерия добивает Германию
05:00Мерц против Клингбайля. В Германии началась "война" из-за оружия для Украины – детали от эксперта
22:00Разгром ВСУ под Купянском: Алехин раскрыл, как удары российской артиллерии обратили врага в бегство
Лента новостейМолния