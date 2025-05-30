https://ukraina.ru/20250530/prizrak-ukrainskoy-federatsii-i--paradoksy-federalistskoy-ritoriki-1063514150.html
Призрак "украинской федерации" и парадоксы федералистской риторики
Призрак "украинской федерации" и парадоксы федералистской риторики - 30.05.2025 Украина.ру
Призрак "украинской федерации" и парадоксы федералистской риторики
Российская версия меморандума о мирном договоре с Украиной не опубликована, а к западным "инсайдам" относительно её содержания официальные лица предлагают относиться с осторожностью. Однако обращает на себя внимание то, что из российского информационного пространства почти полностью пропало требование федерализации Украины. Что вызывает вопросы
2025-05-30T13:52
2025-05-30T13:52
2025-05-30T13:52
украина
россия
ссср
симон петлюра
виктор ющенко
центральная рада
унр
история украины
федерализация
леонид кравчук
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103288/04/1032880493_0:14:993:572_1920x0_80_0_0_7be73797bc07442825e6047d556c6cdc.jpg
Чтобы понять, что тут не так, надо вспомнить историю "украинского федерализма".Начнём с того, что идеи федерализма появились на Украине задолго не только нынешней версии украинского государства, но даже и появления её ближайших предшественников.Идея федерализма была положена в основу "Книги бытия украинского народа" — основного документа существовавшего в 1846–47 годах "Кирилло-Мефодиевского братства", написанного историком Николаем Костомаровым. Кстати, кандидат философских наук Андрей Тесля называет "Книгу…" "первым манифестом украинского национализма эпохи модерна" (запомним это на всякий случай).Федералистами были и основатели Центральной Рады, включая пресловутого Симона Петлюру.Надо сказать, что вокруг этого факта происходит забавная дискуссия. В России принято тыкать в него носом украинских оппонентов — смотрите, даже создатели УНР были автономистами и федералистами! На Украине же уныло отбрехиваются, обвиняя россиян в попытке фальсификации истории и дискредитации лидеров национального движения…При этом те и другие старательно делают вид, что не понимают — на том этапе федерализм действительно был националистической концепцией. Украина, в отличие от Польши и Финляндии, в Российской империи выделена не была. Территория расселения малороссов была разделена между несколькими губерниями. Федерализация же России позволяла ставить вопрос о том, что субъектом федерации должна стать именно Украина, а не губернии. То есть таким образом украинские националисты хотели получить своё государство из рук российского руководства (республиканского или даже монархического). Ну а уже потом отделяться.То есть федерализм на том этапе был сепаратизмом. В точности как сказал Виктор Ющенко.Этот этап украинской федералистской мысли был в основном исчерпан в 1922 году, когда УССР стала частью новой версии "федеративной России" — СССР. Впрочем, на разных этапах существования СССР количество степеней свободы в федерации было разным. И возникали даже идеи федерализации УССР — как второй по размеру союзной республики.Более предметно о федерализации самой Украины начали говорить в позднесоветские годы, но ещё до распада СССР. Удивительно, опять же, что одним из главных проводников этой идеи был 100% украинский националист Вячеслав Черновол. Опять же, забавно, что федерализм Черновола на Украине сейчас — фигура умолчания…Между тем, мысль его была очень проста — он боялся, что Юго-Восток, за счёт большего экономического и электорального веса, навяжет Галичине русский язык, православие и политику, дружественную по отношению к России. Черноволовский федерализм был "для своих", о чём он и говорил в 1991 году:"Муссировать идею автономизации Закарпатья или создания так называемых "Новороссии", "Криворожско-Донецкой республики" — это абсурд. Нам никто не давал права разваливать Украину на какие-то государства! Моя же идея федеративного устройства ничего общего с этим не имеет. Она заключается лишь в более широком местном самоуправлении с подчинением центра центральному правительству".Так и запишем: федерализм — это централизм (Большой Брат показывает большой палец).Позже идея федерализации Украины тоже не сходила с повестки дня. Причём выглядело всё крайне нелогично и непоследовательно.Леонид Кравчук был одним из двух кандидатов на выборах 1991 года, который шёл с идеей унитарного, централизованного государства. Но именно при нём в 1994 году был принят закон, предполагающий прямые выборы председателей областных советов, которые по должности возглавляли и исполнительную власть в областях. Собственно, это был самый мощный реальный шаг в сторону федерализации.Леонид Кучма шёл на выборы с лозунгом федерализации, приняв в результате сверхцентралистскую Конституцию 1996 года. И даже конституционная реформа 2004 года, лишая президента части административных полномочий, только намекала на возможность расширения прав регионального самоуправления.Виктор Янукович, тоже выдвигая лозунг федерализации, восстановил действие Конституции в редакции 1996 года."Хунта" 2014 года восстановила Конституцию в редакции 2004 года и начала войну против Донбасса, который пожелал большего самоуправления…Вообще, даже в экспертной среде обмен мнениями по поводу федерализации Украины выглядел очень странно.В разговорах с буквально любым представителем российского экспертного сообщества обязательно звучал тезис о том, что Украина должна быть федерализирована, потому что это её ослабит. Учитывая подозрительное отношение на Украине к России, такие суждения выглядели провокационно, но нет — российские аналитики действительно так считали. Особенно странно такие суждения выглядели после подписания Минских соглашений, когда было понятно, что даже ДНР и ЛНР, возвращённые в состав Украины, в итоге займут антироссийскую позицию. Но это никаких возражений не вызывало — пусть будет лучше 24 антироссийских субъекта, чем один…Удивительно, но в беседе с сотрудником посольства США я услышал то же самое — федерализация Украины недопустима, потому что это её ослабит. И в выступлении представителя фонда Эберта звучал тот же тезис — федерализироваться нельзя, потому что федеративная Украина будет слабой…И только в суждениях украинских федералистов, вроде Михаила Погребинского, чётко звучало — федерализация усилит Украину. Как минимум позволит сохранить её территориальную целостность, учитывая культурно-исторические различия между территориями. Кстати, публично высказанные мнения российских коллег позицию украинских федералистов подрывали, но сочтём это издержками свободы слова.Для осознания бредовости происходящего — представители России, США и ФРГ могли, конечно, придерживаться мнения о том, что Украине федерализация не подходит в силу каких-то её встроенных особенностей (неважно каких). Но они не должны были говорить о том, что федерализация ослабляет государство. Просто потому, что это не про Украину — это про конституционное устройство их собственных государств…Какие из всего этого можно сделать выводы?Первый касается тезиса федерализации как такового — на Украине он всегда был составляющей именно националистического дискурса. Изначально тема федерализма позволяла выделить Украину как отдельную территорию в определённых границах (собственно, по третьему Универсалу Центральной Рады автономная УНР и провозглашалась частью федеративной России), позже федерализация должна была укрепить и усилить Украину.Отметим, что последнее — понимание национализма, которое озвучивает Владимир Путин и против которого он ни в коем случае не возражает: следование своим национальным интересам по умолчанию должно привести Украину к дружественным отношениям с Россией. Другое дело, что люди, называющие себя украинскими националистами, руководствуются чем угодно, только не интересами Украины…Второй касается нынешней позиции России — тема федерализации была актуальна до тех пор, пока Россия хотела видеть рядом с собой сильное, целостное украинское государство, с которым можно иметь дело.После февраля 2022 года вопрос территориальной целостности Украины даже в границах 2015 года снят с повестки дня, да и особых расчётов на адекватное правительство в Киеве нет. Сейчас России нужна слабая Украина.С одним из взглядов на то, что может потребоваться России от Украины, чтобы обеспечить мирное сосуществование, можно ознакомиться в статье Александра Чаленко "Пять условий "Вечного мира" России с Украиной"
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Василий Стоякин
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украина, россия, ссср, симон петлюра, виктор ющенко, центральная рада, унр, история украины, федерализация, леонид кравчук, леонид кучма, мнения
Призрак "украинской федерации" и парадоксы федералистской риторики
Российская версия меморандума о мирном договоре с Украиной не опубликована, а к западным "инсайдам" относительно её содержания официальные лица предлагают относиться с осторожностью. Однако обращает на себя внимание то, что из российского информационного пространства почти полностью пропало требование федерализации Украины. Что вызывает вопросы
Чтобы понять, что тут не так, надо вспомнить историю "украинского федерализма".
Начнём с того, что идеи федерализма появились на Украине задолго не только нынешней версии украинского государства, но даже и появления её ближайших предшественников.
Идея федерализма была положена в основу "Книги бытия украинского народа" — основного документа существовавшего в 1846–47 годах "Кирилло-Мефодиевского братства", написанного историком Николаем Костомаровым. Кстати, кандидат философских наук Андрей Тесля называет "Книгу…" "первым манифестом украинского национализма эпохи модерна" (запомним это на всякий случай).
Федералистами были и основатели Центральной Рады, включая пресловутого Симона Петлюру.
Надо сказать, что вокруг этого факта происходит забавная дискуссия. В России принято тыкать в него носом украинских оппонентов — смотрите, даже создатели УНР были автономистами и федералистами! На Украине же уныло отбрехиваются, обвиняя россиян в попытке фальсификации истории и дискредитации лидеров национального движения…
При этом те и другие старательно делают вид, что не понимают — на том этапе федерализм действительно был националистической концепцией. Украина, в отличие от Польши и Финляндии, в Российской империи выделена не была. Территория расселения малороссов была разделена между несколькими губерниями. Федерализация же России позволяла ставить вопрос о том, что субъектом федерации должна стать именно Украина, а не губернии. То есть таким образом украинские националисты хотели получить своё государство из рук российского руководства (республиканского или даже монархического). Ну а уже потом отделяться.
То есть федерализм на том этапе был сепаратизмом. В точности как сказал Виктор Ющенко.
Этот этап украинской федералистской мысли был в основном исчерпан в 1922 году, когда УССР стала частью новой версии "федеративной России" — СССР. Впрочем, на разных этапах существования СССР количество степеней свободы в федерации было разным. И возникали даже идеи федерализации УССР — как второй по размеру союзной республики.
Более предметно о федерализации самой Украины начали говорить в позднесоветские годы, но ещё до распада СССР. Удивительно, опять же, что одним из главных проводников этой идеи был 100% украинский националист Вячеслав Черновол. Опять же, забавно, что федерализм Черновола на Украине сейчас — фигура умолчания…
Между тем, мысль его была очень проста — он боялся, что Юго-Восток, за счёт большего экономического и электорального веса, навяжет Галичине русский язык, православие и политику, дружественную по отношению к России. Черноволовский федерализм был "для своих", о чём он и говорил в 1991 году:
"Муссировать идею автономизации Закарпатья или создания так называемых "Новороссии", "Криворожско-Донецкой республики" — это абсурд. Нам никто не давал права разваливать Украину на какие-то государства! Моя же идея федеративного устройства ничего общего с этим не имеет. Она заключается лишь в более широком местном самоуправлении с подчинением центра центральному правительству".
Так и запишем: федерализм — это централизм (Большой Брат показывает большой палец).
Позже идея федерализации Украины тоже не сходила с повестки дня. Причём выглядело всё крайне нелогично и непоследовательно.
Леонид Кравчук был одним из двух кандидатов на выборах 1991 года, который шёл с идеей унитарного, централизованного государства. Но именно при нём в 1994 году был принят закон, предполагающий прямые выборы председателей областных советов, которые по должности возглавляли и исполнительную власть в областях. Собственно, это был самый мощный реальный шаг в сторону федерализации.
Леонид Кучма шёл на выборы с лозунгом федерализации, приняв в результате сверхцентралистскую Конституцию 1996 года. И даже конституционная реформа 2004 года, лишая президента части административных полномочий, только намекала на возможность расширения прав регионального самоуправления.
Виктор Янукович, тоже выдвигая лозунг федерализации, восстановил действие Конституции в редакции 1996 года.
"Хунта" 2014 года восстановила Конституцию в редакции 2004 года и начала войну против Донбасса, который пожелал большего самоуправления…
Вообще, даже в экспертной среде обмен мнениями по поводу федерализации Украины выглядел очень странно.
В разговорах с буквально любым представителем российского экспертного сообщества обязательно звучал тезис о том, что Украина должна быть федерализирована, потому что это её ослабит. Учитывая подозрительное отношение на Украине к России, такие суждения выглядели провокационно, но нет — российские аналитики действительно так считали. Особенно странно такие суждения выглядели после подписания Минских соглашений, когда было понятно, что даже ДНР и ЛНР, возвращённые в состав Украины, в итоге займут антироссийскую позицию. Но это никаких возражений не вызывало — пусть будет лучше 24 антироссийских субъекта, чем один…
Удивительно, но в беседе с сотрудником посольства США я услышал то же самое — федерализация Украины недопустима, потому что это её ослабит. И в выступлении представителя фонда Эберта звучал тот же тезис — федерализироваться нельзя, потому что федеративная Украина будет слабой…
И только в суждениях украинских федералистов, вроде Михаила Погребинского, чётко звучало — федерализация усилит Украину. Как минимум позволит сохранить её территориальную целостность, учитывая культурно-исторические различия между территориями. Кстати, публично высказанные мнения российских коллег позицию украинских федералистов подрывали, но сочтём это издержками свободы слова.
Для осознания бредовости происходящего — представители России, США и ФРГ могли, конечно, придерживаться мнения о том, что Украине федерализация не подходит в силу каких-то её встроенных особенностей (неважно каких). Но они не должны были говорить о том, что федерализация ослабляет государство. Просто потому, что это не про Украину — это про конституционное устройство их собственных государств…
Какие из всего этого можно сделать выводы?
Первый касается тезиса федерализации как такового — на Украине он всегда был составляющей именно националистического дискурса. Изначально тема федерализма позволяла выделить Украину как отдельную территорию в определённых границах (собственно, по третьему Универсалу Центральной Рады автономная УНР и провозглашалась частью федеративной России), позже федерализация должна была укрепить и усилить Украину.
Отметим, что последнее — понимание национализма, которое озвучивает Владимир Путин и против которого он ни в коем случае не возражает: следование своим национальным интересам по умолчанию должно привести Украину к дружественным отношениям с Россией. Другое дело, что люди, называющие себя украинскими националистами, руководствуются чем угодно, только не интересами Украины…
Второй касается нынешней позиции России — тема федерализации была актуальна до тех пор, пока Россия хотела видеть рядом с собой сильное, целостное украинское государство, с которым можно иметь дело.
После февраля 2022 года вопрос территориальной целостности Украины даже в границах 2015 года снят с повестки дня, да и особых расчётов на адекватное правительство в Киеве нет. Сейчас России нужна слабая Украина.
С одним из взглядов на то, что может потребоваться России от Украины, чтобы обеспечить мирное сосуществование, можно ознакомиться в статье Александра Чаленко "Пять условий "Вечного мира" России с Украиной"