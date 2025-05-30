https://ukraina.ru/20250530/realnye-bordeli-i-fiktivnoe-metro-odinnadtsat-let-klichko-na-postu-mera-kieva-1063500738.html

Реальные бордели и фиктивное метро. Одиннадцать лет Кличко на посту мэра Киева

Реальные бордели и фиктивное метро. Одиннадцать лет Кличко на посту мэра Киева - 30.05.2025 Украина.ру

Реальные бордели и фиктивное метро. Одиннадцать лет Кличко на посту мэра Киева

На этой неделе исполняется 11 лет с тех пор как мэром Киева стал бывший боксер, а затем – лидер Майдана Виталий Кличко. За его спиной тогда маячила Германия, где у именитого боксера имелся бизнес и недвижимость.

2025-05-30T06:26

2025-05-30T06:26

2025-05-30T06:26

эксклюзив

владимир кличко

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вооруженные силы украины

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В 2014 году за него формально проголосовали 57% киевлян, "купившись" более на медийность политика, чем на его программу. Впоследствии этот же трюк сработает и с Зеленским.Одиннадцать лет назад его избрание стало результатом "венской встречи" с украинскими олигархами, когда лидеры победившего Майдана договорились в столице Австрии о разделе сфер влияния и полномочий. Результатом встречи стало избрание Порошенко* президентом, а Виталия Кличко – мэром столицы.Кличко никогда не был красноречивым, его оговорки и путаные мысли стали излюбленной темой анекдотов. Многие фразы выдают в нем человека, который плохо ориентируется во времени: "Два часа ночи - это полночь", "Сегодня будет только завтра".В пространстве ему было тоже сложно ориентироваться. "Пятьдесят километров… Знаете, не в километрах же расстояние измеряется, а в часах. Два часа!", - утверждал мэр Киева. Плохо давалась ему и математика. "Если раньше в отделении интенсивной терапии умирал каждый шестой человек, то теперь - каждый второй", - хвастался Кличко "успехами" медицинской реформы. Как известный спортсмен, Кличко пытался рекламировать спорт и здоровый образ жизни, но и здесь не обошлось без курьезов: в 2016 году, рекламируя велосипедные дорожки, Кличко нарушил правила движения, а затем и вообще перелетел через руль.С трудом давался русскоязычному боксеру и украинский язык, который он нещадно коверкал, порождая новые афоризмы.Все 11 лет на посту мэра Кличко повторяет одни и те же обещания – построить метро на Троещину и запустить в полной мере Подольско-Воскресенский мост, который строят с советских времен. Вечное строительство объектов в Киеве стало источником нескончаемых коррупционных схем. Ведь если объект закончить и сдать, то на нем будет уже сложнее пилить бюджет. Однако если Кличко начинает повторять слова о метро и мосте, для киевлян это служит сигналом приближающихся выборах.В реальности при правлении Кличко, за все 11 лет, в Киеве не было открыто ни одной новой станции метро (последняя станция открылась при Викторе Януковиче в 2013 г.). Мало того, даже советские станции Киевского метрополитена при Кличко стали массово приходить в упадок – их регулярно затопляет, грунт проседает, оборудование приходит в негодность. Такая же судьба и у киевских мостов через Днепр, которые год за годом признают аварийными, но закрывать их на ремонт не собираются, так как тогда в пробках встанет весь Киев. Зато Кличко в свое время позабавил киевлян фразой о том, что "мост устал" (когда обрушился Шулявский мост).Все одиннадцать лет Кличко расписывает планы строительства новых веток метро, новых мостов и новых технопарков, но реального строительства при этом не ведется. Строятся только элитные жилые комплексы и торговые центры, принадлежащие компаниям его заместителей. По пустословию и количеству баснословных прожектов он вполне может составить конкуренцию Зеленскому, обещавшему и "лидерство в космосе", и посадку миллиарда деревьев.Будущие выборы сделали Кличко одним из основных врагов Офиса президента, который заранее зачищает для себя всю политическую площадку, уничтожая местное самоуправление, вводя санкции против вероятных конкурентов и публичных критиков Зеленского. С Кличко у Офиса президента давно идет вражда, обусловленная также "жирными" доходами на столичном строительстве и не менее "жирных" откатах при распределении заказов.С конца прошлого года Офис президента пытается подвинуть Кличко, отняв у него часть полномочий. В начале года главой Киевской городской военной администрации назначили Тимура Ткаченко, бывшего соратника Кличко, с которым у мэра сразу же возник конфликт.Telegram-каналы Офиса президента обвиняют Кличко в том, что мэр Киева крышуют бордели и наркопритоны, а у заместителей Кличко регулярно проводят обыски. В конце января в доме, где проживает Виталий Кличко на улице Богдана Хмельницкого, был накрыт бордель под вывеской клуба "Тутси". По данным следствия, около 30 женщин работали там не по собственной воле, а фактически находясь в сексуальном рабстве – с помощью запугиваний и насилия их заставляли отрабатывать какие-то долги. Охранниками борделя служили боевики-националисты из "Муниципальной варты".Кличко в свою очередь жалуется европейским партнерам, по поводу чего в Офисе президента не скрывают злости, так как имидж и легитимность в глазах Запада – основа просроченного правления Зеленского. Двоим шоуменам тесно в украинской политике и каждый пытается свет рампы переключить на себя.Крайне болезненно реагируют Telegram-каналы Офиса президента на то, что Кличко пытается пиариться на фоне украинских военнослужащих или ставит себе в заслугу передачу каких-нибудь дронов в ВСУ. В Офисе президента, как и у Кличко основную ставку делают на военнослужащих, не пытаясь даже флиртовать с нищими пенсионерами.Ручные социологи из Киевского международного института социологии по результатам своим фиктивных опросов выводят Кличко на третье место по популярности. Первые два - отдают бывшим стенд-ап комикам, Владимиру Зеленскому и Сергею Притуле. Впрочем, как и 11 лет назад на "венской встрече", определять будущие результаты выборов будут за пределами Украины. И Офис президента не зря беспокоится по поводу кандидатуры Кличко – ведь на украинских выборах может победить наиболее управляемый так называемыми спонсорами и далеко не самый умный кандидат.О других особенностях мэрской деятельности Кличко - в статье Дмитрия Ковалевича "Гастрономический нацизм и госизмена Кличко. Что происходит в Киеве"* Признан в России террористом и экстремистом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

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